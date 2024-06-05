Примеры популярных инвестиционных портфелей, которые подойдут новичкам

Инвестиционный портфель, как правило, формируют из высокорисковых и стабильных активов. Это снижает риски и увеличивает доход в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Рассмотрим примеры инвестиционных портфелей для новичков.

Постоянный портфель Гарри Брауна. Портфель собирается из четырех инструментов в равных пропорциях: акции США, золото, длинные и короткие облигации.

Портфель Дэвида Свенсона. 30% — акции США, 20% — акции сектора недвижимости, 15% — глобальные акции, 5% — акции развивающихся стран, 15% — среднесрочные облигации, 15% — облигации TIPS (c защитой от инфляции).

Классический портфель 60/40. 60% — акции, 40% — облигации.

Портфель 50/50. Половина денежных средств инвестируется в акции, половина — в облигации.

Всепогодный портфель для максимальной диверсификации: 40% — облигации с длинным сроком погашения, 30% — акции, 15% — среднесрочные облигации, 7,5% — золото и еще 7,5% — товары. Портфель придумал успешный брокер Рэй Далио.

Помните, что важно придерживаться двух принципов: диверсификации и ребалансировки. Первое понятие означает, что в портфеле должны быть разные виды активов. Второе — портфель нужно пересматривать минимум раз в год, чтобы придерживаться стратегии и первоначальной структуры.

Еще один вариант стратегии для начинающих — Asset Allocation (пассивное распределение активов). Стратегия заключается в распределении активов для поиска «золотой середины» между риском и доходностью.

Традиционные активы в Asset Allocation:

акции — показывают хороший доход при длительном инвестировании;

облигации — защищают от чрезмерной изменчивости цены активов;

денежные средства — депозиты и валюта нужны для сохранения капитала;

золото — используют для диверсификации активов и страховки портфеля во времена турбулентности на рынке акций.

В зависимости от профиля и пожеланий инвестора, в портфель можно включить недвижимость, объекты коллекционирования, страховые продукты и другие активы.

Основные принципы формирования инвестиционного портфеля Asset Allocation:

Подбор активов с максимальной доходностью и минимальным риском. Активы должны иметь низкую корреляцию между собой, то есть быть независимыми. Плохо, когда активы при кризисах ведут себя одинаково. Формирование портфеля под собственные цели, срок инвестирования, готовность к риску. Регулярные ребалансировки портфеля: раз в 6-12 месяцев. Минимизация затрат (нужно избегать высоких комиссий и налогов).