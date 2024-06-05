Шустова Анастасия
Инвестиции

Примеры популярных инвестиционных портфелей, которые подойдут новичкам

Инвестиционный портфель, как правило, формируют из высокорисковых и стабильных активов. Это снижает риски и увеличивает доход в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Рассмотрим примеры инвестиционных портфелей для новичков.

Постоянный портфель Гарри Брауна. Портфель собирается из четырех инструментов в равных пропорциях: акции США, золото, длинные и короткие облигации.

Портфель Дэвида Свенсона. 30% — акции США, 20% — акции сектора недвижимости, 15% — глобальные акции, 5% — акции развивающихся стран, 15% — среднесрочные облигации, 15% — облигации TIPS (c защитой от инфляции).

Классический портфель 60/40. 60% — акции, 40% — облигации.

Портфель 50/50. Половина денежных средств инвестируется в акции, половина — в облигации.

Всепогодный портфель для максимальной диверсификации: 40% — облигации с длинным сроком погашения, 30% — акции, 15% — среднесрочные облигации, 7,5% — золото и еще 7,5% — товары. Портфель придумал успешный брокер Рэй Далио.

Помните, что важно придерживаться двух принципов: диверсификации и ребалансировки. Первое понятие означает, что в портфеле должны быть разные виды активов. Второе — портфель нужно пересматривать минимум раз в год, чтобы придерживаться стратегии и первоначальной структуры.

Еще один вариант стратегии для начинающих — Asset Allocation (пассивное распределение активов). Стратегия заключается в распределении активов для поиска «золотой середины» между риском и доходностью.

Традиционные активы в Asset Allocation: 

  • акции — показывают хороший доход при длительном инвестировании; 

  • облигации — защищают от чрезмерной изменчивости цены активов;

  • денежные средства — депозиты и валюта нужны для сохранения капитала; 

  • золото — используют для диверсификации активов и страховки портфеля во времена турбулентности на рынке акций.

В зависимости от профиля и пожеланий инвестора, в портфель можно включить недвижимость, объекты коллекционирования, страховые продукты и другие активы.

Основные принципы формирования инвестиционного портфеля Asset Allocation:

  1. Подбор активов с максимальной доходностью и минимальным риском.

  2. Активы должны иметь низкую корреляцию между собой, то есть быть независимыми. Плохо, когда активы при кризисах ведут себя одинаково. 

  3. Формирование портфеля под собственные цели, срок инвестирования, готовность к риску.

  4. Регулярные ребалансировки портфеля: раз в 6-12 месяцев.

  5. Минимизация затрат (нужно избегать высоких комиссий и налогов).

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