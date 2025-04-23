Как посчитать годовую доходность портфеля

Доходность — это изменение стоимости актива или портфеля активов под влиянием фактора времени. Показатель представляется в абсолютном или процентном изменении.

Доходность портфеля инвестиций бывает:

положительной — если за расчетный период стоимость портфеля выросла, инвестор получает прибыль;

отрицательной — если за расчетный период стоимость портфеля снизилась, инвестор получает убытки.

Для расчета годовой доходности инвесторы применяют следующие показатели:

Стоимость позиции — стоимость актива в инвестиционном портфеле на дату расчета.

Средняя цена актива — средневзвешенная цена всех покупок данного актива в рамках расчетного периода. Используется для расчета абсолютной доходности актива. От этой цены рассчитывается прибыль или убыток по активу.

Абсолютная доходность — показывает, сколько денежных единиц (рублей, долларов, юаней) было заработано или потеряно на данной позиции относительно средней цены позиции.

Относительная доходность — показывает, какой процент прибыли или убытка был получен на данной позиции относительно средней или эталонной цены актива. На практике в качестве эталонной цены используют цены прошлого расчетного периода, то есть сравнивают доходность этого года с прошлым.

Если портфель долгосрочный, то инвестору важно понимать значение среднегодовой доходности, как рассчитать ее. Вычисляется показатель по формуле среднего геометрического.

Чтобы рассчитать доходность портфеля по формуле среднего геометрического в Excel, необходимо вызвать функцию СРГЕОМ и выбрать диапазон с доходами по всем годам. К каждому значению нужно прибавить 100, так как функция не считает отрицательные числа, из полученного результата также вычесть 100.

Если нет информации по доходности портфеля за каждый год, но известны суммы на начало и конец расчетного периода, то стоит использовать формулу совокупного годового темпа роста (CAGR). Этот параметр показывает на сколько процентов вырастет стоимость инвестиционного капитала за год.

Формула совокупного годового темпа роста подходит, если инвестор в течение расчетного периода дополнительно не инвестировал денежные средства. Если же инвестор совершал действия — снимал доход, вносил суммы, то корректнее будет вычислять чистый доход.

Рассчитывается чистый инвестиционный доход по формуле:

ЧД = ∑Д — К, где

∑Д — суммарный доход за все периоды,

К — начальный инвестиционный капитал.

На доходность инвестиций влияют рентабельность отдельных активов, соотношение активов в портфеле, длительность инвестиционного периода, влияние макроэкономических факторов, стоимость управления портфелем.