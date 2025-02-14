Как мы делали романтичный лендинг ко Дню святого Валентина для Клерк.Премиум

В этот праздник мы решили сделать особую праздничную акцию — подписку на Клерк.Премиум с выгодными условиями. Ведь забота о пользователях — это тоже своего рода любовь, правда?

14 февраля — день, который принято посвящать любви. И что может быть лучше, чем порадовать пользователей «Клерка» приятной акцией? Поэтому, когда поступила задача сделать лендинг ко Дню святого Валентина, я поняла, что просто скидки маловато, лендинг должен быть не просто стандартной промо-страницей, а создавать настроение.

Вдохновением для лендинга стали медийные креативы нашего классного графического дизайнера Юли. Они уже передавали нужную романтику, поэтому решили взять их за основу. Но мне хотелось добавить ещё больше тепла и нежности, поэтому я использовала наши фирменные стикеры, которые, как мне кажется, оживили страницу и сделали ее более теплой и уютной.

Самые интересные идеи рождаются за непринужденными беседами с коллегами

Иногда лучшие решения приходят не в момент серьёзного брейншторма, а во время самых обычных разговоров в офисе. Или, как в нашем случае, за непринуждённым обсуждением лендинга.

Когда страница уже была готова, мы вместе продакт-менеджером начали обсуждать, чего было бы круто еще добавить. И во время разговора было принято решение: нужен кастомный курсор с сердечками. Это не слишком навязчиво, но придаст большую атмосферу праздника на нашу страницу.

Как дизайнер, я верстаю лендинги на тильде и стараюсь обходиться её стандартными возможностями, но чтобы добавлять что-то интересное на лендинги: нужен код. Программировать я не умею, нужного мне решения в интернете не было, поэтому мне было интересно протестировать, насколько успешно с этим справится ChatGPT.

Но тут началось самое интересное. Было 15+ попыток объяснения нейронке, что я вообще хочу, ничего не работало, то вместо сердечек значки вопроса, то страница не скролилась. В итоге, что было не так — я не поняла, но главное, что получилось осуществить очередную хотелку продакта! 🤭

Конечно, есть несколько моментов, которые хотелось доработать и улучшить, но мне пока радостно от того, что это вообще работает, а значит, в будущем, лендинги для наших пользователей будут только лучше 💞

Итог

Бухгалтерия и финансы — это серьёзные темы, но даже в них можно добавить тепло и заботу.

Если вы ещё не видели этот лендинг — заходите и посмотрите на эффект с сердечками!