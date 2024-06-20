Как нейронный машинный перевод помогает банкам улучшать обслуживание клиентов

В статье рассмотрим как, а главное зачем внедрять ПО для перевода в банковский сектор.

Почему банкам нужно ПО для перевода

Одна из ключевых проблем — предоставить качественное обслуживание клиентам, независимо от их национальности. Исследования показывают, что более 60% клиентов предпочитают совершать операции на своем языке, и это влияет на их уровень доверия и лояльности к банку.

В России и Беларуси мы наблюдаем все больше выходцев из Азии. Да, некоторые из них неплохо владеют русским, но чтобы решать специфические вопросы, связанные с деньгами, многим не хватает словарного запаса. В отделениях банков далеко не всегда есть переводчик или просто человек, кто в качестве хобби учит китайский.

Бесплатные онлайн-переводчики вариант широко используемый и довольно не плохой в случае, когда это единственный выход из положения. Однако их «интеллекта» бывает не всегда достаточно. Из-за неверно понятого контекста и распознавателя речи, не доведенного до идеала, в переводе может выскочить какое-нибудь неожиданное слово.

Варианты применения ПО для перевода в банках

Автоматизация перевода банковских сайтов

Интеграция платформ машинного перевода в банковские сайты становится все более популярной. Обычно такие платформы используют нейронные сети и алгоритмы искусственного интеллекта для обеспечения высококачественного перевода.

На сайте банка создается возможность выбора языка интерфейса, будь то через выпадающий список или автоматическое определение языка браузера пользователя.

В результате текстовый контент сайта, включая статичные (меню, хедер, футер) и динамичные элементы (новости, блоги, окна уведомлений), переводятся автоматически.

Виртуальные помощники

Чат-боты и виртуальные ассистенты, поддерживающие различные языки значительно улучшают работу с клиентами. Автоматические ответы дают необходимую информацию гораздо быстрее, чем общение с живыми операторами. Чат-боты работают в любое время суток, что снижает нагрузку на контактные центры и горячие линии.

Замена синхронного переводчика

В отделениях банков можно установить системы, которые переводят разговоры в реальном времени. Клиент может общаться с менеджером на своем языке через специальное приложение или оборудование, которое переводит его речь на язык менеджера и наоборот.

Перевод документации

Системы машинного перевода могут быть интегрированы в системы документооборота. Нейронный машинный перевод с высокой точностью переводит банковскую терминологию. Для этого нужно пройти этап настройки ПО под нужды клиента. Занимаются этим разработчики, а от клиента требуются лишь текста для обучения машины.

Какое ПО стоит рассмотреть банкам для безопасного перевода

В банковском секторе важно выбирать ПО в котором строго соблюдаются правила безопасности и защиты данных от несанкционированного доступа и утечек.

Обратите внимание на компании, которые используют сквозное шифрование для передачи и хранения данных. Также предпочтительно, чтобы программное обеспечение работало на локальных серверах, что исключает риски утечки данных через интернет.

Локальное программное обеспечение

Локальное ПО для перевода работает без подключения к интернету. Переводимая информация не покидает устройства пользователя, к ней нет доступа даже у разработчиков. Этот вариант отлично подходит для обработки конфиденциальных данных, связанных с финансами.

SDK для машинного перевода

SDK интегрируется разработчиками провайдера в мобильные и десктопные приложения клиента, чтобы добавить в них функционал перевода в режиме офлайн.

Перевод Cloud API

Это облачный перевод, он требует доступа в интернет. Менее защищенный, чем локальное ПО, но гораздо более надежный, чем бесплатные переводчики, которые собирают поступающую информацию для обучения моделей перевода.

Чат-бот переводчик

Он автоматически определяет языки и переводит сообщения на выбранный язык. Может быть интегрирован в популярные мессенджеры для общения с иноязычными клиентами. Это избавит пользователей от необходимости вручную копировать и вставлять текст.

Вывод

Банки, которые внедряют технологии автоматического перевода, не только идут в ногу со временем, но и занимают лидирующие позиции на рынке. Главное, выбрать надежного провайдера ПО для перевода. Современные платформы обеспечивают высокое качество перевода и гарантируют соблюдение всех стандартов безопасности.