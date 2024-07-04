Практические советы по защите информации. Как себя обезопасить в сети

Вы сможете повысить безопасность при работе в интернете, следуя этим практическим советам.

Минимизируйте сбор ваших данных

Используйте режим инкогнито в браузерах. Он не сохраняет историю посещений, cookies и другие следы активности.

При регистрации в сервисах предоставляйте только минимум необходимой информации о себе.

Используйте разные адреса электронной почты для разных целей.

Отключите в браузере автосохранение паролей и данных.

Настройте конфиденциальность в социальных сетях и онлайн-сервисах

Изучите настройки конфиденциальности и отключите ненужные опции отслеживания вашей активности.

Ограничьте доступ к вашей личной информации, сделайте ее видимой только для близкого круга.

Используйте надежные пароли и включите двухфакторную аутентификацию.

Периодически проверяйте и обновляйте настройки конфиденциальности, поскольку компании могут изменять их без предупреждения.

Используйте VPN

VPN (виртуальная частная сеть) зашифрует ваш интернет-трафик и скроет настоящий IP-адрес, защитит от перехвата данных и отслеживания активности. Выбирайте надежный платный VPN с хорошей репутацией. Правильно настройте VPN, чтобы предотвратить утечки данных. Проверьте на специальных сайтах, не раскрывается ли ваш реальный IP-адрес.

Управляйте данными

Регулярно очищайте историю браузера, cookie-файлы и кэш, чтобы избавиться от цифровых следов вашей интернет-активности. Удаляйте учетные записи в онлайн-сервисах, которыми вы больше не пользуетесь, чтобы предотвратить доступ к вашим данным. Периодически меняйте пароли для важных аккаунтов, электронной почты и банковских счетов. Используйте разные пароли для разных онлайн-сервисов.

Обезопасьте работу на публичном компьютере

Используйте безопасный режим браузера и одноразовые учетные записи. Не вводите конфиденциальную информацию, пароли и банковские реквизиты. После завершения работы нажмите «выход» и удалите следы своей активности — историю, файлы cookie, временные файлы.