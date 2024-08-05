ABC-анализ: как увеличить доходность бизнеса на 23%

ABC-анализ — это мощный инструмент, который позволяет классифицировать товары по их значимости и стоимости. Этот метод основан на принципе Парето, согласно которому 20% товаров обычно приносят 80% прибыли. Однако многие компании не осознают, что правильно распределив усилия на управление этими ключевыми товарами, можно значительно увеличить доходность. Давайте углубимся в детали и выясним, как именно ABC-анализ может помочь вам достичь этой цели.

Применяя ABC-анализ, вы сможете:

Оптимизировать управление запасами. - Категория A: Фокусируйтесь на этих товарах, так как они приносят наибольшую прибыль. Инвестируйте больше времени и ресурсов в их управление и мониторинг. - Категория B: Эти товары имеют умеренную значимость. Поддерживайте достаточный уровень запасов, но избегайте излишков. - Категория C: Это наименее значимые товары. Минимизируйте их запасы, чтобы снизить затраты на хранение. Улучшить денежный поток. Уменьшение избыточных запасов высвободит оборотные средства, которые можно инвестировать в более прибыльные товары или возможности. Повысить уровень обслуживания клиентов. Сосредоточив ресурсы на наиболее важных товарах, вы сможете быстрее и качественнее удовлетворять потребности клиентов, что повысит их лояльность и приведет к увеличению повторных продаж. Снизить затраты на управление запасами. Оптимизация запасов уменьшит издержки на хранение и уменьшит риск устаревания товаров.

Пример успеха из личного опыта

Компания WB seller, занимающаяся розничной продажей электроники, столкнулась с проблемой снижения доходности из-за неэффективного управления запасами. Решив применить ABC-анализ, компания разделила свои товары на три категории:

Категория A : 15% товаров, генерирующих 75% общей прибыли.

Категория B : 25% товаров, генерирующих 20% общей прибыли.

Категория C: 60% товаров, генерирующих 5% общей прибыли.

После этого WB seller пересмотрела свою стратегию управления запасами:

Увеличила запасы товаров категории A, обеспечив их постоянное наличие.

Оптимизировала запасы товаров категории B, поддерживая их на уровне, достаточном для удовлетворения спроса.

Минимизировала запасы товаров категории C, сократив затраты на их хранение.

В результате применения ABC-анализа компания WB seller смогла увеличить свою доходность на 23% в течение года. Это позволило компании не только улучшить финансовые показатели, но и повысить удовлетворенность клиентов за счет наличия популярных товаров.

Пошаговый план с расчетами

Теперь, когда вы понимаете, насколько мощным инструментом является ABC-анализ, пришло время действовать.

1. Соберите данные

Соберите данные о продажах и стоимости товаров за последний год.

2. Проведите анализ

2.1 Рассчитайте годовую выручку для каждого товара

Товар 1: Продано 500 единиц по 20 руб. = 10 000 руб.

Товар 2: Продано 1 500 единиц по 5 руб. = 7 500 руб.

Товар 3: Продано 200 единиц по 50 руб. = 10 000 руб.

Товар 4: Продано 1 000 единиц по 2 руб. = 2 000 руб.

Товар 5: Продано 3 000 единиц по 1 руб. = 3 000 руб.

Общая годовая выручка от товаров = 10 000 + 10 000 + 7 500 + 3 000 + 2 000 = 32 500 руб.

2.2 Отсортируйте товары по убыванию выручки от товара

Товар 1: 10 000 руб.

Товар 3: 10 000 руб.

Товар 2: 7 500 руб.

Товар 5: 3 000 руб.

Товар 4: 2 000 руб.

2.3 Разделите товары на категории A, B и C на основе их вклада в общую стоимость

Найдем долю каждого товара в общей выручке: Товар 1: (10 000 / 32 500) * 100 ≈ 30,77% Товар 3: (10 000 / 32 500) * 100 ≈ 30,77% Товар 2: (7 500 / 32 500) * 100 ≈ 23,08% Товар 5: (3 000 / 32 500) * 100 ≈ 9,23% Товар 4: (2 000 / 32 500) * 100 ≈ 6,15%

Рассчитаем накопленную долю: Товар 1: 30,77% Товар 3: 30,77% + 30,77% = 61,54% Товар 2: 61,54% + 23,08% = 84,62% Товар 5: 84,62% + 9,23% = 93,85% Товар 4: 93,85% + 6,15% = 100%



Классифицируем по категориям: Категория A: Товары 1 и 3 (61,54% выручки делают 40% товаров).

Категория B: Товар 2 (23,08% выручки делают 20% товаров).

Категория C: Товары 5 и 4 (15,38% выручки делают 40% товаров).

3. Внедрите стратегию управления запасами

Разработайте стратегии для каждой категории товаров. Фокусируйтесь на товарах категории A, обеспечивая их постоянное наличие на складе и минимизируя затраты на категории B и C.

4. Мониторьте и корректируйте

Регулярно пересматривайте классификацию товаров и корректируйте стратегии управления в соответствии с изменениями спроса и рынка.

5. Обучите сотрудников

Обучите свою команду принципам ABC-анализа и важности каждой категории товаров для достижения общей цели повышения доходности.

Внедрение ABC-анализа в вашу компанию может стать решающим шагом на пути к увеличению доходности на 10% и более. Этот метод поможет вам сфокусироваться на ключевых клиентах, услугах или товарах, оптимизировать запасы и улучшить общее финансовое состояние компании. Этот метод можно использовать для различных типов товаров и данных, что делает его универсальным инструментом в управлении доходностью. Не упустите возможность использовать этот проверенный инструмент для роста вашего бизнеса.