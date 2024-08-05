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Евгений Спиридонов
Ведение бизнеса

ABC-анализ: как увеличить доходность бизнеса на 23%

В условиях жесткой конкуренции и ограниченных ресурсов малым и средним предприятиям важно найти способы повышения доходности. Один из наиболее эффективных методов для этого — применение ABC-анализа. Представьте, что вы можете увеличить доходность своей компании, просто оптимизируя управление запасами. Интересно? Давайте разберемся, как это сделать.
ABC-анализ: как увеличить доходность бизнеса на 23%

ABC-анализ — это мощный инструмент, который позволяет классифицировать товары по их значимости и стоимости. Этот метод основан на принципе Парето, согласно которому 20% товаров обычно приносят 80% прибыли. Однако многие компании не осознают, что правильно распределив усилия на управление этими ключевыми товарами, можно значительно увеличить доходность. Давайте углубимся в детали и выясним, как именно ABC-анализ может помочь вам достичь этой цели.

Применяя ABC-анализ, вы сможете:

  1. Оптимизировать управление запасами.

    1.    - Категория A: Фокусируйтесь на этих товарах, так как они приносят наибольшую прибыль. Инвестируйте больше времени и ресурсов в их управление и мониторинг.

    2.    - Категория B: Эти товары имеют умеренную значимость. Поддерживайте достаточный уровень запасов, но избегайте излишков.

    3.    - Категория C: Это наименее значимые товары. Минимизируйте их запасы, чтобы снизить затраты на хранение.

  2. Улучшить денежный поток. Уменьшение избыточных запасов высвободит оборотные средства, которые можно инвестировать в более прибыльные товары или возможности.

  3. Повысить уровень обслуживания клиентов. Сосредоточив ресурсы на наиболее важных товарах, вы сможете быстрее и качественнее удовлетворять потребности клиентов, что повысит их лояльность и приведет к увеличению повторных продаж.

  4. Снизить затраты на управление запасами. Оптимизация запасов уменьшит издержки на хранение и уменьшит риск устаревания товаров.

Пример успеха из личного опыта

Компания WB seller, занимающаяся розничной продажей электроники, столкнулась с проблемой снижения доходности из-за неэффективного управления запасами. Решив применить ABC-анализ, компания разделила свои товары на три категории:

  • Категория A: 15% товаров, генерирующих 75% общей прибыли.

  • Категория B: 25% товаров, генерирующих 20% общей прибыли.

  • Категория C: 60% товаров, генерирующих 5% общей прибыли.

После этого WB seller пересмотрела свою стратегию управления запасами:

  • Увеличила запасы товаров категории A, обеспечив их постоянное наличие.

  • Оптимизировала запасы товаров категории B, поддерживая их на уровне, достаточном для удовлетворения спроса.

  • Минимизировала запасы товаров категории C, сократив затраты на их хранение.

В результате применения ABC-анализа компания WB seller смогла увеличить свою доходность на 23% в течение года. Это позволило компании не только улучшить финансовые показатели, но и повысить удовлетворенность клиентов за счет наличия популярных товаров.

Пошаговый план с расчетами

Теперь, когда вы понимаете, насколько мощным инструментом является ABC-анализ, пришло время действовать.

1. Соберите данные

Соберите данные о продажах и стоимости товаров за последний год.

2. Проведите анализ

2.1 Рассчитайте годовую выручку для каждого товара

  • Товар 1: Продано 500 единиц по 20 руб. = 10 000 руб.

  • Товар 2: Продано 1 500 единиц по 5 руб. = 7 500 руб.

  • Товар 3: Продано 200 единиц по 50 руб. = 10 000 руб.

  • Товар 4: Продано 1 000 единиц по 2 руб. = 2 000 руб.

  • Товар 5: Продано 3 000 единиц по 1 руб. = 3 000 руб.

Общая годовая выручка от товаров = 10 000 + 10 000 + 7 500 + 3 000 + 2 000 = 32 500 руб.

 2.2 Отсортируйте товары по убыванию выручки от товара

Товар 1: 10 000 руб.
Товар 3: 10 000 руб.
Товар 2: 7 500 руб.
Товар 5: 3 000 руб.
Товар 4: 2 000 руб.

 2.3 Разделите товары на категории A, B и C на основе их вклада в общую стоимость

  • Найдем долю каждого товара в общей выручке:

    • Товар 1: (10 000 / 32 500) * 100 ≈ 30,77%

    • Товар 3: (10 000 / 32 500) * 100 ≈ 30,77%

    • Товар 2: (7 500 / 32 500) * 100 ≈ 23,08%

    • Товар 5: (3 000 / 32 500) * 100 ≈ 9,23%

    • Товар 4: (2 000 / 32 500) * 100 ≈ 6,15%

  • Рассчитаем накопленную долю:

    • Товар 1: 30,77%

    • Товар 3: 30,77% + 30,77% = 61,54%

    • Товар 2: 61,54% + 23,08% = 84,62%

    • Товар 5: 84,62% + 9,23% = 93,85%

    • Товар 4: 93,85% + 6,15% = 100%

Классифицируем по категориям:

  • Категория A: Товары 1 и 3 (61,54% выручки делают 40% товаров).

  • Категория B: Товар 2 (23,08% выручки делают 20% товаров).

  • Категория C: Товары 5 и 4 (15,38% выручки делают 40% товаров).

3. Внедрите стратегию управления запасами

Разработайте стратегии для каждой категории товаров. Фокусируйтесь на товарах категории A, обеспечивая их постоянное наличие на складе и минимизируя затраты на категории B и C.

4. Мониторьте и корректируйте

Регулярно пересматривайте классификацию товаров и корректируйте стратегии управления в соответствии с изменениями спроса и рынка.

5. Обучите сотрудников

Обучите свою команду принципам ABC-анализа и важности каждой категории товаров для достижения общей цели повышения доходности.

Внедрение ABC-анализа в вашу компанию может стать решающим шагом на пути к увеличению доходности на 10% и более. Этот метод поможет вам сфокусироваться на ключевых клиентах, услугах или товарах, оптимизировать запасы и улучшить общее финансовое состояние компании. Этот метод можно использовать для различных типов товаров и данных, что делает его универсальным инструментом в управлении доходностью. Не упустите возможность использовать этот проверенный инструмент для роста вашего бизнеса.

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Комментарии

2
  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    Евгений, приветствую! Хорошо бы дополнить АВС по выручке еще себесом и прибылью, согласны?😉 Для полноты картины и повышения качества принимаемых управленческих решений😎XYZ- можно добавить.

    Общая годовая выручка от товаров = 10 000 + 10 000 + 7 500 + 3 000 + 2 000 = 32 500 руб.

    Стоит ли с такой годовой выручкой заморачиваться анализом?