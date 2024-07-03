Переход на следующий уровень: когда бизнесу нужны структурные изменения?

Переход на следующий уровень по выручке предполагает, что предприниматель или руководитель компании осознанно ставит цели, которые не просто увеличивают текущие показатели, но и решают структурные проблемы бизнеса. Это переход от подхода «текущего поддержания» к подходу «направленного роста».

Показатели распределения на диаграмме 1 говорят о том, что при достижении уровня выручки в 100 млн руб. в год компании приходится пересматривать и оптимизировать финансовую структуру, а также укреплять команду для достижения выручки в 1 млрд руб. в год. Если ваша компания находится на пороге этого уровня, нацеливание на структурные изменения, оптимизацию процессов и повышение прибыльности может стать ключевым шагом для дальнейшего роста.

"Цели как средство перехода на следующий уровень" предполагает, что предприниматель или руководитель компании должен осознанно ставить цели, которые помогут не просто увеличивать текущие показатели, но и решать структурные проблемы бизнеса. Это смена подхода "текущего поддержания" к подходу "направленного роста". Давайте рассмотрим практические шаги для достижения этой цели.

Диаграмма 1. Распределение компаний РФ по объему выручки в 2023 году на основе выборки из 1 503 153 компаний.

Цели должны быть не абстрактными, а направленными на решение выявленных проблем. Для постановки целей используйте методику SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

Для начала необходимо четко оценить текущий этап развития компании, понять, какие структурные и финансовые барьеры мешают выйти на следующий уровень выручки.

Анализ текущего состояния : Проведите диагностику ключевых показателей (рентабельность, оборачиваемость запасов, объем дебиторской задолженности).

Определение барьеров роста: Определите, что мешает выйти на новый уровень. Возможно, это недостаток оборотных средств, неэффективное управление запасами или неравномерный денежный поток.

Кумулятивное распределение компаний по объему выручки (диаграмма 2) хорошо показывает на каких уровнях выручки возникает необходимость системных изменений в бизнесе для его дальнейшего роста.

Диаграмма 2. Кумулятивное распределение компаний по объему выручки за 2023 год.

Для выхода на следующий уровень важно обеспечить устойчивую структуру внутренних процессов, которые позволят компании расти без резких скачков рисков.

Часто следующий уровень выручки требует активного расширения продаж, охвата новых рынков или увеличения среднего чека.

Пересмотрите сегментацию клиентов и сконцентрируйтесь на самых прибыльных сегментах, с максимальным потенциалом для повторных покупок.

Оцените, какие каналы приносят наибольший объем продаж. Укрепляйте успешные каналы и ищите новые (например, онлайн-торговля, если бизнес был офлайн).

Рассмотрите возможности стратегического партнерства, например, с компаниями из смежных отраслей.

Цели должны оставаться гибкими, чтобы предприниматель мог быстро реагировать на изменения в бизнесе. Введите ежемесячные встречи для оценки прогресса по каждой цели. Используйте актуальные данные для корректировки. Если цели достигаются слишком легко или, наоборот, не достигаются, не бойтесь их корректировать.

Эти меры позволят не просто "накачать" выручку, а построить структуру, которая поддержит устойчивый рост и снизит риски на каждом этапе.