Шашлык и солнце: «Клерк» празднует Первомай!

Первый майский день — идеальное время вырваться из городской суеты и насладиться природой, общением и атмосферой праздника. Именно так решили поступить сотрудники молодой, динамичной команды одной из ведущих российских компаний в сфере БухСМИ — Клерк.ру.
В первый день весны мы отправились отдыхать! Нет, речь идёт вовсе не о празднике цветов — наши сердца рвались навстречу традиционному русскому веселью на природе, ведь наступило долгожданное Первое мая!
Мы собрались вместе — тридцать пять человек нашего замечательного коллектива! Кого здесь только не было: от молодых стажёров до опытных профессионалов своего дела – маркетологи и бухгалтеры, отделы продаж, дизайнеры и разработчики. Ну кто же откажется провести выходной день вдали от мониторов и дедлайнов?
И началось…
Прибыв на место, первым делом занялись сервировкой. Кто-то отправился играть в волейбол, другие организовали соревнования по бадминтону, третьи устроили фотосессию среди деревьев и уютных мест отдыха у озера. Некоторые предпочли расслабиться и послушать музыку — где-то уже играет гитара, где-то звучит русская народная песня, да ещё и исполненная хором коллег!
Разожгли мангал. Запахи костра и аромат мяса разносились вокруг, вызывая аппетит даже у тех, кто ещё недавно завтракал. Спасибо Диме, нашему Project manager`у, который во всю проявил себя в качестве мангальщика и накормил толпу голодных клерковцев. Шашлык удался отменный — хрустящий снаружи, нежный внутри, словно маленькое чудо кулинарии!
В меню был шашлык из свинины, курицы, шампиньоны на мангале и колбаски.
Ну а вечером состоялась культурная программа. Мы пели любимые песни под гитару, делились смешными случаями из жизни команд, много смеялись. Знали бы вы, как пляшут девчонки из отдела продаж 😊. Кто-то даже прихватил купальник и успел искупаться в бассейне. В такой обстановке коллеги открываются по-новому – вот перед тобой стоит уже не строгий руководитель департамента, а крутой и интересный собеседник, с которым у вас, как оказалось, много общего.
Что в итоге?
Уставшие, но довольные, коллеги вернулись домой поздно вечером. Это была прекрасная возможность забыть о работе и запарах, перезагрузиться и снова ощутить единство всего коллектива.
Уверены, этот день надолго останется в памяти каждого сотрудника нашей компании. Ведь никакие рабочие будни не заменят радости живого общения, тепла природы и аромата свежего шашлыка. А главное — возможность почувствовать себя частью крутой команды, сплочённой не только общим делом, но и общими интересами!
Так что теперь ждём следующего корпоративного выезда, ребят!
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Какой замечательный у вас отдых получился!😍 Жалею, что живу далеко