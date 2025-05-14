Шашлык и солнце: «Клерк» празднует Первомай!

Первый майский день — идеальное время вырваться из городской суеты и насладиться природой, общением и атмосферой праздника. Именно так решили поступить сотрудники молодой, динамичной команды одной из ведущих российских компаний в сфере БухСМИ — Клерк.ру.

В первый день весны мы отправились отдыхать! Нет, речь идёт вовсе не о празднике цветов — наши сердца рвались навстречу традиционному русскому веселью на природе, ведь наступило долгожданное Первое мая!

Мы собрались вместе — тридцать пять человек нашего замечательного коллектива! Кого здесь только не было: от молодых стажёров до опытных профессионалов своего дела – маркетологи и бухгалтеры, отделы продаж, дизайнеры и разработчики. Ну кто же откажется провести выходной день вдали от мониторов и дедлайнов?