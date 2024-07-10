Деанонимизация Телеграм, «открытые» персональные данные, «платная» судмедэкспертиза. Юридический дайджест #1

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Деанонимизация Телеграм

Госдума завершила процесс рассмотрения закона, касающегося деятельности платформ обмена мгновенными сообщениями, включая телеграм-каналы. Теперь жизнь создателей анонимных телеграм-каналов и групп на других платформах претерпит значительные изменения.

Суть нововведения заключается в том, что владельцы онлайн-платформ с количеством подписчиков свыше 10 тысяч обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Это требование предполагает, что такие ресурсы должны предоставить информацию о себе в соответствующий орган. В свою очередь,

Роскомнадзор будет следить за такими страницами, проводя регулярный мониторинг их контента.

На мой взгляд возможно и такое, что потеря дохода от рекламы для кого-то станет существенным последствием, а для кого-то и нет, но то, что репост публикации т.е. один из самых распространенных бесплатных методов для привлечения клиентов, новой аудитории является неоспоримой аксиомой, и отказ от такого метода продвижения своего товара/услуги повлечет снижение интереса и популярности у потенциальных клиентов – в этом сомнений нет, — Ирина Туркина, юрист ООО «Фокус Внимания».

«Открытые» персональные данные

24 июля был внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ законопроект в котором предлагают Предлагают ввести обязанность оформлять согласие на обработку персональных данных отдельно от другой информации или документов, которые физлицо подтверждает либо подписывает (ст. 1 проекта).

Продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запретят ограничивать доступ потребителей к обязательным сведениям о товарах, работах и услугах, даже если граждане отказались предоставить личные данные. Исключение – случаи, когда законодательство обязывает физлиц раскрыть такую информацию (ст. 2 проекта).

Планируют, что изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года (ст. 3 проекта).

На сегодняшний день мы можем увидеть, что большинство маркетплейсов, платформ используют такой метод по размещению согласий, поскольку отдельно размещенное согласие дает определенную гарантию оператору, лицу, которое осуществляет сбор таких данных о намерении клиента согласиться на обработку его данных, о его воли на такие действия, — Ирина Туркина, ООО «Фокус Внимания».

Маркировка для партнерских розыгрышей призов

Приглашение поучаствовать в розыгрыше призов, подписавшись на партнеров, требует маркировки.

Роскомнадзор проинформировал, что ООО «Самарские Термы» опубликовало в соцсети «ВК» пост о розыгрыше призов. Желающие поучаствовать должны были подписаться на партнерскую компанию.

➡️Поскольку объявление содержало призыв к участию и ссылки на другие сообщества, отсутствие пометки «реклама» и информации о рекламодателе Самарское УФАС России расценило (https://samara.fas.gov.ru/news/19002) как нарушение.

В отношении ООО «Самарские Термы» возбуждено дело по п. 16 ст. 18.1 Закона о рекламе.

Такой вид взаимного продвижения достаточно популярен для онлайн-образования (блогеров, коучей) предлагаем обратить особое внимания на данную информацию, в случае если такая практика ФАС станет повсеместной, то отсутствие пометки «реклама» и информации о рекламодателе может повлечь за собой ответственность, предусмотренную ч.1 ст.14.3 КоАП РФ, в виде штрафа: - для граждан в размере от 2000 до 2500 рублей; - для должностных лиц – от 4000 до 20000 рублей; - для юридических лиц от 100 000 до 500 000 рублей? - Ирина Туркина, ООО «Фокус Внимания».

Оплата судебной экспертизы в гражданском процессе

С подачи КС РФ установят правило: суд назначит экспертизу после того, как заявитель внесет за нее оплату на спецсчет. Речь идет о случае, когда одну из сторон процесса инициировала проведение экспертизы. Исключение составляют те ситуации, когда такую просьбу выдвинул гражданин, полностью или частично освобожденный от оплаты данных расходов.

Суд устанавливает срок, в течение которого деньги должны быть переведены.

В случае их непоступления в установленный срок, ходатайство о проведении экспертизы может быть отклонено.

Тем не менее, если в рамках дела невозможно использовать иные представленные доказательства, суд имеет полномочия назначить экспертизу по своему усмотрению. Документ: Федеральный закон от 22.07.2024 № 191-ФЗ.

Поправки вступят в силу с 2 августа 2024 года