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Деанонимизация Телеграм, «открытые» персональные данные, «платная» судмедэкспертиза. Юридический дайджест #1

Каждую неделю мы будем публиковать интересные, актуальные, а, главное, полезные новости из юридической вселенной.

Каждую неделю мы будем публиковать интересные, актуальные, а, главное, полезные новости из юридической вселенной. Не только для сферы онлайн-образования, но и для всех, кто хочет держать «руку на пульсе» в столь активно меняющемся юридическом поле. Наш ТГ.

Деанонимизация Телеграм

Госдума завершила процесс рассмотрения закона, касающегося деятельности платформ обмена мгновенными сообщениями, включая телеграм-каналы. Теперь жизнь создателей анонимных телеграм-каналов и групп на других платформах претерпит значительные изменения.

Суть нововведения заключается в том, что владельцы онлайн-платформ с количеством подписчиков свыше 10 тысяч обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Это требование предполагает, что такие ресурсы должны предоставить информацию о себе в соответствующий орган. В свою очередь,

Роскомнадзор будет следить за такими страницами, проводя регулярный мониторинг их контента.

На мой взгляд  возможно и такое, что потеря дохода от рекламы для кого-то станет существенным последствием, а для кого-то и нет, но  то, что  репост публикации т.е. один из самых распространенных бесплатных методов для привлечения клиентов, новой аудитории является неоспоримой аксиомой, и отказ от такого метода продвижения своего товара/услуги повлечет снижение интереса и популярности у потенциальных клиентов – в этом сомнений нет, — Ирина Туркина, юрист ООО «Фокус Внимания».

«Открытые» персональные данные

24 июля был внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ законопроект в котором предлагают Предлагают ввести обязанность оформлять согласие на обработку персональных данных отдельно от другой информации или документов, которые физлицо подтверждает либо подписывает (ст. 1 проекта).

Продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запретят ограничивать доступ потребителей к обязательным сведениям о товарах, работах и услугах, даже если граждане отказались предоставить личные данные. Исключение – случаи, когда законодательство обязывает физлиц раскрыть такую информацию (ст. 2 проекта).

Планируют, что изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года (ст. 3 проекта).

На сегодняшний день мы можем увидеть, что большинство маркетплейсов, платформ используют такой метод по размещению согласий, поскольку отдельно размещенное согласие дает определенную гарантию оператору, лицу, которое осуществляет сбор таких данных о намерении клиента  согласиться на обработку его данных, о его воли на такие действия, — Ирина Туркина, ООО «Фокус Внимания».

Маркировка для партнерских розыгрышей призов

Приглашение поучаствовать в розыгрыше призов, подписавшись на партнеров, требует маркировки.

Роскомнадзор проинформировал, что ООО «Самарские Термы» опубликовало в соцсети «ВК» пост о розыгрыше призов. Желающие поучаствовать должны были подписаться на партнерскую компанию.

➡️Поскольку объявление содержало призыв к участию и ссылки на другие сообщества, отсутствие пометки «реклама» и информации о рекламодателе Самарское УФАС России расценило (https://samara.fas.gov.ru/news/19002) как нарушение.

В отношении ООО «Самарские Термы» возбуждено дело по п. 16 ст. 18.1 Закона о рекламе.

Такой вид взаимного продвижения достаточно популярен для онлайн-образования (блогеров, коучей) предлагаем обратить особое внимания на данную информацию, в случае если такая практика ФАС станет повсеместной, то отсутствие пометки «реклама» и информации о рекламодателе может повлечь за собой ответственность, предусмотренную ч.1 ст.14.3 КоАП РФ, в виде штрафа:

- для граждан в размере от 2000 до 2500 рублей;

- для должностных лиц – от 4000 до 20000 рублей;

- для юридических лиц от 100 000 до 500 000 рублей? - Ирина Туркина, ООО «Фокус Внимания».

Оплата судебной экспертизы в гражданском процессе

С подачи КС РФ установят правило: суд назначит экспертизу после того, как заявитель внесет за нее оплату на спецсчет. Речь идет о случае, когда одну из сторон процесса инициировала проведение экспертизы. Исключение составляют те ситуации, когда такую просьбу выдвинул гражданин, полностью или частично освобожденный от оплаты данных расходов.

Суд устанавливает срок, в течение которого деньги должны быть переведены.

В случае их непоступления в установленный срок, ходатайство о проведении экспертизы может быть отклонено.

Тем не менее, если в рамках дела невозможно использовать иные представленные доказательства, суд имеет полномочия назначить экспертизу по своему усмотрению. Документ: Федеральный закон от 22.07.2024 № 191-ФЗ.

Поправки вступят в силу с 2 августа 2024 года

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