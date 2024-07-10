Криптовалюта, реклама в соцсетях, изменения в ГПК РФ. Юридический дайджест #4

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Судебные процессы в инфобизнесе не редкое явление, чтобы успешно завершить дело, нужно знать не только уже принятые нормы и законодательные акты, но и нововведения, которые появляются ежедневно в законодательстве Российской Федерации. Юридический отдел нашей компании старается собирать только актуальные и интересные новости для вас. Сегодня хотелось бы обратить ваше внимание на несколько нововведений, — Ирина Туркина, юрист ООО “Фокус Внимания“

С 19 августа 2024 года запретят рекламировать или по-другому предлагать криптовалюту неограниченному кругу лиц

Документ: Федеральный закон от 08.08.2024 № 221-ФЗ

Опубликован Федеральный закон от 08.08.2024 № 303-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который корректирует правила размещения рекламы в соцсетях.

В частности:

- в Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» введен запрет на распространение рекламы на персональной странице пользователя, который ее создал, если объем аудитории более 10 тыс. и сведения о странице не включены в специальный перечень Роскомнадзора;

- в Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» введено положение о недопустимости последующего распространения другими пользователями соцсети информации с такой страницы.

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В гражданском процессе у взыскателей появится обязанность направлять должникам копии заявлений о вынесении судебного приказа. Повысятся максимальные цены исков, которые рассматривают в упрощенном порядке. Изменятся нормы о протоколе заседания и о мотивированных судебных актах, — Ирина Туркина, юрист ООО “Фокус Внимания“

Приказное производство

Взыскатель будет обязан направить должнику копии заявления о вынесении судебного приказа и приложений к нему. При подаче заявления к нему потребуется приложить в том числе уведомление о вручении или другие документы, которые подтверждают передачу этих копий должнику.

Закрепят позицию Пленума ВС РФ о том, что к заявлению прилагают документ об уплате госпошлины.

На вынесение судебного приказа отведут 10 рабочих дней с даты, когда заявление поступит в суд. Сейчас срок в 2 раза короче.

Упрощенное производство

По упрощенной процедуре суды будут рассматривать дела о взыскании денег или об истребовании имущества, если цена иска не более 250 тыс. руб. Исключение — дела приказного производства. Сейчас максимальная сумма – 100 тыс. руб.

Аналогично повысят предельный размер требования о признании права собственности для рассмотрения такого дела в упрощенном порядке.

Протокол заседания

Установят сокращенный список сведений, которые включают в письменный протокол заседания. Из действующего перечня в новый не вошли, в частности:

объяснения участников дела и их представителей;

показания свидетелей и разъяснения экспертами своих заключений;

информация об оглашении письменных доказательств;

данные осмотра вещественных доказательств, прослушивания аудио и просмотра видео;

содержание судебных прений и заключений прокурора и представителей органов власти.

Перечисленные данные продолжат указывать только в протоколе закрытого заседания.

Уточнят, что суд не рассматривает и возвращает замечания на протокол, которые представили не в срок без ходатайства о его восстановлении.

Мотивированные судебные акты

По просьбе участников дела или их представителей мировой судья составит мотивированное решение в течение 10 рабочих дней с даты поступления заявления. Сейчас на это отведено 5 рабочих дней.

Первая инстанция, апелляция и КСОЮ смогут отложить составление мотивированного акта максимум на 10 рабочих дней. Для первой инстанции срок исчисляется с даты окончания разбирательства, а для апелляции и КСОЮ – со дня объявления в заседании резолютивной части. Сейчас для первой инстанции действует 5-дневный срок, который апелляция и КСОЮ применяют по аналогии.

Уточнят, что суды обязаны указывать в мотивированных актах дату их изготовления. Это касается первой инстанции, апелляции и КСОЮ.