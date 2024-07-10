Реклама на ТВ, проверка юрлица на добросовестность, права на голос после смерти. Юридический дайджест #8

Государственный контроль в области рекламы: новый риск-индикатор

Нашим отделом был изучен Приказ ФАС России от 01.07.2024 № 434/24

"О внесении изменения в приложение к Приказу ФАС России от 5 июня 2023 г. N 353/23 "Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере рекламы".

В ходе изучения было выявлено, что четвертым индикатором риска признается размещение в телепередачах рекламы, которая акцентирует преимущества рекламируемого товара по сравнению с продуктами других производителей или продавцов.

При этом следует учитывать, что в отношении рекламодателя, чья реклама рассматривается, были установлены нарушения законодательства о недостоверной рекламе в течение двухлетнего периода, предшествующего моменту выявления данной рекламы, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт"

С 1 октября 2024 года на платформе "Знай своего клиента" можно будет проверить добросовестность бизнеса

Сервис позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе "Знай своего клиента" юрлицо или ИП к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.

Если компания или индивидуальный предприниматель не согласны с тем, что они находятся в "красной зоне" на платформе "Знай своего клиента", они имеют право подать заявление в Банк России с просьбой пересмотреть данное решение. Важно отметить, что данная возможность доступна только для тех клиентов, на которых не распространяются ограничительные меры в рамках "антиотмывочного" законодательства. В случае, если такие меры уже инициированы, компания или ИП могут обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через онлайн-приемную.

Считаю, что данная платформа даст поможет оценить как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт"

Изменения в ГК РФ об охране реального и искусственного голоса поступили в Госдуму

Предполагается установить правило, что публикация и использование голосовой записи гражданина допускается только с его согласия. Это правило будет распространяться и на записи, созданные с помощью технологий синтеза речи. После смерти человека разрешение могут давать его дети и супруг, а если их нет — родители.

Согласие не требуется в следующих случаях: если голос используется в общественных интересах;

если запись произведена за плату или в процессе видеосъемки или аудиозаписи в местах свободного доступа или на общественных мероприятиях. Однако, если голос является основным объектом записи, согласие необходимо.

В случае нарушения данных требований, суд может распоряжаться о конфискации и уничтожении материальных носителей голоса без какой-либо компенсации. Гражданин имеет право требовать удаления записи из Интернета, а также препятствовать ее использованию или распространению.

Изменения вступят в силу с момента опубликования закона и будут действовать в отношении новых отношений, которые возникнут после его реализации.

Хотелось бы напомнить, что информация о голосе представляет собой биометрические данные личности. Согласно общему правилу, для их обработки необходимо получить согласие гражданина. Тем не менее, как подчеркивают авторы инициативы, недобросовестное использование технологий искусственного интеллекта нарушает право гражданина контролировать, как используются записи его голоса. Предлагаемые изменения в Гражданском кодексе Российской Федерации должны исправить эту проблему, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт"

Документ: Проект Федерального закона N 718834-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/718834-8)

Электронные повестки: сайт реестра заработал в тестовом режиме

Началась проверка информсистемы "Реестр воинского учета" в 3 регионах (Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях). В эту систему входит в том числе реестр повесток https://реестрповесток.рф/.

С его помощью можно среди прочего узнать о наличии повестки и уточнить дату, время и место явки. Для входа в личный кабинет нужно использовать подтвержденную учетную запись на Госуслугах.