Оскорбительные публикации в ВК, нечестные маркетплейсы и криптовалюта. Юридический дайджест #21

Суды признали оскорбительные публикации в социальных сетях, направленные против компании, порочащими её деловую репутацию
Компания и её директор подали иск о защите деловой репутации, требуя признать распространение недостоверных и порочащих сведений, опубликованных бывшей сотрудницей в социальной сети «ВКонтакте», фактом.
В своих постах она утверждала о некомпетентности руководства, нарушениях трудового законодательства, утрате документов и ненадлежащем оказании услуг. Ответчица иск не признала, указывая, что она является ненадлежащим ответчиком. Суд постановил провести лингвистическую экспертизу, но заключение не позволило однозначно установить, что оспариваемая информация относится к истцам. Первая инстанция частично удовлетворила иск, признав отдельные фразы оскорбительными. Апелляция изменила решение и признала порочащими лишь высказывания из одного поста. Кассация согласилась с решением апелляции. Факт публикации подтвержден материалами дела. Оспариваемые высказывания направлены на обвинение директора в недобросовестности.
Постановление АС Северо-Западного округа от 24.02.2025 по делу № А56-91146/2022.
АКОРТ предложила ФАС ввести ограничение на инвестиции маркетплейсов в скидки, аргументируя это тем, что такие действия предоставляют им неконкурентное преимущество
По мнению ассоциации, маркетплейсы используют антиконкурентную практику ценового демпинга, что позволяет им обеспечивать значительно более низкие цены по сравнению с другими каналами продаж.
АКОРТ утверждает, что снижение цен осуществляется за счет вложений платформ, что приводит к разнице в цене на товар между маркетплейсами и офлайн-ритейлерами на уровне 30-50%. Это, по мнению ассоциации, в перспективе приведет к устранению конкуренции, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".
Письмо Банка России от 06.03.2025 N 44-19/1761 "О нераспространении положений о запрете на ранее выданные кредитные карты"
Банк России разъяснил, что самозапрещенные гражданами потребительские кредиты (займы) не распространяются на ранее выданные кредитные карты. С 1 марта 2025 года вступили в силу положения, согласно которым гражданин имеет право установить запрет на заключение новых договоров потребительского займа (кредита).
Однако этот запрет не распространяется на договоры, предусматривающие использование кредитных карт, которые были заключены до установления запрета.
Письмо Банка России от 10.03.2025 N 44-19/1810 "О порядке применения Федерального закона N 31-ФЗ"
Банк России разъяснил вопросы, связанные с вступлением в силу изменений в закон о кредитных историях и закон о потребительском кредите (займе), внесенных Федеральным законом от 26.02.2024 N 31-ФЗ, которые вступили в силу с 1 марта 2025 года.
Разъясняются вопросы, касающиеся получения данных об ИНН физических лиц через Федеральную налоговую службу России (ФНС) / СМЭВ, проверки ИНН клиента, заключения договоров с учетом получения информации о наличии у клиента запрета на заключение договора потребительского кредита (займа) и прочие вопросы.
Информация Банка России от 12.03.2025 "Новый экспериментальный режим для сделок с криптовалютами"
Банк России предложил ввести специальный экспериментальный правовой режим для регулирования инвестиций в криптовалюты. В рамках этого режима, который планируется действовать в течение трех лет, криптовалютами смогут торговать только ограниченный круг российских инвесторов, обладающих статусом «особо квалифицированных».
Этот статус могут получить граждане, чьи инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или чьи доходы за предыдущий год составляют более 50 миллионов рублей.
Также предполагается, что участниками эксперимента будут компании, являющиеся квалифицированными инвесторами. Предложено ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютами вне ЭПР и установить ответственность за нарушение этого запрета, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".
Памятка для иностранных граждан, не имеющих документов для законного нахождения и работы на территории Российской Федерации (утв. МВД России)
В соответствии с Указом Президента от 30 декабря 2024 г. N 1126 иностранные граждане, включенные в реестр контролируемых лиц, обязаны покинуть Россию до 30 апреля 2025 года или обратиться в территориальные органы МВД России для урегулирования своего правового положения.
В отношении иностранных граждан, подпадающих под действие указа, не будут применяться меры, связанные с высылкой или помещением в специальные учреждения.
С 1 мая 2025 года в отношении иностранных граждан, утративших законные основания для пребывания, будут применяться меры по ограничению прав, включая запрет на въезд в Россию.
Приказ Минпросвещения России от 04.03.2025 N 170 "Об утверждении Порядка проведения в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка"
Зарегистрирован в Минюсте России 14.03.2025 N 81552. Утвержден порядок тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка при их поступлении в школы для освоения образовательных программ.
Тестирование проводится в государственных и муниципальных образовательных организациях на основании направления, полученного в установленном порядке. Тестирование включает устную и письменную форму (кроме поступающих в 1 класс, где тестирование проводится только устно) и длится не более 80 минут.
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