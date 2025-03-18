Оскорбительные публикации в ВК, нечестные маркетплейсы и криптовалюта. Юридический дайджест #21

В соответствии с Указом Президента от 30 декабря 2024 г. N 1126 иностранные граждане, включенные в реестр контролируемых лиц, обязаны покинуть Россию до 30 апреля 2025 года или обратиться в территориальные органы МВД России для урегулирования своего правового положения.

В отношении иностранных граждан, подпадающих под действие указа, не будут применяться меры, связанные с высылкой или помещением в специальные учреждения.