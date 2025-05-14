Защита информации и новые штрафы, русский язык в названии юрлиц, cookie и эзотерика. Юридический дайджест #27

Ужесточение ответственности за нарушение требований по защите информации – законопроект прошел Госдуму
За нарушение требований федерального законодательства о защите информации (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) должностные лица будут подвергаться административной ответственности в виде штрафа от 10 000 до 50 000 рублей, юридические лица — от 50 000 до 100 000 рублей (подп. «в» п. 2 ст. 1 проекта). Действующие на сегодняшний день санкции существенно ниже.
Аналогичные штрафные санкции будут применяться к субъектам, использующим несертифицированные средства защиты информации, если в соответствии с законодательством сертификация обязательна (подп. «а» п. 2 ст. 1 проекта).
В настоящее время штраф для должностных лиц составляет от 2 500 до 3 000 рублей, для юридических лиц — от 20 000 до 25 000 рублей. При этом сохранится возможность конфискации несертифицированных средств защиты у юридических лиц.
Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение правил защиты информации по всей соответствующей статье КоАП РФ увеличен до одного года с момента совершения правонарушения (п. 1 ст. 1 проекта); в настоящее время он составляет 60 календарных дней, либо 90 дней — если дело рассматривает судья.
Изменения вступят в силу со дня официального опубликования закона (ст. 3 проекта).
Утвержден перечень нормативных словарей с нормами русского языка, обязательных в ряде случаев
Правительство Российской Федерации утвердило новый перечень нормативных словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка.
Указанные издания вначале будут размещены в открытом доступе на официальном сайте Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, а впоследствии – в Национальном словарном фонде, запуск которого планируется в 2027 году.
В перечень включены, в частности:
Орфографический и орфоэпический словари русского языка как государственного языка Российской Федерации (Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН);
Словарь иностранных слов (Институт лингвистических исследований РАН);
Толковый словарь государственного языка РФ (Санкт-Петербургский государственный университет).
Ранее действовавший список был утверждён Минобрнауки в 2009 году.
Указанные нормы обязательны к применению, в частности, при:
выборе наименований юридических лиц;
информировании потребителей;
размещении рекламной продукции;
выпуске продукции средств массовой информации.
Файлы cookie относятся к категории персональных данных, в связи с чем их сбор возможен только при условии предварительного уведомления пользователя и получения его согласия, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Рекомендованные действия:
Разработать и утвердить Политику конфиденциальности, в которой должно быть указано, какие персональные данные собираются, с какой целью, каким образом обрабатываются, хранятся и могут передаваться третьим лицам.
Разместить Политику конфиденциальности на сайте и предусмотреть ссылку на неё при каждом запросе согласия на обработку персональных данных.
Информировать пользователей о сборе файлов cookie и запрашивать согласие, например, через уведомление с текстом «Наш сайт использует файлы cookie» с возможностью подтверждения нажатием кнопки.
Согласно ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ, нарушение данных требований влечет административную ответственность:
для индивидуальных предпринимателей — штраф от 10 000 до 20 000 рублей;
для юридических лиц — от 30 000 до 60 000 рублей.
Правовое регулирование рекламы эзотерических услуг: что важно знать
Ограничения, введенные законодательством, касаются исключительно рекламы эзотерических услуг, а не запрета самой деятельности, - Ирина Туркина, ведущий юрист ООО "ЮФ Консалт".
Ведение деятельности в сфере эзотерики не запрещено, однако для минимизации рисков предпринимателям в данной области рекомендуется:
Оформить деятельность в соответствии с законодательством, в том числе зарегистрироваться в качестве ИП или создать юридическое лицо, соблюдать налоговые обязательства.
Заключать с клиентами договоры или размещать публичную оферту.
Корректировать рекламные материалы: избегать формулировок с обещаниями гарантированного результата, избыточных утверждений или заявлений, вводящих потребителей в заблуждение.
Регистрация по "массовому" адресу больше не является безусловным основанием для автоматической проверки ФНС
Федеральная налоговая служба больше не будет инициировать автоматическую проверку достоверности сведений, внесённых в ЕГРЮЛ, исключительно на основании регистрации организации по адресу, по которому зарегистрированы пять и более юридических лиц (так называемый "массовый адрес").
При этом проведение проверок сохраняется при наличии иных предусмотренных законом оснований, включая поступление обращений от заинтересованных лиц, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".
Начать дискуссию