Защита информации и новые штрафы, русский язык в названии юрлиц, cookie и эзотерика. Юридический дайджест #27

Ужесточение ответственности за нарушение требований по защите информации – законопроект прошел Госдуму

За нарушение требований федерального законодательства о защите информации (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) должностные лица будут подвергаться административной ответственности в виде штрафа от 10 000 до 50 000 рублей, юридические лица — от 50 000 до 100 000 рублей (подп. «в» п. 2 ст. 1 проекта). Действующие на сегодняшний день санкции существенно ниже.

Аналогичные штрафные санкции будут применяться к субъектам, использующим несертифицированные средства защиты информации, если в соответствии с законодательством сертификация обязательна (подп. «а» п. 2 ст. 1 проекта).

В настоящее время штраф для должностных лиц составляет от 2 500 до 3 000 рублей, для юридических лиц — от 20 000 до 25 000 рублей. При этом сохранится возможность конфискации несертифицированных средств защиты у юридических лиц.

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение правил защиты информации по всей соответствующей статье КоАП РФ увеличен до одного года с момента совершения правонарушения (п. 1 ст. 1 проекта); в настоящее время он составляет 60 календарных дней, либо 90 дней — если дело рассматривает судья.

Изменения вступят в силу со дня официального опубликования закона (ст. 3 проекта).