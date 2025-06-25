Никнейм и номер телефона в профиле ТГ = персональные данные. Юридический дайджест #32

«Если через Telegram-бота собирать nickname и ID аккаунта, считается ли это обработкой персональных данных?»

Согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 3),

персональные данные — это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому физическому лицу.

Никнейм и ID Telegram могут считаться персональными данными, если:

Собираются и обрабатываются в связке с другими данными , позволяющими установить личность.

Имеется возможность идентифицировать пользователя на их основании (например, через открытый профиль, номер телефона, имя, email и т.д.);

Примеры:

ID Telegram (цифровой идентификатор) — привязан к номеру телефона, а значит — потенциально идентифицирует пользователя → персональные данные .

@user12345 без другой информации → не являются ПДн , если невозможно установить личность.

Если по полученной информации можно установить конкретного человека — это персональные данные и применяется Закон № 152-ФЗ.

Если вы через Telegram-бота собираете nickname и ID, особенно в связке с другой информацией (имя, номер телефона, платежи), — вы обрабатываете персональные данные и обязаны:

Получать согласие пользователя на обработку ПДн; Уведомить Роскомнадзор (если применимо); Обеспечить безопасность хранения и передачи информации.

Если собирается только анонимная информация (например, аналитика), то Закон № 152-ФЗ не применяется, - Ирина Туркина, ведущий юрист ООО "ЮФ Консалт".