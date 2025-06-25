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Алексей Деревянкин
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Никнейм и номер телефона в профиле ТГ = персональные данные. Юридический дайджест #32

Каждую неделю мы публикуем интересные, актуальные, а, главное, полезные новости из юридической вселенной.

С 1 июля 2025 года вступают в силу новые требования к операторам связи

С 1 июля 2025 года операторы связи обязаны приостановить обслуживание отдельных номеров, принадлежащих иностранным гражданам и лицам без гражданства, если:

  • Не выполнена процедура проверки достоверности сведений об абоненте;

  • Договор был заключён до 1 января 2025 года, и соответствующая информация не была обновлена.

Это предусмотрено поправками, направленными на усиление контроля за идентификацией пользователей связи, в том числе в целях обеспечения национальной безопасности и борьбы с противоправными действиями.

Являются ли nickname (username) и ID аккаунта персональными данными?

Вопрос от подписчика:

«Если через Telegram-бота собирать nickname и ID аккаунта, считается ли это обработкой персональных данных?»

Согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 3),
персональные данные — это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому физическому лицу.

Никнейм и ID Telegram могут считаться персональными данными, если:

  • Имеется возможность идентифицировать пользователя на их основании (например, через открытый профиль, номер телефона, имя, email и т.д.);

  • Собираются и обрабатываются в связке с другими данными, позволяющими установить личность.

Примеры:

  • @ivanov_ivan + номер телефона в профиле → персональные данные.

  • @user12345 без другой информации → не являются ПДн, если невозможно установить личность.

  • ID Telegram (цифровой идентификатор) — привязан к номеру телефона, а значит — потенциально идентифицирует пользователя → персональные данные.

Позиция Роскомнадзора:

  • Исходит из принципа идентифицируемости.

  • Если по полученной информации можно установить конкретного человека — это персональные данные и применяется Закон № 152-ФЗ.

Если вы через Telegram-бота собираете nickname и ID, особенно в связке с другой информацией (имя, номер телефона, платежи), — вы обрабатываете персональные данные и обязаны:

  1. Получать согласие пользователя на обработку ПДн;

  2. Уведомить Роскомнадзор (если применимо);

  3. Обеспечить безопасность хранения и передачи информации.

Если собирается только анонимная информация (например, аналитика), то Закон № 152-ФЗ не применяется, - Ирина Туркина, ведущий юрист ООО "ЮФ Консалт".

С 1 июня 2025 года вступили в силу изменения в 115-ФЗ (закон № 522-ФЗ)

Закон № 522-ФЗ внёс существенные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Установлен лимит 100 000 рублей при упрощённой идентификации (например, через анонимные карты и сервисы). Росфинмониторинг получил полномочия временно приостанавливать операции на срок до 10 рабочих дней для выяснения обстоятельств. Банки обязаны уведомлять о подозрительных транзакциях, особенно если:

  • нет соответствующих легальных доходов;

  • присутствуют признаки ухода от налогообложения.

Ирина Туркина, ведущий юрист ООО "ЮФ Консалт".

1. Если вы — самозанятый (зарегистрированы в приложении «Мой налог»):

  • Вы вправе принимать оплату на любую банковскую карту;

  • Рекомендуется указывать назначение платежа (например: «оплата консультации», «оплата курса»);

  • Вы обязаны отражать доход в приложении и уплачивать налог 4%.

2. Если вы — ИП:

  • Формально закон не запрещает принимать оплату на личную карту;

  • Однако банки настоятельно рекомендуют использовать расчётный счёт, особенно если:

    • есть регулярные поступления от клиентов;

    • вы используете эквайринг или онлайн-кассу;

    • работаете с юрлицами;

  • В противном случае возможны запросы от банка и даже приостановка операций до выяснения источника средств.

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Алексей Деревянкин

Алексей Деревянкин

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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