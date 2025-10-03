Маркировка звонков — обязанность ИП, инвентаризация аккаунтов и онлайн-подписки. Юридический дайджест #41

Обязательная маркировка звонков
С 1 сентября 2025 года все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие исходящие звонки на мобильные номера абонентов, обязаны заключить договор с оператором связи об отображении номера (А-номера) при таких звонках.
Целью данного нововведения является борьба с нежелательными звонками и повышение прозрачности исходящей связи.
Если договор об отображении номера не будет заключен, номер абонента, которому совершается звонок, не будет определяться (звонок будет отображаться как "неизвестный номер" или "скрытый номер"). За нарушение требований законодательства о связи предусмотрена административная ответственность.
Для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – от 20 000 до 100 000 рублей. Для юридических лиц – от 300 000 до 1 000 000 рублей.
Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»
Согласие на обработку персональных данных
Согласие субъекта персональных данных на их обработку теперь должно быть оформлено как самостоятельный документ. Не допускается включение такого согласия в состав других документов, таких как публичная оферта, пользовательское соглашение или другие общие условия оказания услуг.
Кто обязан соблюдать: все операторы персональных данных (юридические лица, индивидуальные предприниматели, государственные органы), которые осуществляют сбор, хранение, использование и иную обработку персональных данных.
За нарушение порядка получения согласия на обработку персональных данных предусмотрена административная ответственность:
Для граждан – от 10 000 до 15 000 рублей.
Для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.
Для юридических лиц – от 300 000 до 700 000 рублей, — рассказала Ирина Туркина
Ответственность за передачу номера или аккаунтов третьим лицам
Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за передачу корпоративных телефонных номеров или учетных записей (логинов) третьим лицам, которые не являются их штатными сотрудниками (не работают по трудовому договору) или привлеченными специалистами по гражданско-правовому договору (например, договору подряда, оказания услуг).
Организациям следует провести инвентаризацию используемых корпоративных номеров и учетных записей, а также разработать и внедрить внутренние регламенты, исключающие их неправомерную передачу третьим лицам.
Законодательством предусмотрены исключения для кратковременной передачи номера/аккаунта членам семьи или в экстренных случаях (например, для вызова служб спасения).
Онлайн-подписки и отмена списаний
В настоящее время на рассмотрении находится законопроект, который обяжет сервисы прекращать списания денег с карт после их удаления пользователем из личного кабинета.
В случае принятия законопроекта, сервисы, предоставляющие услуги по подписке, не смогут осуществлять дальнейшие списания денежных средств с банковских карт пользователя, если такая карта была удалена им из личного кабинета или приложения сервиса. Это должно упростить процесс отмены подписки и предотвратить нежелательные списания.
Кто обязан соблюдать (в случае принятия): Все сервисы, предоставляющие онлайн-подписки и осуществляющие регулярные списания денежных средств.
Предполагаемый срок вступления в силу (в случае принятия) -1 марта 2026 года. Сейчас законопроект № 405607-8 находится в процессе рассмотрения. Его окончательное принятие, возможное внесение изменений в текст, а также точная дата вступления в силу пока не гарантированы. Необходимо отслеживать статус данного законопроекта, — Ирина Туркина
