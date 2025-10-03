Маркировка звонков — обязанность ИП, инвентаризация аккаунтов и онлайн-подписки. Юридический дайджест #41

С 1 сентября 2025 года все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие исходящие звонки на мобильные номера абонентов, обязаны заключить договор с оператором связи об отображении номера (А-номера) при таких звонках.

Если договор об отображении номера не будет заключен, номер абонента, которому совершается звонок, не будет определяться (звонок будет отображаться как "неизвестный номер" или "скрытый номер"). За нарушение требований законодательства о связи предусмотрена административная ответственность.

Для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – от 20 000 до 100 000 рублей. Для юридических лиц – от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Ирина Туркина, ведущий юрист ООО «ЮФ Консалт»