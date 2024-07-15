Поправки в НК: какие правила будут работать в 2025 году

Официально был опубликован Федеральный закон от 12 июля 2024 года № 176-ФЗ, получивший неофициальное название "Налоговая реформа 2025 года."

Новая ставка налога на прибыль с 2025 года

◾️ Ставка налога на прибыль организаций увеличится до 25%. В настоящее время она составляет 20%, из которых 3% идут в федеральный бюджет, а 17% — в региональный.

◾️ Согласно поправкам к Закону № 176-ФЗ, доля налога, направляемая в федеральный бюджет, вырастет до 8%. При этом процент для регионального бюджета останется без изменений на уровне 17%.

Упрощённая система налогообложения в 2025 году

◾️ Отмена переходного периода: отменяются более высокие ставки налогов (8% на «Доходы» и 20% на «Доходы минус расходы»). Останутся только базовые ставки 6% и 15%, которые регионы смогут занижать.

◾️ Повышение лимитов: годовой доход увеличится с 200 млн до 450 млн рублей, а остаточная стоимость основных средств — с 150 млн до 200 млн рублей. Эти меры направлены на поддержку малого бизнеса.

◾️ Обязанность уплаты НДС: с 2025 года «упрощенцы» с доходом выше 60 млн рублей станут плательщиками НДС. Это потребует от них выставления счетов-фактур, ведения учета и сдачи декларации по НДС.

Страховые взносы

Новые налоговые правила для МСП предусматривают снижение ставки страховых взносов до 7,6%. Это касается тех предприятий, чей основной вид деятельности соответствует коду ОКВЭД "Обрабатывающие производства".

Для получения этой льготы необходимо выполнение нескольких условий 1. Организация должна заниматься деятельностью, указанной в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 2. Бизнес не должен производить подакцизную продукцию. 3. Доход от основного вида деятельности должен составлять не менее 70% от общего годового дохода организации.

Имущественный налог организаций

Помимо прочего, изменения коснулись и налога на имущество организаций. Регионам предоставлена возможность установить максимальную ставку для недвижимости с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей, увеличив её с 2% до 2,5%.

Налоговая амнистия при дроблении бизнеса

Введение налоговой амнистии в 2025 году для руководителей, готовых прекратить нелегальное дробление своего бизнеса, позволит списать неоплаченные налоги, штрафы и пени за период с января 2022 по декабрь 2024 года. Это направлено на стимулирование прозрачности и законность ведения бизнеса, а также является важным шагом в борьбе с уклонением от уплаты налогов.