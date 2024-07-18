Как белорусу получить ВНЖ и гражданство РФ в 2024 году

Получение вида на жительство (ВНЖ) и гражданства Российской Федерации — важный вопрос для белорусов. В 2024 году процесс стал проще благодаря межгосударственным соглашениям, предоставляющим льготные условия.

Основные пути получения гражданства включают упрощенный порядок, программу переселения соотечественников, трудоустройство и воссоединение с семьей. Каждый способ требует соблюдения определенных условий и тщательной подготовки документов.

Изменения законодательства в 2024 году

Указ Президента от 18 декабря 2023 года значительно упростил процедуру получения российского гражданства для граждан Беларуси. Этот указ отменяет несколько ранее обязательных требований, что делает процесс более доступным и быстрым.

Основные изменения в процедуре получения гражданства РФ для белорусов:

1. Отмена обязательного проживания в России в течение пяти лет с момента получения вида на жительство.

Теперь белорусам не нужно доказывать, что они постоянно проживали в РФ в течение этого срока.

2. Отмена необходимости сдачи экзамена по истории России и основам законодательства. Белорусы освобождены от этого обязательного тестирования.

3. Белорусам больше не требуется подтверждать знание русского языка. Это требование остается в силе для граждан Казахстана и Молдовы, но для белорусов было отменено​​​​.

Для подачи заявления на получение гражданства в упрощенном порядке белорусам необходимо предоставить следующие документы:

Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Вид на жительство в Российской Федерации.

Свидетельство о рождении.

Документы, подтверждающие изменение фамилии, имени или отчества.

Четыре фотографии установленного образца.

Документы, подтверждающие законное проживание на территории РФ.

Квитанция об оплате государственной пошлины.

Эти изменения направлены на упрощение и ускорение процесса получения российского гражданства для граждан Беларуси, что способствует более тесной интеграции между двумя странами и облегчает адаптацию белорусов в России​​​​.

Льготы для граждан Республики Беларусь

Граждане Республики Беларусь могут рассчитывать на льготы при получении российского гражданства — упрощенный порядок получения и особые условия для определенных категорий заявителей.

Процедура упрощенного получения:

Срок проживания. Граждане Беларуси могут подать документы на российское гражданство после одного года проживания в России на основании вида на жительство. Это значительно сокращает время ожидания по сравнению с общим порядком, где требуется пять лет непрерывного проживания. Знание русского языка. Обязательное знание русского языка и традиций подтверждается сертификатом или дипломом российского образовательного учреждения. Отказ от предыдущего гражданства. Для получения российского гражданства необходимо официально заявить об отказе от белорусского гражданства. Это требование можно выполнить через консульский отдел посольства Беларуси.

Кроме упрощенного порядка, существуют и особые условия для отдельных категорий граждан Беларуси:

Родственные связи. Граждане Беларуси, имеющие близких родственников с российским гражданством, могут претендовать на упрощенное получение российского гражданства. Носители русского языка. Белорусы, признанные носителями русского языка, также могут воспользоваться упрощенной процедурой. Экономическая активность. Ведение бизнеса или инвестиции в российскую экономику могут служить основанием для получения гражданства в упрощенном порядке.

Некоторые категории граждан Беларуси могут претендовать на особые условия. Дети, оставшиеся без попечения родителей, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Те, кто ранее имел российское гражданство и утратил его, могут восстановить его по ускоренной процедуре.

Белорусам, проживающим в России, также предоставляется право на бесплатную медицинскую помощь, получение высшего образования на бюджетной основе и оформление статуса индивидуального предпринимателя без ограничений.

Упрощенное получение гражданства РФ для белорусов

Для граждан Беларуси процесс получения гражданства РФ значительно упрощен и включает несколько ключевых этапов:

1. Подготовка документов. Необходимы следующие документы:

Заявление о приеме в гражданство РФ.

Документ, удостоверяющий личность.

Вид на жительство в РФ.

Документы, подтверждающие доходы на территории РФ.

Документ, подтверждающий знание русского языка.

Квитанция об оплате государственной пошлины​​​​.

2. Подача заявления. Граждане Беларуси могут подать заявление о приеме в гражданство РФ при наличии ВНЖ. Для этого они освобождены от необходимости подтверждать постоянное проживание в России и сдавать экзамены по истории России и основам законодательства РФ​​​​.

3. Рассмотрение и принятие решения. Заявление рассматривается компетентными органами, после чего принимается решение о предоставлении гражданства.

4. Получение паспорта РФ. После положительного решения заявитель получает паспорт гражданина РФ.

В последние годы в законодательство были внесены значительные изменения, упрощающие процесс получения гражданства для граждан Беларуси. Указ Президента от 18 декабря 2023 года освободил граждан Беларуси от необходимости подтверждать знание русского языка и проживание в России с момента получения ВНЖ. Это значительно упростило процесс и сократило бюрократические барьеры​​.

Новый закон о гражданстве РФ 2023 года ввел ряд новых положений, которые позволяют иностранцам и лицам без гражданства получать российское гражданство по упрощенной схеме, если они соответствуют определенным критериям, установленным законодательством или указом президента​​.

Кто имеет право на упрощенное оформление

Законодательство выделяет несколько категорий граждан, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке:

Родственные связи. Граждане Беларуси, имеющие близких родственников с российским гражданством, могут воспользоваться упрощенной процедурой. Носители русского языка. Граждане Беларуси, свободно владеющие русским языком и пользующиеся им в повседневной жизни, освобождаются от дополнительных экзаменов и тестов. Бывшие граждане СССР. Лица, ранее проживавшие на территории Советского Союза, могут также претендовать на упрощенное получение гражданства. Экономическая польза для России. Граждане Беларуси, ведущие бизнес в РФ или инвестирующие в российскую экономику, имеют право на льготы при получении гражданства​​​​​​​​.

Эти категории и условия позволяют многим гражданам Беларуси значительно сократить время и усилия, необходимые для получения российского гражданства, благодаря упрощенной процедуре, установленной российским законодательством.

Документы для получения гражданства

Для получения гражданства РФ гражданам Беларуси требуется предоставить определенный набор документов:

Документ Комментарий Заявление о приеме в гражданство Заполняется по установленной форме, можно скачать на сайте МВД или получить в миграционном центре. Паспорт гражданина Беларуси Оригинал и копия. Вид на жительство в РФ Документ, подтверждающий право на постоянное проживание в России. Фотографии 3х4 см Стандартные фотографии для документов. Бумага об отказе от гражданства Беларуси Подтверждение отправки документов на выход из гражданства Беларуси, заверенное нотариусом. Справка о доходах Подтверждение законного источника доходов на территории РФ. Документ, подтверждающий знание русского языка Для граждан Беларуси достаточно аттестата об общем образовании, так как русский язык – второй государственный. Документы о семейном положении Свидетельства о браке, разводе, рождении детей и другие. Свидетельства о рождении детей Оригиналы и копии. Квитанция об оплате государственной пошлины Пошлина в размере 3500 рублей. Освобождены лица, рожденные и проживавшие до 1991 года на территории РФ. Нотариально заверенные копии документов для несовершеннолетних Копии документов о рождении, согласие второго родителя на получение гражданства ребенком и другие.

Заявление на ВНЖ

Советы по правильному заполнению заявлений:

Тщательно проверяйте данные. Все указанные данные должны быть точными и соответствовать данным в ваших документах. Используйте официальные образцы. Формы заявлений можно найти на сайте МВД России или в миграционных центрах. Следуйте инструкциям по заполнению. Не оставляйте пустых полей. Заполните все поля формы. Если какой-то пункт вас не касается, напишите «Не применимо». Подготовьте копии. Сделайте и заверьте нотариально копии всех необходимых документов. Правильно оформляйте фотографии. Убедитесь, что ваши фотографии соответствуют требованиям. Докажите законный источник доходов. Подготовьте документы, подтверждающие ваш доход. Соблюдайте сроки. Отправляйте заявление и документы в установленные сроки, особенно если требуется уведомление консульства об отказе от предыдущего гражданства.

Эти советы помогут вам правильно подготовить и подать документы для получения гражданства РФ по упрощенной схеме​​​​​​​​.

Оформление гражданства для детей

Заявление на получение гражданства подается родителями или законными представителями ребенка. Если ребенок достиг 14 лет, его согласие на получение гражданства также необходимо. Комплект документов подается в миграционный орган МВД РФ. Возможно оформление через портал Госуслуги, но потребуется личное посещение ведомства для подтверждения личности и подачи оригиналов документов.

Миграционные службы проверяют поданные документы, после чего принимается решение о предоставлении гражданства. После положительного решения о предоставлении гражданства родителям выдается штамп о гражданстве на свидетельстве о рождении ребенка.

Можно ли сохранить белорусское гражданство?

Для получения российского гражданства гражданину Белоруссии не требуется официально отказываться от своего первоначального гражданства. Согласно российскому законодательству, при подаче документов на получение российского гражданства достаточно предоставить копию заявления об отказе от белорусского гражданства, но фактическое его прекращение не требуется. Это обусловлено тем, что процесс выхода из гражданства может быть длительным, и закон позволяет получить российский паспорт до завершения этого процесса.

Тем не менее, стоит помнить, что граждане, получающие российское гражданство по программе носителя русского языка, обязаны завершить процесс выхода из предыдущего гражданства. Для большинства других случаев достаточно заявления об отказе.

Также важно знать, что в России предусмотрено уведомление о наличии второго гражданства. Граждане, имеющие паспорт другого государства, обязаны уведомить об этом российские органы. Несоблюдение этого требования может повлечь административную или уголовную ответственность и штрафы.