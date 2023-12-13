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Владимир Туров
Цифровой рубль

Новая форма договора цифрового рубля

С новым годом вступает в силу обязательный договор по использованию цифрового рубля. Изменения затрагивают комиссии и требования к биометрии, влияя на деловые и личные финансы. Этот переход представляет собой значительный шаг в цифровизации финансовых операций.
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Новая форма договора цифрового рубля
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Уважаемые коллеги, представляю вам новую версию договора по использованию цифрового рубля – «Договор счета цифрового рубля между оператором платформы цифрового рубля и пользователем платформы цифрового рубля». С 1 января этот договор будет заключаться всеми бизнесменами, так как у них просто не будет другого выбора. Также гражданам, присоединившимся к этому соглашению, предоставляется возможность заключить договор счета цифрового рубля с оператором платформы.

В предыдущей версии договора, среди форс-мажорных обстоятельств, Центральный банк оставлял за собой право не исполнять обязательства, включал такие явления, как наводнения, заморозки, похолодание, снегопады и т.д. Однако в новой версии этот аспект был исключен из шестого раздела договора. Несмотря на это, суть договора осталась прежней.

Центральный банк, как оператор платформы, обязан открывать вам счета в цифровых рублях, и вы, в свою очередь, обязаны оплачивать комиссию за эту услугу Центральному банку. 

Итак, в цифровом рубле нельзя разместить депозит, и кэшбэка в цифровом рубле не предусмотрено. Лично я не вижу в этом никаких преимуществ, но Центральный банк утверждает, что будет бережно взимать комиссию. При этом Центральный банк будет принимать цифровые рубли только от тех пользователей, чья биометрия была предоставлена и зарегистрирована в Единой системе идентификации и аутентификации. Если вы не предоставили свою биометрию, Центральный банк не разрешит вам использовать цифровые рубли. 

Счет цифрового рубля открывается оператором платформы на основании направленного вами обращения. Вы можете подать обращение через кнопки в банковских приложениях, и если ваша биометрия уже в системе, вы заключите договор с Центральным банком.

Плату за услуги оператора платформы, то есть Центрального банка, будут взимать с каждой операции с цифровыми рублями в размере, который будет установлен. Размер комиссии будет опубликован на сайте Центрального банка, и вам нужно будет научиться пользоваться этим сайтом.

Для предпринимателей установлены лимиты в один миллион рублей, которые впоследствии могут быть увеличены. Обязанности описаны в данном контексте, и, несмотря на их банальность, важно соблюдать все правила и рекомендации, предоставленные в банковском приложении для использования функционала цифрового рубля.

Касательно цифрового рубля, понимаю, что упущено много деталей. Я уже рассказывал много об этом, и сейчас у меня нет времени цитировать 12 страниц. На данный момент негативные высказывания о Центральном банке не несут уголовной ответственности, но уже намекают, что не стоит выражать свое отрицательное мнение. Лично я, как гражданин, сделаю все возможное, чтобы договор цифрового рубля был поддержан.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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