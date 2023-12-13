Новые правила для провайдеров хостинга

Три новых постановления Правительства РФ вводят строгие правила для провайдеров хостинга, включая обязательные процедуры идентификации и сотрудничество с Роскомнадзором и ФСБ. Теперь для тех, кто предоставляет место для сайтов в интернете, требуется не только уведомление о своей деятельности, но и строгое соблюдение новых нормативов.

У меня в руках три Постановление Правительства РФ:

Начнем с того, что из себя представляет провайдер хостинга. Это организация, включая физические лица и индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют место для размещения сайтов и другой информации в интернете.

Область провайдеров хостинга, где раньше частные лица и компании имели больший контроль, теперь подвергается наблюдению государства совместно с Роскомнадзором и ФСБ. Теперь, чтобы стать провайдером хостинга, необходимо уведомить Роскомнадзор и пройти проверку со стороны ФСБ. Процесс включает в себя предоставление необходимой информации, установку слежки и сотрудничество с государственными органами в соответствии с законом. После успешной проверки и выполнения всех требований можно получить статус нормального провайдера хостинга.

В документах, таких как Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2023 года № 2011, подробно описаны процедуры подачи заявки, правила ведения реестра провайдеров хостинга и другие важные аспекты. Рекомендую ознакомиться с этими документами для получения более детальной информации о требованиях и процедурах, если вам это интересно.

Когда провайдер хостинга уже оборудован, установил системы слежения и взаимодействует с Роскомнадзором и правоохранительными органами. Все функционирует гладко. Однако, когда вы, как физическое лицо, индивидуальный предприниматель или организация, решаете создать свою страничку в интернете и обращаетесь к провайдеру хостинга, вы обязаны пройти процедуру идентификации в полном объеме.

Государство стремится знать о каждом владельце сайта, чтобы обеспечивать более качественную слежку и контроль. Идентификация и аутентификация лиц, обращающихся к провайдеру хостинга для получения вычислительной мощности с целью размещения информации в постоянно подключенной к сети интернет информационной системе, осуществляются путем предоставления провайдеру необходимой информации.

Таким образом, важность этих трех постановлений правительства несомненна для любой коммерческой компании, индивидуального предпринимателя или любого человека, желающего размещать информацию в интернете в нашей стране.