Приказ о полной «зачистке» интернета

Новый приказ Минцифры и Роскомнадзора вводит строгие ограничения в российском интернете, направленные на блокировку доступа к 'вражеским' сайтам и информации о методах обхода цензуры, включая использование VPN. Это мера отражает новый уровень контроля над информационным пространством в стране.

Интересно отметить, что Министерство цифрового развития и Роскомнадзор выпустили Приказ от 08 ноября 2023 года № 168. Цель этого приказа заключается в том, чтобы граждане Российской Федерации не имели возможности посещать запрещенные ресурсы. Он направлен также на создание обстановки, при которой они бы забыли о возможности обойти блокировки и совсем забыли о том, что существуют какие-то запрещенные ресурсы.

Этот приказ, фактически, означает полный клининг российского интернета. В нем содержатся несколько интересных аспектов, которые стоит внимательно рассмотреть. Один из них — критерии оценки материалов и информации о методах обеспечения доступа к информационным ресурсам или информационным технологиям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации.

Это подразумевает, что блокировка будет осуществляться в соответствии с определенными критериями, и решение о блокировке информации будет приниматься на основе этих критериев. Когда говорится, что доступ к каким-то ресурсам ограничен, это фактически означает блокировку.

Теперь давайте рассмотрим, какая информация в российском сегменте интернета будет подлежать блокировке, доступ к которой можно будет осуществить только через VPN. Например, вражеский Facebook или экстремистский Instagram – к ним можно будет обратиться только с использованием VPN.

Планируется расширение блокировок, и, внимание, будет уделена информация, предоставляющая доступ к запрещенным ресурсам. Таким образом, любая информация в интернете, описывающая порядок действий для доступа к запрещенным ресурсам, будет подлежать блокировке. Это включает в себя и информацию о способах и методах обеспечения доступа к запрещенным ресурсам.

Также будет подвергаться блокировке информация, предоставляющая представление о способах и методах обеспечения доступа к информационным ресурсам, считающимся запрещенными в России. Это включает в себя любую информацию, которая лишь предоставляет представление о способах и методах обеспечения доступа к запрещенным ресурсам.

Кроме того, будут блокироваться любые сведения о способах и методах обхода блокировок. Таким образом, любые рекомендации по использованию VPN и другие методы обхода блокировок также будут подлежать блокировке.

Я не шучу. Любая информация, включая предложения о приобретении доступа к информации, информационным ресурсам или программам, а также предложения типа «купи VPN», будет подвергаться блокировке. Вся информация, предоставляющая возможность доступа, включая загрузку программ, также будет блокироваться.

Ребята, мы, россияне, должны жить без стресса в спокойной обстановке. Зачем нам Instagram? Это источник стресса. Зачем нам экстремистский Facebook? Тоже стресс. Зачем нам чат GPT? Ну нафиг это все, это тоже стресс. В России появится свой собственный искусственный интеллект, и даже GPT не придется использовать через VPN. Я уже сказал про все после «клининга» российского интернета. Он станет девственно благостным и приятным местом, где мы сможем смотреть котиков.

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