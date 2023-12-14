Когда нельзя будет продать товары без маркировки. Рассмотрим постановление

Документ, который оказался у нас на обзоре сегодня — Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2023 года № 1944. В этом документе утвержден перечень случаев, когда продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке, будет невозможна через сети наших магазинов.
О маркировке товаров в нашей стране стоит упомянуть следующее, что это требование было введено уже давно. К настоящему моменту практически все товары маркируются, за исключением, пожалуй, листьев на деревьях. Благодаря усилиям нашего государства, удалось практически на 100% легализовать рынок и избавиться от товаров, на которых ранее не уплачивались налоги.
Это постановление правительства является следующим важным шагом в цифровизации и легализации товарных потоков в России. Оно наносит окончательный удар по попыткам предпринимателей продать товар без маркировки, что привлекло бы внимание властей и подлежало бы налогообложению. Коллеги, это толстый документ — 30 страниц, но он стоит внимательного изучения.
Позвольте мне хотя бы перечислить основные моменты этого нового правила, действующего с апреля текущего года.
«Таким образом, товары подразделяются на группы, и товары, принадлежащие к этим группам, подвергаются ряду ограничений. Это может включать в себя вывод товара из оборота, отсутствие маркировки, истекший срок годности, и прочее».
Если государство не может взимать налоги с продажи данного товара, его продажа будет заблокирована.
Первая группа включает табачные изделия и никотиносодержащую продукцию, которые обязаны быть стопроцентно маркированными. Если продажа этих товаров запрещена или нарушена ценовая политика, например, продажа по цене ниже или выше максимальной розничной цены, эти товары становятся невозможными к продаже.
Вторая группа включает молочные продукты, также подлежащие маркировке в связи с этим постановлением правительства. Это включает в себя все молочные продукты.
Другие товарные группы, такие как упакованная вода, алкогольные и безалкогольные напитки, парфюмерно-косметические изделия, биологически активные добавки к пище, обувь, товары легкой промышленности и фототовары, также подпадают под эти ограничения.
Слушайте, проще сказать, что не подпадает под это правило, но, как я упомянул, кроме листьев на деревьях, сюда включается практически все, включая и шины, и духи. Не буду повторять перечень, его легко найти в интернете, можете сделать это самостоятельно.
Уважаемые дамы и господа, если вы занимаете должности главного бухгалтера, начальника отдела продаж, заведующего магазином, заведуете секцией или являетесь директором компании, не поленитесь распечатать и изучить это Постановление Правительства. Позвольте вашему юристу подготовить для вас справку.
Однако контроль не ограничится только этим. Дополнительно обращаю ваше внимание на Распоряжение Правительства РФ от 30 ноября 2023 года № 3444-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 20 октября 2021 года № 2964-р». В этом документе предусмотрено уголовное наказание за параллельный импорт или ввоз товаров в Россию без маркировки. Правительство также планирует подготовить законопроект, который быстро станет законом.
Этот закон предусматривает административное наказание за ввоз немаркированного товара. Весь не промаркированный товар, ввезенный в Россию, будет уничтожен или передан правоохранительным органам на безвозмездной основе. Также будет введена уголовная ответственность для импортеров немаркированных товаров. Планируется принятие этих законов во втором квартале 2024 года.
Комментарии1
Илья Соколовспециалист по сертификацииЦентр сертификации Роспромтест
Пока не вся одежда в этом списке, но это пока. И галантерея пока не включена (сумки, кошелки, ремни и т.д.) .