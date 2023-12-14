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Владимир Туров
Маркировка товаров

Когда нельзя будет продать товары без маркировки. Рассмотрим постановление

Уважаемые коллеги, этот документ крайне важен для каждого бизнесмена, главного бухгалтера, финансового директора и начальника отдела продаж, особенно если у вас есть торговая сеть или вы занимаетесь оптовыми поставками.
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Документ, который оказался у нас на обзоре сегодня — Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2023 года № 1944. В этом документе утвержден перечень случаев, когда продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке, будет невозможна через сети наших магазинов.

О маркировке товаров в нашей стране стоит упомянуть следующее, что это требование было введено уже давно. К настоящему моменту практически все товары маркируются, за исключением, пожалуй, листьев на деревьях. Благодаря усилиям нашего государства, удалось практически на 100% легализовать рынок и избавиться от товаров, на которых ранее не уплачивались налоги.

Это постановление правительства является следующим важным шагом в цифровизации и легализации товарных потоков в России. Оно наносит окончательный удар по попыткам предпринимателей продать товар без маркировки, что привлекло бы внимание властей и подлежало бы налогообложению. Коллеги, это толстый документ — 30 страниц, но он стоит внимательного изучения.

Позвольте мне хотя бы перечислить основные моменты этого нового правила, действующего с апреля текущего года.

«Таким образом, товары подразделяются на группы, и товары, принадлежащие к этим группам, подвергаются ряду ограничений. Это может включать в себя вывод товара из оборота, отсутствие маркировки, истекший срок годности, и прочее».

Если государство не может взимать налоги с продажи данного товара, его продажа будет заблокирована.

Первая группа включает табачные изделия и никотиносодержащую продукцию, которые обязаны быть стопроцентно маркированными. Если продажа этих товаров запрещена или нарушена ценовая политика, например, продажа по цене ниже или выше максимальной розничной цены, эти товары становятся невозможными к продаже.

Вторая группа включает молочные продукты, также подлежащие маркировке в связи с этим постановлением правительства. Это включает в себя все молочные продукты.

Другие товарные группы, такие как упакованная вода, алкогольные и безалкогольные напитки, парфюмерно-косметические изделия, биологически активные добавки к пище, обувь, товары легкой промышленности и фототовары, также подпадают под эти ограничения.

Слушайте, проще сказать, что не подпадает под это правило, но, как я упомянул, кроме листьев на деревьях, сюда включается практически все, включая и шины, и духи. Не буду повторять перечень, его легко найти в интернете, можете сделать это самостоятельно.

Уважаемые дамы и господа, если вы занимаете должности главного бухгалтера, начальника отдела продаж, заведующего магазином, заведуете секцией или являетесь директором компании, не поленитесь распечатать и изучить это Постановление Правительства. Позвольте вашему юристу подготовить для вас справку.

Однако контроль не ограничится только этим. Дополнительно обращаю ваше внимание на Распоряжение Правительства РФ от 30 ноября 2023 года № 3444-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 20 октября 2021 года № 2964-р». В этом документе предусмотрено уголовное наказание за параллельный импорт или ввоз товаров в Россию без маркировки. Правительство также планирует подготовить законопроект, который быстро станет законом.

Этот закон предусматривает административное наказание за ввоз немаркированного товара. Весь не промаркированный товар, ввезенный в Россию, будет уничтожен или передан правоохранительным органам на безвозмездной основе. Также будет введена уголовная ответственность для импортеров немаркированных товаров. Планируется принятие этих законов во втором квартале 2024 года.

Комментарии

1
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    Sokolov11 1 час

    Илья Соколовспециалист по сертификацииЦентр сертификации Роспромтест

    Пока не вся одежда в этом списке,  но это пока.  И галантерея пока не включена (сумки, кошелки, ремни и т.д.) .

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Когда нельзя будет продать товары без маркировки. Рассмотрим постановление

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