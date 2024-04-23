К кому попадет ваша биометрия? / Штраф до 1 млн рублей за СПАМ / Какие выплаты положены пенсионерами

Добрый день, уважаемые коллеги! Ребята, я вот даже не знаю, у меня для вас есть новости хорошие и есть не очень хорошие. Вот как бы вы предпочли начинать просмотр роликов: с хороших новостей или с не очень хороших новостей? Мне интересно будет узнать ваше мнение в комментариях. Ну, а начну, наверное, с не очень хороших новостей.

К кому попадет ваша биометрия?

Вот перед вами, дамы и господа, Постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2024 года № 408 «О видах биометрических персональных данных, на которые распространяется действие Федерального закона «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Слушайте, что этот документ выпущен в День смеха, 1 апреля, не означает, что он смешной. Давайте сразу скажу, в чем я его подозреваю.

Я подозреваю, что совершенно необязательно, чтобы вашей биометрией, записью лица и голоса, пользовались, если вы официально сдали ее в банках. Еще раз, я подозреваю, что это Постановление Правительства о том, что наша биометрия, запись лица и голоса, независимо от нашего желания или нежелания, уже используется и будет дальше использоваться во всей стране, независимо от того, сдавали вы ее официально в банке или не сдавали, писали вы заявление в МФЦ о том, что вашей биометрией не пользовались. И о множестве других вопросов я говорил во множестве роликов и статей о биометрии, ну, и сейчас это подозрение усилилось этим постановлением Правительства. Давайте его вместе почитаем.

В соответствии со статьей шестой Федерального закона об осуществлении идентификации или аутентификации физических лиц, то есть вас, с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, Правительство Российской Федерации постановляет: а теперь читаем внимательно.

«Установить по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Координационным советом по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных, что видами биометрических персональных данных, на которые распространяется действие Федерального закона «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», являются изображение лица человека, полученное с помощью фотовидеоустройств, и запись голоса человека, полученная с помощью звукозаписывающих устройств».

Все, больше здесь ничего не написано. Тут не указано, что вы должны официально дать свое согласие. Тут не сказано, что вы должны прийти в банк, и где и как это сделать. Согласно этому Постановлению Правительства, теперь это не имеет никакого значения.

Вот почему я неоднократно говорил: расслабьтесь, цифровые портреты были созданы еще в прошлом году по планам наших властей. Цифровой портрет каждого из нас, как они нас называют, физического лица, должен состоять из 150 параметров. Я уже неоднократно говорил: попробуйте сами на себя написать 150 параметров. Вы не сможете описать сами себя по ним, а они могут. Поэтому я говорил, что расслабьтесь, где и как уже не имеет значения, вы все биометрию сдали, и это постановление вступает в силу с 1 сентября.

Видите, с ФСБ все согласовано. Догадайтесь с одного раза, почему так. Надеюсь, в комментариях вы напишите свое мнение об этом.

И еще одну коротенькую новость вам расскажу, но мне она не очень нравится. У нас везде кричат на каждом углу, что не хватает рабочих рук. Тем не менее популизм никто не отменял, поэтому 10 апреля в Госдуму поступил законопроект. Его суть в том, что если вы многодетный родитель, то может так случиться, что для вас рабочая неделя будет длиной всего в 35 часов.

Какие выплаты и льготы полагаются пенсионерами

Вот следующая новость, немного для пенсионеров. Выплаты и льготы у нас сохраняются.

Первое: если пенсионер, получая пенсию по старости, продолжает работать, он может каждый год брать двухнедельный неоплачиваемый отпуск.

Второе: этот пенсионер дополнительно каждый год может брать два оплачиваемых дня, подчеркиваю, для прохождения диспансеризации.

Третье: пенсии индексируют только неработающим пенсионерам. Но если вы самозанятый, то вашу пенсию тоже проиндексируют, даже если вы работаете и зарабатываете как предприниматель, будучи самозанятым. В нашей стране уже больше 10 миллионов ребят стали самозанятыми для того, чтобы получать льготы от государства и пособия.

Абсолютно все пенсионеры вправе рассчитывать на освобождение от уплаты имущественных налогов. Но вы это знаете, там 50 квадратных метров на налоговый вычет из соток, ну и плюс там доплаты различного рода. Я сейчас на этом останавливаться не хочу.

Штраф до миллиона рублей за СПАМ

А следующая новость, ребята, надеюсь, вам тоже понравится. Теперь станет меньше электронных спам-писем и электронных спамовских SMS-сообщений, так как по этому поводу у нас вышел вот этот Федеральный закон от 6 апреля 2024 года № 78-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». И что тут не по-человечески написано. Я подготовил для вас мини-справочку.

Согласно этому федеральному закону, если кто-то вам спамит сообщениями, звонками, электронными письмами и так далее, и если это делает обычный человек, его можно будет оштрафовать на 20 000 рублей. Если это делает какая-то организация, то директора этой организации можно оштрафовать на сумму до 100 000 рублей, а это юрлицо, от имени которого вы получаете спам, можно будет оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей.

Плюс предусмотрены штрафы для микрофинансовых организаций, если они тоже вам мозг выносят. Вообще, что касается микрофинансовых организаций, то к ним у нас будут дополнительные требования, которые описаны в одном из писем от приставов — Письмо ФССП России от 11 марта 2024 года № 00174/24/42195 «О хранении данных, составленных или полученных в ходе деятельности по возврату просроченной задолженности». Короче, Федеральная служба судебных приставов дает разъяснения по вопросу хранения данных микрофинансовыми организациями.

То есть еще раз за спам их будут штрафовать. Суммы штрафов за спам, за незаконные приставания. Сумма штрафов по микрофинансовым организациям у нас тоже, по-моему, доходит до 1 миллиона рублей. Но еще микрофинансовые организации теперь будут обязаны стать более дисциплинированными. Дисциплинированные микрофинансовые организации, когда они выносят вам мозг, например, за ваши долги, они должны будут теперь разговаривать вежливо. Ибо теперь они обязаны будут вести аудиозапись всех случаев стычек с должниками и иными лицами. Если этот разговор идет и направлен на возврат просроченной задолженности, они должны будут очень вежливо предупреждать должника о том, что ведется видео- и аудиозапись. И все это хозяйство они должны будут хранить минимум 3 года. Если вам микрофинансовая организация что-то пишет, тоны текстовых, голосовых и иных сообщений. Они должны будут записывать и хранить это все 3 года. И если вы на них пожалуетесь, то явно будет доказано, что они вам хамили или вели себя неправильно.

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Ребят, а вот следующий документ опять из области, как бы это назвать, помягче… Знаете, я вам так скажу: если государство в лице чиновников очень сильно боится своих граждан, прямо до коликов, до дрожи в коленках, то все, что будет делать это государство, оно будет устанавливать непомерно жесткие законы и непомерно безумные способы контроля в своем навязчивом желании контролировать каждую вашу мысль. Может быть, я преувеличиваю, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях.

Документ называется — Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15 марта 2024 года № 170 «Об утверждении порядка ведения и формы реестра зоологических коллекций». Ну, я не понимаю, нафига при создании зоологических коллекций вести какой-то реестр? То есть, вы там сделали голову кабана, чучело повесили у себя в бане. Да вот на этот счет вот приказ Минприроды. Нафига, собственно, государство решило создать целый реестр зоологических коллекций и обязать всех граждан, у которых есть хоть одно чучело того или иного животного или птицы, зарегистрироваться в этом замечательном, черт его побери, реестре зоологических коллекций. Вот, вы мне можете объяснить?

Я не понимаю, зачем вести эти реестры? Ну, хорошо, создали реестр. Я уже неоднократно говорил, что у нас уже маркируют и вносят во всякие реестры, кроме листьев на деревьях. Еще комаров на улице не маркируют. Все остальное же маркируется, учитывается. Я не знаю, я уже в сотый раз пытаюсь понять и сам себе доказать, что такой реестр чучел нужен. Но не понимаю зачем. Хоть убей, не понимаю.

Стоит ли брать квартиры с отделкой и мебелью?

Следующий документ, это законопроект он скоро станет законом, но пока он без номера. И сразу скажу, когда этот законопроект станет законом, не пользуйтесь тем, что здесь написано, добрый совет. Короче, тема такая: если вы покупаете квартиру по ипотеке и заключаете с застройщиком договор на долевое участие в строительстве, и там есть такая вещь, как счета эскроу, то вы теперь по договору на долевое участие в строительстве можете сразу попросить строительную компанию, чтобы она вашу квартиру отремонтировала и установила в вашу квартиру мебель. И эта мебель будет включаться в стоимость всего этого договора.

То есть ваша квартира будет продаваться вместе с мебелью. При этом в этом законопроекте написано, что российские строители должны будут комплектовать вашу квартиру только мебелью российского производства или мебелью стран-членов Евразийского экономического Союза, то есть мебелью белорусского, казахского, армянского или российского производства. Вам даже дают гарантию на эту мебель. Знаете, какой срок гарантии? Два года. И все это будет учитываться в счетах эскроу. И вот написано, что на мебель вам дадут гарантию. А если вы обнаружите какие-то недостатки, то застройщик не будет нести ответственность за все дефекты и недостатки как по вашей мебели, так и по отделке вашей квартиры и так далее.

Ребята, скажите честно, кто-нибудь из вас, как гражданин, пробовал подать иск на застройщика, у которого вышколенный штат везде? Абсолютно все прикормлены в судах. Вы пробовали? Попробуйте. Да ну нафиг. Еще раз добрый совет: когда этот законопроект станет законом, я на вашем месте им пользоваться бы не стал.

Следующая новость — это Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2024 года № 424 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Дело в том, что я в чате в своем Telegram-канале много видел таких вещей, что нами теперь управляет искусственный интеллект, что нам чипы в шею вживят, и они всех нас сделают биороботами, и они будут следить за нами круглосуточно и будут смотреть, чтобы мы не выбрасывали излишний углерод в атмосферу.

Уважаемые дамы и господа, я не знаю, что там будет правда, я хочу сказать, что в части, касающейся углеродных единиц и выбросов в атмосферу, то прочитайте мой обзор от 15 апреля, там есть документ, который относится только к юридическим лицам. Там речь идет о Постановлении правительства, где в части, касающейся углеродных единиц, парниковых газов и прочих подобных вещей, все это хозяйство к обычным людям не имеет никакого отношения. Это имеет отношение только к миру бизнеса, по крайней мере, это так по состоянию на 17 апреля 2024 года. И не стоит здесь нам добавлять излишнюю панику, ее, ребят, и так хватает.

Кого оштрафуют до 500 тысяч за газовую плиту

Следующий закон, к сожалению, относится к любому гражданину Российской Федерации, независимо от того, живете ли вы в квартире или в частном доме. Если у вас установлена газовая плита в квартире или в частном доме, то Федеральный закон от 6 апреля 2024 года № 77-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» относится к вам лично.

Теперь, если вы отдали свою газовую плиту на самостоятельное обслуживание или провели какие-то работы по обслуживанию у специализированной организации без лицензии, например, пригласив мастеров без соответствующих лицензий, которые провели диагностику или обслуживание, или если вы сами провели обслуживание своего отопительного котла в доме, то в этом случае будут наложены штрафы.

Ребята, это приведет к наложению административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Это относится к тем организациям, индивидуальным предпринимателям и мастерам, у которых нет лицензии на то, чтобы передвигать вашу газовую плиту на 5 см или проводить обслуживание вашего котла или делать что-то подобное. Таких директоров и организации, выполняющие такие работы, будут штрафовать.

Давайте перейдем к штрафам граждан. Теперь граждан будут штрафовать за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, или договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в квартире. Ваша газовая плита и ваш котел являются газовым оборудованием. Или за отказ заключить договор о техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового многоквартирного дома и так далее.

В этом случае, если вы не заключили такой договор, вас, гражданина, оштрафуют на 10 000 рублей для начала. Если у вас организация обслуживает какой-то дом, ТСЖ или Товарищество собственников жилья и так далее, то директора вашего ТСЖ оштрафуют на 100 000 рублей, а само ваше ТСЖ оштрафуют на 500 000 рублей за уклонение от заключения такого договора.

Но если вы такой договор заключили, а вам потом звонят в дверь и говорят, что хотят проверить ваше газовое оборудование, и если вы не допустите человека, который хочет проверить вашу газовую плиту и так далее, то в этом случае вас, гражданина, тоже оштрафуют на 10 000 рублей. А вашу организацию, которая в многоквартирном доме не допустила специалистов на осмотр газового оборудования, оштрафуют директора на 100 000 рублей, а организацию на 500 000 рублей.

Поэтому я уверен, что вы прямо сейчас обрадовались выходу этого закона, так как теперь мы все будем в безопасности, и теперь, наверняка, мошенники не будут приходить к вам домой под видом газовщиков.

Дальше, ребята, вышел Федеральный закон от 6 апреля 2024 года № 67-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О связи» и Жилищный кодекс Российской Федерации», и теперь в наших многоквартирных домах операторы связи, интернета и так далее смогут размещать свое оборудование. Если они за это дому что-то там платили, то эти договоры должны будут немедленно быть расторгнуты. Теперь никакая плата за использование общедомового имущества в многоквартирном доме взиматься не будет, и они будут предоставлять вам все услуги, используя ваши помещения общего пользования бесплатно. Ну, как бы, ладно.

Запрет на увольнение вдовы ветерана СВО

Еще один документ — Федеральный закон от 6 апреля 2024 года № 70-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации». Этим законом установлен запрет на увольнение вдовы ветерана боевых действий в течение года после смерти мужа, но существует исключение: вдову можно будет уволить, если она грубо нарушает трудовые обязанности, нарушает дисциплину, предоставляет поддельные документы и так далее, есть целый перечень. Или если вы закрываете организацию, в этом случае вдову можно уволить. Если же она не нарушает ничего, то в течение года с момента смерти мужа ее уволить нельзя.

Также вышел Федеральный закон от 6 апреля 2024 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этим законом установлен новый порядок погребения убитых на своей земле: это будут либо специальные воинские кладбища, либо места, отведенные для воинских захоронений, и плюс государство даже будет выделять деньги на это.

Согласно нормам, установленным правительством, погребение, а также изготовление и установка памятника (намогильного сооружения, надгробия) осуществляются за счет средств федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых погибший (умерший) проходил военную службу (военные сборы, службу), исполнял обязанности по контракту о пребывании в добровольческом формировании (служебные обязанности). Но, ребята, там есть некоторые нюансы, например, о 20 летнем стаже службы, об убитых, о раненых, о добровольцах. Короче, если бы столкнулись с таким, вам надо этот закон целиком изучить.

Вышел Федеральный закон от 6 апреля 2024 года № 72-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Суть: все участники освобождены от уплаты процентов по любым кредитам, кроме ипотечных. То есть, если у человека были другие кредиты, кроме ипотечных, такие люди освобождаются от уплаты процентов. Вот как-то так, по крайней мере, освобождены от уплаты процентов.

И последний документ на сегодня — Постановление Правительства РФ от 1 апреля 2024 года № 413, где написано, что на территории ЛНР и ДНР создаваемые индустриальные и промышленные парки, технопарки, будут развиваться. Высокие технологии и прочее, прочее. Давайте так, если меня смотрят бизнесмены, господа бизнесмены, будьте, пожалуйста, внимательны, изучите этот документ.

Итоги

Хорошо, уважаемые дамы и господа, завершая этот выпуск, давайте подведем итоги. В моем Telegram-канале вы сможете получить информацию о правах и обязанностях службы судебных приставов, а также о том, что могут и что не могут делать микрофинансовые организации. Также вы сможете найти Постановление Правительства от 1 апреля 2024 года № 408 и самостоятельно разобраться, что подразумевается под биометрией. А еще в моем Telegram-канале для вас доступен закон о штрафах за недопуск газовщиков или тех, кто выдает себя за газовщиков, а также за отсутствие договора с ними. Все эти документы доступны для скачивания, чтобы вы могли изучить его самостоятельно.

Что ж, уважаемые граждане, пока у меня есть сила и энергия, я буду продолжать делать эти обзоры. Я вижу, что они востребованы, и честно говоря, ваши комментарии стимулируют меня продолжать и продолжать делать эти обзоры. Даже несмотря на предложения рекламы от банков или бирж, я решил оставить свой канал без коммерческих партнерств. Возможно, в будущем я решу монетизировать свой блог или канал, но пока это моя бесплатная работа, мой вклад в информирование вас о событиях в законодательной сфере. Ваша подписка, лайк и комментарий важны для меня.

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