Штраф до 70 000 тыс. за мусор / Новых бизнесменов освободят от налогов / СПАМ-обзвоны запретят

Добрый день, уважаемые дамы и господа! Несмотря на то что Государственная Дума сейчас в отпуске и депутаты отдыхают, ежедневно появляются десятки новых нормативно-правовых актов.

Я делаю обзоры раз в неделю, но если вам интересно получать подобные новости чаще, в том числе новости для бизнеса, экономические и социальные обновления –подписывайтесь на мой Telegram-канал. Там я публикую такие обзоры каждый вечер, а также ежедневно делюсь полезной информацией в виде постов.

Ну а здесь, в этой обзорной статье, я собрал для вас самые интересные нормативно-правовые акты за прошедшую неделю.

Штраф до 70 тысяч за мусор

Начнем с интересных нововведений – так называемых «полезных» штрафов. Да-да, оказывается, штрафы тоже могут быть полезными. Вот интересный документ – Информация Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 августа 2024 года «Не навреди природе, или что говорит Кодекс России об административных нарушениях».

Итак, если гражданин выбрасывает мусор где попало, его оштрафуют на сумму до 3 000 рублей. Если он повторит это нарушение, сумма штрафа увеличится до 5 000 рублей. А если кто-то решит выбросить мусор с мотоцикла, то первый раз это обойдется ему в 15 000 рублей, а за повторное нарушение уже 30 000 рублей.

Теперь о более серьезных нарушениях. Если кто-то сбрасывает мусор с грузовика, штраф составит 40 000 рублей за первое нарушение и 70 000 рублей за повторное. То же самое касается тракторов – штрафы за такое нарушение варьируются от 40 000 до 70 000 рублей в зависимости от того, сколько раз было зафиксировано нарушение.

Далее, если вы приехали на водоем и решили припарковаться ближе 50 метров к воде, то будьте готовы к штрафу в 4 500 рублей. А если это водоем, который используется для питьевого водоснабжения, штраф для гражданина составит уже 20 000 рублей.

Что касается лесных нарушений: за нарушение правил пожарной безопасности в лесу, например, за выжигание сухостоя или разжигание костра, можно получить штраф до 40 000 рублей. Если же в регионе введен противопожарный режим, а вы все равно разожгли костер, штраф может составить 50 000 рублей. В случае возникновения пожара – штраф до 60 000 рублей или даже уголовная ответственность.

Плюс, за незаконную рубку кустарника без специального разрешения, договора аренды земельного участка или договора на заготовку древесины, вас оштрафуют на 4 000 рублей. Если вы при этом используете технику, штраф увеличится до 5 000 рублей. А за крупные объемы древесины можно получить не только крупный штраф, но и конфискацию имущества, использованного для рубки.

Что касается рыбалки и охоты, за нарушение правил охоты вас оштрафуют на 4 000 рублей, и могут конфисковать орудия охоты. При повторном нарушении штраф возрастает до 5 000 рублей с конфискацией охотничьего снаряжения. За серьезное браконьерство предусмотрена уголовная ответственность. Неправильная рыбалка также обойдется в 5 000 рублей с конфискацией судна и орудий лова.

В нашей стране действует принцип гуманного отношения к животным, который отражен в законодательстве. Разорение муравейников, разрушение гнезд, нор животных или нарушение их миграционных путей также влечет штрафы. Если животное погибло или получило серьезные травмы, за это можно получить до 5 лет лишения свободы. Хотя здесь я бы поставил восклицательный знак и вопросительный – насколько применимы такие строгие меры. В целом, подобные штрафы считаю разумными – природу нужно беречь.

Два приложения для проверки чеков

Именно поэтому я упомянул, что нас приучают следить друг за другом и контролировать, чтобы бизнесмены, продающие товары, работы и услуги, честно платили налоги. Для этого налоговые органы создали два приложения: одно – настольное для компьютеров «Мои чеки онлайн», а другое – мобильное приложение «Проверка чеков». Оба они бесплатны.

Суть этих приложений заключается в том, что любой гражданин теперь может собирать все свои чеки в электронном виде. Если чек не поступил в электронном формате, можно просто отсканировать QR-код через мобильное приложение, и чек отобразится в вашей электронной базе. Зачем это нужно? Для того чтобы вы могли контролировать, как предприниматели уплачивают налоги.

Цитирую: «Хранить и получать кассовые чеки можно и в мобильном приложении «Проверка чеков». Оно также позволяет проверить, передан ли чек в Налоговую инспекцию. Для этого необходимо отсканировать QR-код или ввести его данные вручную и отправить запрос на проверку. Результат отобразится на экране мобильного приложения. Приложение также указывает, были ли товары промаркированы в национальной системе маркировки. В случае, если чек не был выдан или данные некорректны, вы, как ответственный гражданин, можете сообщить об этом в Налоговую инспекцию России». Правда, в документе написано «сообщить», а не «настучать», но суть ясна. Ну что, уважаемые дамы и господа, вот вам такая возможность, предоставленная нашим родным государством.

Теперь немного новостей. Хотелось бы назвать их хорошими, но, к сожалению, это невозможно. С 1 февраля введены выплаты для тех, кто погиб там, сами знаете где. Государство будет выдавать 51 554 рубля на погребение. У меня здесь есть пометка: «Что государство поощряет, то и получает». Например, если погиб сотрудник Росгвардии, независимо от его статуса – государственный служащий или военный, семье выплатят 5 миллионов рублей, а за ранение – 3 миллиона рублей.

СПАМ-обзвоны запретят

А вот следующая новость действительно приятная. Минцифры обещали уже в сентябре внести в Госдуму законопроект, который запретит массовые спам-обзвоны. Таких людей будут вычислять и блокировать, ограничивая им доступ к телефонной связи, а их номера будут вносить в соответствующие списки. Я лично против спам-обзвонов, поэтому считаю отличной новостью, что такой законопроект вступит в силу.

Новый налог за иностранное ПО

Следующая новость, как мне кажется, можно назвать «Не хочешь – заставим». О чем идет речь? В Госдуму собираются внести законопроект, в соответствии с которым коммерческим организациям, которые работают в России, но проявляют недостаточно патриотизма, введут новый налог – так называемый «новый сбор». Этот дополнительный налог будет взиматься за использование иностранного программного обеспечения. Цель законопроекта – заставить бизнесменов переходить на российские программные продукты. Так что, если бизнесмен использует иностранное ПО, ему придется платить дополнительный налог. Ну, как говорится, «кайф», правда? Не знаю… Кто хочет, прокомментируйте.

Что касается следующей новости – честно скажу, я не смог осилить весь документ. Я распечатал себе только 10 страниц – их я одолел, но 85 страниц полностью прочитать уже не смог. Однако даже эти 10 страниц я не собираюсь вам пересказывать, но скажу, что документ весьма занимательный.

Согласно данному интересному документу на 85 страницах, наше государство будет бесплатно передавать федеральное имущество в собственность или безвозмездное пользование религиозным организациям. Читая этот документ, я задался вопросом: каким именно религиозным организациям будет передаваться это федеральное имущество? Однако в документе на этот вопрос ответа нет. И у меня к вам два вопроса. Первый: как вы думаете, какой именно религиозной организации будут передаваться эти объекты? И второй вопрос: а почему так? Почему, если вы, например, неверующий человек, ваши налоговые отчисления должны идти на нужды какой-то религиозной организации, с которой вы не связаны?

Вы работаете от 5 до 9 месяцев в году на государство, отдавая доходы в виде налогов. Почему ваши деньги должны расходоваться на поддержку религиозных организаций, в которых вы, возможно, вообще не участвуете? Или, допустим, вы верите в одну религию, а имущество передается другой организации. Вопрос остается: почему имущество передается бесплатно и без конкурсов или аукционов? Ведь, по идее, церковь у нас отделена от государства. Этот документ вызывает у меня массу вопросов.

Порядок продажи конфисканта

Хорошо, идем дальше. Теперь о следующем документе. В чем его опасность? Лично я сталкивался с этим раньше и надеюсь, что сейчас порядочные люди такого уже не делают. О чем идет речь? В этом документе прописан порядок продажи конфискованного имущества, в том числе того, что конфисковали таможенные органы. Я лично сталкивался с ситуацией, когда недобросовестные сотрудники таможни «по заказу» изымали определенные партии товаров. Ведь всегда можно найти, к чему придраться. А потом этот конфискат продавался «в нужные руки».

Вы можете сказать: «Да ну, по документу, если стоимость единицы товара превышает 10 000 рублей, должен проводиться аукцион, так что просто так в нужные руки не отдашь». Но я прекрасно знаю, как проходят аукционы. Если аукцион признают несостоявшимся, то товар можно передать кому угодно. Это и вызывает у меня опасения, чтобы подобные ситуации не превратились в очередную схему для ведения бизнеса.

Очень надеюсь, что этого не произойдет. Итак, уважаемые бизнесмены, вот вам Приказ Минфина России от 19 июля 2024 года № 105н «Об утверждении Порядка реализации имущества, вещественных доказательств и изъятых вещей, указанных в абзаце первом пункта 5 Положения о порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств, изъятых вещей, а также задержанных таможенными органами товаров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 1041» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2024 № 79264). Согласно этому документу, все, что изъято в государственную собственность в результате судебных процессов или таможенными органами, будет продаваться вот таким образом. Кому интересно, изучите документ самостоятельно.

Теперь о следующем документе, уважаемые дамы и господа. Текст непростой, и лучше изучить его внимательно самому. Но, наконец-то, произошли изменения. В связи с недавними событиями в Курской области гражданам, которые покинули свои дома, выделяли 15 000 рублей. Если имущество частично утрачено, выплачивали 75 000 рублей, а при полной утрате – всего 150 000 рублей. Радуйтесь, как говорится.

Однако теперь, согласно новому постановлению правительства, ситуация немного улучшилась. Если ваше имущество повреждено в результате террористических актов – ведь, напомню, у нас нет войны, у нас идет трехдневная специальная военная операция, никаких двойственных толкований быть не должно – то вам полагается компенсация. И если ваш дом требует капитального ремонта, вам выплатят компенсацию из расчета 999 000 рублей за один квадратный метр поврежденной жилой площади. Например, если ваш дом был площадью 100 квадратных метров, и он теперь больше не существует, то вам выплатят 9 000 000 рублей. Это, конечно, лучше, чем 150 000 рублей, хотя, на мой взгляд, все равно недостаточно. Я выражаю свое мнение очень осторожно.

Тем не менее, давайте поблагодарим наше родное государство за эти новые правила. Прошу вас оставить благодарственные комментарии под этим роликом, адресованные нашему председателю правительства.

Бизнесу разрешат платить половину штрафа

Следующая новость действительно приятная для бизнеса. Теперь предпринимателям разрешается уплачивать половину штрафа независимо от того, какой орган его выписал. Почему это важно? Ранее возникала странная ситуация: если проверку проводила, например, прокуратура, штрафы могли быть завышены. Сейчас это хотят уравнять.

Кроме того, если бизнесмен оплатит штраф в течение двадцати дней, он сможет заплатить только половину от его суммы. Это очень хорошая новость.

Следующая новость от налоговиков. Они сообщили, что если вузы предоставляют студентам скидки на оплату обучения, то у студентов не возникает дохода в натуральной форме, и, соответственно, НДФЛ платить не нужно. Вузы также освобождаются от дополнительных налогов. Налоговый кодекс, по сути, идет навстречу гражданам, и за это действительно можно сказать спасибо.

Однако согласно строгим нормам Налогового кодекса, скидки на оплату обучения фактически считаются материальной выгодой, и за них полагается уплата НДФЛ. Но налоговики в данном письме сделали исключение и сказали, что НДФЛ платить не нужно. Письмо Федеральной налоговой службы от 4 июля 2024 года № СД-4-3/7576@ «О рассмотрении обращения» подтверждает это.

Теперь о следующей новости: что нужно сделать ИП, чтобы не платить налог на имущество? Об этом я уже рассказывал неоднократно. Если ИП действительно использует свою квартиру или дом для предпринимательской деятельности, ему достаточно уведомить об этом налоговые органы. После этого налог на имущество за квартиру или дом взиматься не будет. Однако налог на земельный участок, на котором расположен дом, все равно придется платить. Об этом также говорится в новом документе.

А вот следующий документ я назвал «Наказание за добро». О чем идет речь? Организация решила построить для своих сотрудников квартиры и поставить НДС к вычету. Но государство говорит: нет. Если ты, уважаемый строитель, обеспечиваешь своих сотрудников жильем бесплатно, то НДС мы тебе к вычету не дадим. То есть, в обычных случаях, если бы ты строил квартиры и продавал их другим людям, НДС можно было бы не платить. Но если жилье отдаешь своим сотрудникам, будь добр заплатить НДС. Получается, что государство не разрешает ставить НДС к вычету с купленных строительных материалов и прочих затрат. Честно говоря, это выглядит нелогично. Почему коммерческие организации наказывают за добрые дела – остается загадкой.

Теперь немного хороших новостей. Правительство под руководством Мишустина выделяет 6,6 миллиарда рублей на субсидии коммерческим банкам, которые выдали льготные кредиты бизнесу. Эти кредиты были направлены на развитие инвестиционных проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, а также создание туристических кластеров. Государство компенсирует банкам потери от пониженных процентных ставок. Помимо этого, 25 миллиардов рублей выделено на компенсацию потерь банкам, которые предоставили льготные кредиты для развития информационных технологий. В результате этой программы поддерживается как минимум 169 проектов.

С 1 октября вступают в силу новые правила ОСАГО. Если вы попали в ДТП и оформляете аварию по европротоколу, теперь никакие бумажные документы вам не понадобятся. Все можно будет оформить через портал Госуслуг. На бланке извещения о ДТП, который вы получите вместе с полисом ОСАГО, появится QR-код. Попав в аварию, вы просто сканируете этот код мобильным телефоном и переходите на страницу Госуслуг, где будет описано, как оформить аварию по европротоколу. Все можно будет загрузить и оформить через мобильное приложение прямо на сайте Госуслуг. Удобно? Да, безусловно!

Новых бизнесменов освободят от налогов

Следующий документ вы также сможете скачать у меня в Telegram-канале. Я его там размещу. Суть его в следующем: если вы индивидуальный предприниматель, даже не обязательно совсем мелкий, то на патентной системе налогообложения можно зарабатывать до 60 миллионов рублей в год. Но главное: если вы только начали свою деятельность, новый индивидуальный предприниматель или начинающий бизнесмен, и ваша деятельность связана с производственной, социальной или научной сферой, либо с бытовыми услугами, которые вы оказываете населению, то в первые два года налоги для вас будут равны нулю.

Почему? Потому что нет никаких внятных разъяснений. Кто-то может сказать: «Но вот же, документ, налоговики выпустили разъяснение 23 июля». Да, действительно выпустили. Но, честно говоря, это одно из самых бесполезных писем, которое я когда-либо видел. Оно вообще не отвечает на вопросы о том, как работать на упрощенке и платить НДС. Все, что налоговики смогли придумать, это установить ставку НДС в размере 5% при оборотах до 250 миллионов рублей и выше – 8% для оборотов от 250 миллионов до 2 миллиардов. Но как все это будет работать на практике – никаких разъяснений.

Что касается следующего приказа, он довольно любопытный – Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2024 № 255 «Об утверждении Порядка принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, и перечня должностных лиц подразделений транспортной безопасности, уполномоченных на принятие такого решения». Согласно ему, теперь органам транспортной безопасности разрешено сбивать беспилотники. Только на этой неделе (когда вы будете читать эту статью, будет понедельник, начало новой недели) в официальных новостях можно увидеть: горит одна база Росрезерва, еще одна база горит и так далее. Беспилотники почему-то продолжают летать над территорией России, и базы Росрезерва продолжают загораться.

Этот документ вы также сможете скачать у меня в Telegram-канале. Я очень надеюсь, что органам транспортной безопасности, а точнее, руководителям подразделений транспортной безопасности, будут переданы системы противовоздушной обороны, чтобы они могли эффективно защищать российскую территорию от беспилотников, а не использовать рогатки.

Что касается следующего документа, он крайне важен для бесплатной газификации СНТ, но состоит из 48 страниц. Если вы планируете газифицировать свое СНТ, обязательно скачайте этот документ, который я выложу в Telegram-канале. Пусть ваши юристы тщательно его изучат, и используйте его на благо вашего сообщества.

Итоги

Подводя итог, хочу сказать следующее: я стараюсь предоставить вам только самые интересные и важные новости в сфере нормативной базы, но охватить все новости ежедневно физически невозможно. Я делаю обзоры каждую неделю, и ежедневные обновления публикую в Telegram-канале. Там вы найдете больше информации, чем в этих обзорах.

Что касается общей ситуации: нам снова объявили, что наша промышленность процветает, инфляцию мы победили, и жизнь граждан налаживается. Индекс деловой активности немного падает, но на это можно не обращать внимания. Цены продолжают расти, но тоже можно игнорировать. В целом, все хорошо, и осенью нам обещают еще лучшее развитие.

Давайте наберемся терпения, надеясь, что осень и особенно зима пройдут гладко. Пусть наши дела пойдут в мирное русло, и экономика начнет развиваться быстрее. Спасибо, коллеги, и удачи в делах.