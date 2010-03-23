Россию оцифруют в этом году / Налоговая амнистия – это ловушка

Доброго дня, уважаемые дамы и господа! Начинаю свой еженедельный обзор. Знаете, я скажу так: если просто смотреть новостную ленту, можно действительно впасть в уныние. Поэтому ближайшие два месяца мои обзоры будут короче, и я не буду показывать слишком много нормативной базы.

Почему? Потому что я уезжаю на обучение и буду целыми днями сидеть в классе – это первое. А второе – важно смотреть на все эти новости с вопросами: «Что хорошего я могу из этого вынести? Как можно извлечь из этой ситуации пользу? Как стать сильнее, мудрее и лучше? Какие решения нужно принять, чтобы использовать эту информацию на свою пользу или избежать проблем, а возможно, даже заработать на этом?»

Кстати, в моем Telegram-канале я делаю вечерние обзоры новостей. Но честно скажу — иногда это ощущение усталости от потока негативных новостей накапливается. Сегодня я даже записал «кружочек» и сказал, что нужно смотреть на это проще, философски, иначе можно сойти с ума. Ведь, например, если подписываете контракт и уходите «сами знаете куда» – все прощается, да? А вот другая новость: более 13 миллионов россиян одновременно имеют три и более потребительских кредита. Плюс множество ипотечных кредитов. Государство пока не знает, что делать с этой проблемой закредитованности.

Или вот еще: россиян начнут штрафовать за выгул собак без намордника и поводка. Неясно, всех ли собак это коснется, и что делать с теми, кто гуляет с маленькими собачками на руках. Штраф – 5000 рублей. Но пока это все в стадии обсуждения.

А еще новости о новых региональных законах. Например, в некоторых регионах уже штрафуют за склонение женщин к аборту. Теперь такие законы приняты в Приморском крае, Коми, Забайкалье, Курской области, Псковской, Калининградской, Тверской, Нижегородской областях, Мордовии и многих других. Штрафы варьируются: где-то это 1000 рублей, где-то 10 000 рублей для врача, а для клиники – до 100 000 рублей. Если врач предложит женщине сделать аборт по медицинским показаниям, непонятно, будет ли он оштрафован. Все это, конечно, вызывает много вопросов.

Дорогие коллеги, держитесь! Главное – сохранять здравый смысл и смотреть на происходящее с позиции возможностей, а не только проблем. Эти новости, эти новости… Караул! Вот недавно выступил председатель Госдумы и сказал: «Да нет, это неправда, такой закон еще не внесли в Госдуму». Но дело в том, что, хотя законопроект еще не внесли, он уже существует, и его одобрили. О каком законопроекте речь? О том, что за критику властей можно получить до двух лет лишения свободы, а за неуважение к суду штрафы увеличены с 80 до 500 тысяч рублей. Кроме того, планируют ввести принудительные работы до одного года за оскорбление судей, присяжных и других лиц, участвующих в правосудии, а штрафы могут достигать 700 тысяч рублей или тех же двух лет лишения свободы.

То есть понимаете, какие законы выпускаются? Если воспринимать это всерьез, можно сойти с ума. Я мог бы целый час перечислять все это – это реально какой-то сумасшедший дом.

Сейчас я покажу вам несколько материалов для бизнеса, но прежде еще раз напомню: если просто погружаться в негативные новости, можно быстро потерять самообладание. Наша задача – всегда задаваться вопросом: «Что хорошего я могу найти в этом?» Много хорошего происходит в мире, нужно просто уметь это замечать. А если сталкиваетесь с чем-то плохим – «Как я могу обернуть это себе на пользу?» Просто подумайте, какие у вас есть решения и как использовать сложившуюся ситуацию себе во благо.

Держите эти мысли в голове, иначе жить станет совсем невыносимо.

Ваши деньги в безопасности?

А теперь немного хороших новостей и нормативных актов. Начнем с положительного. Например, если вы строите себе дом, то теперь строительные компании будут обязаны использовать счета эскроу. Ваши деньги, находящиеся на этих счетах, будут застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей, и они полностью под контролем государства, так что вы ничего не потеряете.

Вот еще один полезный законопроект: теперь, если вы сдали биометрию, вы сможете открывать счета эскроу дистанционно, без необходимости куда-то ехать. Это действительно хорошая новость!

Как бороться с мошенниками

Коллеги, это информация от Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 сентября, касающаяся борьбы с мошенниками и защиты недвижимости. Согласно этому официальному документу, в России резко возросло количество мошеннических случаев, когда отнимают даже единственное жилье, как это часто бывает у пенсионеров.

Как не стать жертвой мошенников и защитить свою недвижимость?

Установите заявление о запрете регистрации сделок без вашего личного присутствия. Внесите в ЕГРН свой электронный адрес, чтобы получать уведомления, если кто-то попытается совершить сделку с вашей недвижимостью без вашего ведома. Тщательно проверяйте документы по сделкам перед покупкой или продажей недвижимости.

В документе указано, что лучше не проводить проверки самостоятельно, а обратиться к опытным риэлторам и юристам, чтобы они проверили квартиру или офис, который вы собираетесь купить. Там действительно есть масса нюансов, включая проверку собственности продавца, наличие обременений на объект недвижимости и многое другое.

Личной фонд на УСН

Следующий документ будет особенно полезен тем, у кого есть недвижимость на сумму 100 миллионов рублей и более. Теперь у вас есть возможность создать личный фонд и внести туда свою недвижимость. Этот личный фонд может использовать упрощенную систему налогообложения, что значительно упрощает ведение дел.

Если грамотно все оформить, недвижимость, находящаяся в личном фонде, не может быть изъята даже службой судебных приставов по вашим долгам. Это отдельная и очень важная тема, которую в короткой обзорной статье объяснить сложно.

До конца года всю Россию оцифруют

А вот следующая информация действительно интересная. Уже два года я рассказываю об этом на своих семинарах. Речь идет о том, что еще два года назад Центральный банк начал оцифровывать всех нас. Например, в этом документе, который только недавно опубликовали – Указание Банка России от 28 июня 2023 года № 6473-У «О составе информации об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации». В этом указании Банка России говорится о продолжении этой работы, хотя она фактически началась еще раньше.

Два года назад были созданы «цифровые портреты» каждого из нас, включая индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В 2023 году началась оцифровка физических лиц, и к концу этого года каждый будет оцифрован по 150 параметрам, а не по 7, как это было раньше. На семинарах я подробно показываю, какие данные собираются – это десятки страниц информации.

Суть документа в том, что теперь начиная с 1 октября 2024 года, вы как бизнесмены сможете через специальный сервис Центрального банка запрашивать справочную информацию о ваших контрагентах или клиентах. Вы сможете узнать, попал ли ваш контрагент в «желтую» зону (средний уровень риска) или в «красную» (пожизненный бан). Если вы заключите договор с контрагентом из «красной» зоны, то сами можете подпадать под санкции, что грозит пожизненным баном.

Сервис действительно полезный, и я рекомендую им пользоваться.

Вы, наверное, заметили, что сегодня я подобрал в основном позитивные новости. Но на самом деле, это не столько хорошие новости, сколько те, которые предлагают конкретные решения. Честно скажу, я уже порядком устал от этого «законодательного трэша». Постоянно появляются какие-то новые законопроекты – вот, например, я уже говорил, что за критику власти теперь могут давать до двух лет лишения свободы. А за критику судей – штрафы, и не маленькие. Это как вообще понимать?

Или вот эти бесконечные идеи по «стимулированию рождаемости». Сегодня я даже не хотел это упоминать, но давайте расскажу вам. Один «деятель» предложил создать биологические и экологические поселения, чтобы переселять туда граждан Российской Федерации. По его мнению, это поможет повысить рождаемость и заселить заброшенные территории страны.

Цитирую: «Биологические экологические поселения будут представлять собой населенные пункты, рассчитанные на 400-1000 жителей, которые будут самостоятельно обеспечивать себя теплом, энергией, продовольствием, а также утилизировать свои отходы». Это было сказано с трибуны, понимаете?

Представляете, как здорово – переселить людей на заброшенные территории и заставить их полностью самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым, включая утилизацию отходов. И при этом они должны еще и рожать, рожать и рожать. Прекрасный план, правда? Продолжать цитировать не буду, думаю, суть вы уловили.

Кстати, сегодня я записывал два эфира с одним инвестором, и он сказал мне: «Викторович, вижу, тебя прям разрывает от всех этих новостей». Конечно, разрывает! Я ведь созидатель, люблю помогать людям, делать добро, а не распространять подобную чушь. Поэтому да, признаю: сегодня я постарался собрать более-менее консервативные новости, которые не будут разрушать ваш рассудок.

Страховые взносы за проезд

Итак, перед вами Письмо Минфина России от 18 июня 2024 года № 03-15-06/56182 «Об НДФЛ и страховых взносах с сумм оплаты работникам, выполняющим работы вахтовым методом, дней междувахтового отдыха и нахождения в пути от пункта сбора до места выполнения работы и обратно». В этом письме Минфин, по сути, пытается добить вахтовый метод работы. Как вы знаете, вахтовый метод позволял неплохо оптимизировать налоги, но в этом году Минфин решил его существенно усложнить. Согласно этому письму, если работодатель оплачивает своему сотруднику проезд с вахты домой и обратно, то на эти суммы необходимо начислять страховые взносы и удерживать НДФЛ.

Но что меня особенно поразило, так это то, что сам Минфин в письме фактически признает, что написанное – это, мягко говоря, не совсем корректно. Они заявляют, что это «просто наше мнение», и что они не обязаны давать официальные разъяснения. При этом утверждается, что расходы на проезд сотрудника на вахту и обратно якобы не являются компенсацией. То есть вы, как работодатель, эти расходы компенсируете, но, по мнению Минфина, это не считается компенсацией в классическом смысле.

Страховых взносов в этом случае будет ноль, и НДФЛ – тоже ноль. Но Минфин, вероятно, придерживается иного мнения, как будто их задача – выжимать из людей и компаний все возможные ресурсы, превращая нас в «батарейки».

Конечно, хочется верить, что заместитель директора департамента Минфина немного заблуждается, и я готов это доказать на основании их же документов. Тем не менее, такие вот «восхитительные» письма Минфин выпускает регулярно. Что поделать, ребята, бывает.

Амнистия – это ловушка для бизнесмена?

Следующее письмо также можно будет скачать в моем Telegram-канале. Сейчас я его отдельно выделю. Это письмо касается борьбы с дроблением бизнеса. Наше государство решило посвятить текущий и следующий год активной борьбе с этой практикой, чтобы пополнить бюджет.

Уважаемые дамы и господа, я неоднократно предупреждал, и еще раз повторю: налоговая амнистия может оказаться для вас ловушкой. Прежде чем воспользоваться налоговой амнистией в вопросах дробления бизнеса, обязательно обратитесь к специалистам моей юридической компании. Пусть они тщательно оценят вашу ситуацию, потому что амнистия – это не совсем прощение, а скорее временное «подвешивание» вас до 2027 года минимум.

В 2027 году налоговая проверит, как вы вели свой бизнес в предыдущие годы начиная с 2023. Если они не обнаружат никаких нарушений, то, возможно, на этом все и закончится. Но если найдут, вам никто налоги не простит. И если проверка в 2027 году не состоится, то вы останетесь «подвешены» до 1 января 2030 года, когда возможные доначисления все же могут вас догнать.

Эта налоговая амнистия содержит множество нюансов.

Перед вами документ – Письмо ФНС России от 22 августа 2024 года № ЗГ-2-2/12008@ «О выявлении налоговым органом признаков дробления бизнеса, в том числе в деятельности застройщика». И государство с завидным упорством склоняет вас к «явке с повинной», предлагая воспользоваться налоговой амнистией, которая, по сути, ею не является.

Теперь к следующей новости. Она довольно простая: Центральный Банк принял решение, что при осуществлении платежей в пользу государства – будь то штрафы за нарушения ПДД или другие бюджетные выплаты – никакая комиссия взиматься не будет. Это сделано для того, чтобы стимулировать граждан более активно и эффективно платить государству.

И последняя тема, о которой я больше не хочу говорить – это платформа цифрового рубля и ее навязывание. Центральный банк продолжает совершенствовать систему цифрового рубля. Я уже снял много роликов и рассказал вам все, что мог. Повторю лишь одно: если у вас есть возможность не связываться с этим – не подходите к цифровому рублю слишком близко.

Итоги

Знаете, дамы и господа, мы действительно можем устать от постоянной работы. У меня сегодня весь день были съемки и эфиры, и я уже чувствую себя вымотанным. Но, честно говоря, значительную лепту в нашу усталость вносит необходимость подбирать слова и тот негатив, который мы получаем от наших властей в виде их «мудрых» законов и распоряжений. Это давление на мозг настолько сильное, что усталость от него становится почти невыносимой.

С другой стороны, смотрите: система начинает трещать. Хорошая новость заключается в том, что сейчас, возможно, где-то на грани, система действительно треснет. Мы пройдем период экономического кризиса – не знаю, как долго он продлится: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, март, апрель, может быть, даже целый год. Но после этого, я все-таки остаюсь оптимистом, начнется возрождение.

Наша задача – научиться использовать возникающие возможности для того, чтобы стать сильнее, богаче и счастливее. Единственное человеческое качество, которое для этого требуется – это способность распознавать проблемы, находить решения и справляться с ними. Если вы потеряете эту способность, то сами для себя превратитесь в проблему и в затруднительное положение.

Я не хочу, чтобы вы стали проблемой для себя. Поэтому, что бы ни происходило, давайте стараться находить что-то хорошее за каждой плохой новостью и искать решения.

Спасибо, коллеги, и удачи в делах!