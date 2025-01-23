ЦБ заморозит ваши вклады/ Россию отключат от внешнего интернета?/ Какую ставку НДС выбрать в 2025 году

Почему внедрение цифрового рубля откладывают в 5 раз?

У меня перед глазами проект указания Центрального банка России, подготовленный на основании ряда законов. Возможно, когда вы будете читать эту статью, документ уже зарегистрируют в Минюсте, и он станет официальным. Какова цель этого проекта? Наш Центральный банк, с настойчивостью, достойной лучшего применения, продолжает продвигать идею цифрового рубля. Причем в этом документе говорится о планах расширить ее и на международный уровень. Цитирую: «Целью настоящего проекта является реализация предоставленной Центральному банку компетенции в рамках абзаца 5 части 6 статьи 27 закона, включая определение состава, формы, сроков, а также порядка предоставления резидентами информации о цифровых валютах, цифровых правах и связанных с ними операциях». В проекте указано, что эксперимент будет проводиться на ограниченном перечне резидентов – то есть российских бизнесменов, граждан и их дочерних организаций. Центральный банк явно не собирается отказываться от своих попыток внедрить цифровую валюту. Однако у меня есть для вас хорошая новость! Возможно, она вас удивит: мы настолько отвыкли от позитивных известий, что, признаюсь, некоторым из вас будет сложно в нее поверить. Ребята, скажу так: на закрытом канале я на прошлой неделе разместил подробный анализ по личностному росту, бизнесу и другим важным темам. Отзывов было много, и коллеги пишут, что информация действительно ценная. Один участник, посмотрев часовой семинар, сказал: «Я уже окупил годовую подписку». Там я подробно разбирал, почему, на мой взгляд, наши чиновники – правительство, Минфин, депутаты Госдумы – выступают против массового внедрения цифрового рубля. Хотя это особо не афишируется, у нас в стране существует мощное лобби, выступающее против цифрового рубля. Да, вы не ослышались – огромное лобби. И вот уже в пятый раз планы по массовому внедрению цифрового рубля откладываются. Конечно, мы можем сказать себе: «Это благодаря нам, мы протестовали, и они отложили». Но если быть честным, наше мнение их не особо волнует. На своем закрытом канале я подробно объяснил, почему это происходит. Если вам интересно, заходите, там много учебного материала. А теперь немного фактов: не все так гладко у Центрального банка с этим проектом. Единственный, кто открыто и настойчиво продвигает цифровой рубль – это сам Центробанк. Они буквально топят за него. И, конечно, у меня возникает вопрос: кому они подчиняются и в чьих интересах работают? Но факт остается фактом: их поддержка – это исключение, а не правило. Депутаты Госдумы, например, относятся к этому проекту иначе. Вы будете читать эту статью в понедельник, поэтому скажу: на прошлой неделе мы в очередной раз увидели, как далеко от успешного внедрения цифрового рубля находится Центральный банк. Депутаты Государственной Думы на прошлой неделе снова перенесли рассмотрение законопроекта о внедрении универсального QR-кода и цифрового рубля. Новый проект закона предусматривает обязанность коммерческих банков предоставлять возможность проведения операций с цифровым рублем. Но обратите внимание на хронологию: изначально запуск цифрового рубля планировался на 2023 год, потом его перенесли на 2023 год, затем на 1 июля следующего года, потом – еще дальше, на 1 января 2025 года. Массовое внедрение цифрового рубля должно было начаться с 1 июля 2025 года. Однако, согласно текущему проекту, обязательство по открытию счетов в цифровом рубле и их массовому использованию с 1 июля 2025 года распространяется только на системно значимые банки. В России таких банков всего 13. Банки с универсальной лицензией обязаны внедрить цифровой рубль до 1 июля 2026 года, а все остальные банки – не позднее 1 июля 2027 года. Это не значит, что цифровой рубль уже сейчас отменен или не будет внедрен. Но, по информации, которой я располагаю, есть вероятность, что к концу 2025 года, или даже в начале 2026-го, все законопроекты о цифровом рубле отправят на хрен. В худшем случае – снова перенесут. Наблюдаем за развитием событий и делаем выводы!

Сбербанк установил 2 млн терминалов с биометрией!

Давайте продолжим говорить «нет» цифровому рублю. Однако нельзя не заметить, что появились первые позитивные подвижки. К примеру, даже Сбербанк, хотя и не открыто, осторожно высказывается против цифрового рубля. У них, правда, свои причины – Сбербанк активно двигает собственные технологии. Что интересно, Сбербанк на прошлой неделе радостно заявил, что в 2024 году установил миллион терминалов, позволяющих расплачиваться биометрией – то есть лицом. Купили молоко – расплатились лицом. Поехали в метро – снова лицом. И теперь, по их планам, в 2025 году они собираются удвоить это количество. К концу года в стране будет уже 2 миллиона терминалов для оплаты биометрией. Вот что сказал старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых: «В ближайшее время мы предоставим рынку еще более современные модели платежных устройств, которые позволят заменить до 80% нашего парка. До конца года мы установим 2 миллиона таких устройств по всей стране». Центральный банк, между тем, продолжает развивать свою программу оплаты лицом, биометрией, QR-кодами, ну и, возможно, другими способами. Тут можно было бы пошутить о роговице глаза или отпечатках пальцев, но зачем шутить, если все это уже реальность. Так что давайте следить за новостями, потому что биометрия постепенно становится частью нашей повседневной жизни, нравится нам это или нет.

Госдума приняла закон о защите от мошенничества с кредитами

Следующая новость, ребята, действительно радует. Госдума России приняла в первом чтении законопроект о введении периода охлаждения для потребительских кредитов – Проект Федерального закона № 804702-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части создания механизмов противодействия заключению договоров потребительского кредита (займа) и осуществлению операций с использованием денежных средств клиента без его добровольного согласия или с согласия, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием). Это действительно позитивная инициатива, направленная на защиту граждан от мошенников, которые нередко требуют оформить кредиты под давлением. Суть в следующем: при выдаче кредита на сумму до 200 тысяч рублей устанавливается период охлаждения в 14 дней. Если сумма кредита составляет 200 тысяч рублей и выше, период охлаждения составит 48 часов. В течение этого времени заемщики смогут спокойно оценить необходимость оформления кредита и свои финансовые возможности. Если кредит был оформлен под давлением или в спешке, граждане смогут отказаться от получения средств в указанный срок. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув важность защиты интересов граждан в таких ситуациях. То есть, ребята, этот законопроект действительно полезен и может помочь многим избежать необдуманных или навязанных решений и долговой ямы.

ЦБ заморозит ваши вклады

А вот теперь, ребята, начинается самое интересное. По всей стране пошли разговоры, что Центральный банк и государство в целом всерьез планируют заморозить вклады населения. На прошлой неделе это обсуждение накрыло всех волной. Но вместе с этим начали поступать опровержения. Давайте я вам процитирую их, а вы уже сделаете свои выводы. Итак, цитирую заявление Центрального банка: «Государство не планирует забирать деньги с вкладов для финансирования экономики. Заморозка вкладов россиян исключена». Более того, ЦБ объяснил, почему вклады замораживать никто не будет: «Эти деньги и так уже работают в экономике. Средства, которые компании и граждане размещают на депозитах, коммерческие банки используют для выдачи кредитов. Эти кредиты помогают бизнесу развиваться здесь и сейчас, а также поддерживают ипотеку, потребительское кредитование и кредитные карты». То есть, по логике Центробанка, деньги на депозитах уже вовлечены в экономические процессы, поэтому смысла в их заморозке просто нет. Как говорится, официальная версия звучит красиво. Но выводы делайте сами, ребята. Цитирую дальше: «По данным Центрального банка, на банковских счетах и депозитах граждан и компаний сейчас хранится 121 триллион рублей». Повторю, 121 триллион рублей – это те деньги, которые граждане и организации разместили на депозитах по состоянию на прошлую неделю. «Эти средства коммерческие банки используют для финансирования портфелей кредитов на 126 триллионов рублей, а также для вложений в корпоративные облигации на сумму 7 триллионов рублей». Доходы от кредитов и облигаций Центральный банк называет надежным источником средств для выплаты процентов по вкладам. Кстати, ЦБ назвал идею заморозки вкладов абсурдной, подчеркнув, что такой шаг нарушит основы банковской системы и финансовую стабильность. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина считает полную заморозку вкладов нецелесообразной и даже опасной. Однако сотрудники Центрального банка, на всякий случай, прорабатывают так называемый «кипрский сценарий» для поддержания банков на плаву. И вот возникает вопрос: означает ли это, что они собираются использовать деньги граждан для спасения коммерческих банков и нашей финансовой системы? Как они это будут делать, интересно? Ребята, я вам так скажу: на прошлой неделе я сел и проанализировал, что происходит с нашими коммерческими банками. Полный анализ я выложил на закрытом канале, но могу сказать, что где-то к апрелю, скорее всего, для спасения собственных задниц… нет, наверное, нужно будет все-таки переформулировать. Где-то к апрелю, во благо нашей страны, всего нашего народонаселения и исключительно в заботе о нашей стране, нужно будет все-таки, не спрашивая разрешение у граждан, воспользоваться их денежками во благо нашей страны. О, вот это правильная формулировка! Но вы лучше мне не верьте, не верьте! Верьте Центральному банку, они прорабатывают «кипрский сценарий», и глава Центрального банка Набиуллина считает полную заморозку вкладов нецелесообразной и даже опасной. А глава ВТБ Андрей Костин вообще заявил, цитирую: «Что слухи о возможной заморозке вкладов россиян являются абсурдными». Давайте я вам процитирую Костина: «Это давно идет, новость уже несколько месяцев мусолится. Это людям свойственно. Знаете, логика – я как-то спросил: «Понимаете, это абсурдная как бы идея?» – Мне говорят: «Вот поэтому она в России и может появиться». Если по такой логике, то, конечно, можно», – сказал Костин. Глава ВТБ отметил, что не видит экономического смысла в заморозке вкладов. «А если нет смысла, тогда зачем это делать? Эта мера крайне непопулярная, естественно, будет в обществе. Я вообще никаких оснований не вижу и не слышал этой идеи даже от каких-то людей, способных вырабатывать идеи. Поэтому это просто на уровне слухов», — заключил он». По его словам, он не слышал о заморозке вкладов от людей, способных разрабатывать идеи, потому что в этом нет экономического смысла. Тем более, Центральный банк назвал эту идею бессмысленной. Вот так, уважаемые граждане и директора компаний, мы обязаны поверить Набиуллиной и Костину и не слушать тех, кто разносит слухи о спасении экономики вашими деньгами. Слушайте Набиуллину, слушайте Костина – они вам никогда не соврут. И запомните то, что я вам сейчас процитировал. Надеюсь, вам не придется им это припоминать, но все идет к тому, что стоит запомнить их обещания. Они могут вам пригодиться, злее будете.

Россию отключат от внешнего интернета?

Ну а я буду заканчивать, еще пару вещей. Давайте рассмотрим еще один восхитительный документ – Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2024 года № 4154-р. Правительство утвердило концепцию государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий. Цель такой системы – защита государства, общества и граждан от противоправных деяний. Все делается во благо нам, во благо граждан, исключительно в заботе о нас. И в том числе в этой концепции, в этом распоряжении, написано среди основных задач: повышение результативности расследования преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, обеспечение защищенности российского общества, восстановление прав граждан, нарушенных в результате совершения преступлений в отношении них, развитие цифровой грамотности населения. Тут много всего перечислено. Также будет реализован механизм быстрой приостановки операций с деньгами, использовавшимися в преступной деятельности. Создастся цифровая специализированная платформа, обеспечивающая оперативный обмен данными между правоохранительными органами, банками России, кредитными организациями, а также операторами связи о сведениях, необходимых для установления обстоятельств противоправных деяний и лиц, их совершивших. А еще они собираются сейчас принять закон, что если ты собираешься поиграть в компьютерную игру, то вход в нее будет только через биометрическую идентификацию. То же самое касается социальных сетей и других интернет-ресурсов – вход будет проходить через полную идентификацию личности, биометрию. Много всего придумали. Это цель создать цифровое рабство. А основная их цель, ребят, честно скажу, я сейчас вам ее скажу, но уверен, что она не будет реализована… но знаете, какая основная цель? Согласно их восхитительным планам, я считаю, что они не смогут это реализовать, но хотят… так вот, согласно их планам, полное отключение от интернета и остального мира. Ну, понятно, да? То есть суверенный российский интернет. На хрен нам весь мир, этот Google дурацкий с Эпплом и с какими-то там нейросетями, я не знаю. Нам нужен свой суверенный российский интернет. Не получится у них! Они тут учения всякие проводят, но не получится! Я в это верю.

Как собрать с россиян побольше налогов

Завершаю сегодняшний обзор вот этим документом – Письмо Федеральной налоговой службы от 28 декабря 2024 года № БС-4-21/14784@ «О положениях федеральных законов, реализация которых существенно влияет на потенциал налогообложения недвижимого имущества, начиная с 2025 г.». Ребята, читать его довольно сложно, но не переживайте, в моем Telegram-канале я его выложу, заходите, там найдете этот документ. Итак, о чем этот мутный документ? Все в порядке, но суть ясна – цель собрать как можно больше налогов с граждан. Налоги будут все больше и разнообразнее. Этот документ вступает в силу с 1 марта 2025 года, так что готовьтесь к новому витку. Документ крайне важен для каждого бизнесмена, да и для каждого гражданина тоже. Если у вас есть хотя бы маленькая сарайка или гаражик – это касается вас. Плюс, там еще в законе сказано, что в следующем году по результатам 2025 года нам предстоит платить налоги за пандусы, лестничные клетки, дороги между гаражами, и даже за подъемники в гаражах, где машины можно загонять и смотреть снизу. За все будем платить хотите – верьте, хотите – нет. И да, как бы грустно это ни звучало, но санкции и падение нефтегазовых доходов заставляют государство искать деньги там, где уже в принципе не хватает. Все идет к тому, чтобы пополнить бюджет за счет граждан и микро-бизнеса. Крупные уже по полной обложены налогами, а дальше некуда. Все это нужно для финансирования их «хотелок», понимаете? Ну, «ихние хотелки» надо как-то удовлетворять, правда? Поэтому в этом году нас ждет довольно серьезная «стрижка», и в следующем году эта практика продолжится, если, конечно, не произойдут те события, которых я ожидаю. Вот такой сегодня обзор – пусть не длинный, но вполне информативный. Заходите в мой Telegram-канал, там для руководителей, директоров, владельцев бизнеса и не только есть полезная информация. Кстати, я могу уже поделиться: в июле прошлого года я запустил платный канал и уверяю вас, вы быстро окупите все свои вложения. Это я вам гарантирую. Поэтому заглядывайте в мой обычный Telegram-канал, там я даю ссылочки на платный канал, нажимаете на кнопку – подписывайтесь на годовую подписку и будьте спокойны. А сейчас этот обзор продолжит один из моих сотрудников. Мои специалисты начнут делать более профессиональные обзоры законодательства. Уже без этих «жестов руками», а с конкретными рекомендациями по налоговому праву для бизнесменов. Они также будут делиться ссылками на специальный налоговый канал, который я веду в своей юридической компании. Там они будут рассказывать о своих услугах. Пожалуйста, поддержите их и не ругайте сильно – они только начинают. Ну а в комментариях напишите, что вы думаете о восхитительных планах наших потрясающих, заботливых властей, и верите ли вы Набиуллиной и Костину. Я думаю, что вы им верите, не можете не верить. Ну не могут врать наши власти, не могут! Они нам никогда не врут. У нас, например, не было никакого повышения пенсионного возраста – вам это просто показалось. Президент выполнил свое обещание и пробыл на посту только 8 лет, по 4 года. А все остальное – тоже показалось. У нас выборы, никем не отмененные, свободные… Все остальное вам тоже показалось. Нет никакой войны, боже сохрани! За это положена уголовная статья. У нас проходит специальная военная операция – все остальное вам показалось. Нет повышения налогов, у нас самые низкие налоги в мире и самые счастливые люди на Земле – все остальное вам показалось. Естественно, никакой инфляции в нашей стране нет, и роста цен тоже нет. Все остальное вам показалось, или, как сказал на прошлой неделе господин Володин, международные экономические санкции против России пошли нашей стране и нашей экономике исключительно на пользу. Остальное вам показалось. Так что напишите, верите ли вы Набиуллиной. Я с удовольствием почитаю ваши комментарии. Спасибо, дорогие мои, наберитесь терпения, я ожидаю, что в этом году прорвемся! Все будет хорошо. Ребята, всем хорошего дня!

Владельцам гостиниц больше не нужно платить НДС?

Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Баннова Ольга, я юрист компании «Туров и партнеры». С сегодняшнего дня мы начинаем проводить еженедельные обзоры вместе с Владимиром Туровым. К обзорам в этом блоге также присоединились юристы нашей юридической компании. Давайте приступим к обзору изменений в нашем законодательстве. В связи с появлением Федерального закона от 12 июля 2024 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, становятся плательщиками НДС. По этому поводу мы получили большое количество писем и вопросов. Также эти вопросы поступили в департамент Минфина, и сегодня мы ознакомим вас с разъяснениями, которые дали специалисты департамента налоговой политики Минфина. Так, в Письме Департамента налоговой политики Минфина России от 25 ноября 2024 года № 03-07-11/117723 «О применении с 1 января 2025 г. НДС организацией, оказывающей услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и применяющей УСН», налоговики разъяснили, что с 1 января 2025 года организации, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и применяющие упрощенную систему налогообложения, должны учитывать следующее: если ваша организация занимается гостиничным бизнесом и имеет освобождение от НДС, вы вправе использовать это освобождение в соответствии со статьями 145 и 164 Налогового кодекса. В письме выделено, что с 1 января 2025 года организации, применяющие упрощенную систему налогообложения и не имеющие основания для освобождения от НДС (по статье 145 Налогового кодекса), должны применять налоговую ставку 5% или 7%, указанные в статье 164 Налогового кодекса. Суть заключается в следующем: если ваша деятельность в гостиничном бизнесе подпадает под освобождение, то вы можете не платить НДС по услугам, прописанным в данных статьях. Если же вы оказываете услуги, которые не попадают под освобождение, то НДС нужно будет уплатить. Не буду полностью зачитывать письмо, но основная идея такова: для гостиничного бизнеса освобождение от НДС возможно, если услуги соответствуют условиям, предусмотренным в Налоговом кодексе.

Как правильно платить НДС упрощенцам

Давайте рассмотрим другое письмо департамента налоговой политики – Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 19 ноября 2024 года № 03-03-06/1/114729, которое касается применения НДС с 1 января 2025 года для индивидуальных предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения. Индивидуальный предприниматель задал вопрос следующего характера: он хотел уточнить, правильно ли он понимает, что, находясь на упрощенной системе налогообложения, он автоматически становится плательщиком НДС, или же это происходит только в случае, если сумма его дохода превышает 60 млн рублей. Если же доход не превышает эту сумму, то он будет освобожден от уплаты НДС. В ответ на этот вопрос департамент Минфина разъяснил, что ссылается на статьи №176-ФЗ и главы 3, 4, 5 и 6 Налогового кодекса РФ. В ответе указано следующее: если индивидуальный предприниматель в течение налогового периода, применяя упрощенную систему налогообложения, не имеет оснований для освобождения от НДС, то он обязан исполнять обязательства налогоплательщика НДС. Таким образом, предприниматель обязан уплачивать НДС, если не выполнены условия для освобождения от налога. И при этом, если по итогам налогового периода сумма дохода индивидуального предпринимателя, определяемая в установленном порядке, не превысила 60 млн рублей, то в таком случае предприниматель в последующем налоговом периоде, применяя упрощенную систему налогообложения, обязан воспользоваться освобождением от НДС, предусмотренным пунктом 1 статьи 145 Налогового кодекса. В общем, если вы находитесь на упрощенной системе налогообложения, вы автоматически становитесь плательщиком НДС, но освобождаетесь от него, если сумма вашего дохода не превышает 60 млн рублей. Если доход не превышает, вы обязаны применить освобождение от НДС. Далее мы будем рассматривать другие письма департамента, в которых также разъясняется, что вы обязаны освободиться от уплаты НДС, если ваш доход не превышает 60 млн рублей. Например, рассмотрим Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 10 декабря 2024 года № 03-07-11/124536 «О рассмотрении предложения об установлении возможности отказа налогоплательщиков, применяющих УСН и признаваемых налогоплательщиками НДС с 1 января 2025 г., от освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС». Суть данного вопроса заключалась в следующем: рассмотреть возможность для налогоплательщиков, чей доход не достигает 60 млн рублей, все-таки платить НДС. Это важно для определенных категорий бизнеса, которым необходимо платить НДС, чтобы не потерять конкурентоспособность, ведь их контрагенты просто не будут с ними работать, если те не платят НДС. Ранее, даже находясь на упрощенной системе налогообложения, организация могла по своей воле уплачивать НДС. Однако в связи с появлением Федерального закона №176-ФЗ, такой возможности теперь нет, если доход не превышает 60 млн рублей. Это подтверждается данным письмом. В ответе департамент разъясняет, что налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, могут рассматривать вопрос о платеже НДС, если их доход не превышает 60 млн рублей. Они имеют право выбирать: платить НДС или не платить, хотя при этом могут возникнуть определенные издержки для таких граждан. Кроме того, в письме отмечается, что всего лишь 3% бизнеса на упрощенной системе налогообложения обязаны уплачивать НДС. На самом деле, мне кажется, что этот показатель несколько занижен, но так или иначе, это указано в самом письме.

Какую ставку НДС выбрать в 2025 году

А теперь давайте рассмотрим письмо департамента, которое касается применения с 1 января 2025 года налоговых ставок по НДС для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения – Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 6 декабря 2024 года № 03-07-11/123249 «О применении с 1 января 2025 г. налоговых ставок по НДС организацией, применяющей УСН». Вопрос, заданный департаменту, был следующим: если организация в 2024 году получила доход в 260 млн рублей, то на какую налоговую ставку можно претендовать в 2025 году? В ответе департамент разъясняет, что если в 2024 году доход превысил 250 млн рублей, то организация обязана применять ставку НДС в размере 7%. При этом если организация использует льготную ставку НДС в 5%, она не может на нее претендовать в данном случае. Это подробно разъясняется в письме, где также подчеркивается необходимость учитывать, превысили ли вы сумму в 250 млн рублей или нет.

Как рассчитывать доходы при реорганизации бизнеса

Рассмотрим другое письмо, которое было направлено в департамент с пояснением по вопросу реорганизации – Письмо Минфина России от 16 декабря 2024 года № 03-07-11/126901. Вопрос заключался в следующем: если в начале 2024 года было акционерное общество, а в процессе реорганизации оно стало обществом с ограниченной ответственностью, и доход по акционерному обществу составил 55 млн рублей, а по обществу с ограниченной ответственностью – 15 млн рублей, как считать общий доход? Департамент разъяснил, что в данном случае не имеет значения, была ли реорганизация или нет, поскольку юридическое лицо не прекращает свое существование. Таким образом, доходы считаются в совокупности, то есть 55 млн + 15 млн = 70 млн рублей. Это итоговый доход юридического лица, так как в результате реорганизации менялась только форма юридического лица. Кстати, в разъяснении по данному вопросу департамент ссылается на статьи НК РФ и законы, включая Федеральный закон № 176-ФЗ, который вносит изменения в упрощенную систему налогообложения, автоматически делая организации плательщиками НДС. В письме также указывается на реорганизацию как на продолжающееся существование одного и того же юридического лица. Подробности о статьях, на которые ссылается департамент, можно найти в письме, а я продолжу обзор.

Как предприниматель освобождается от НДС

Другой вопрос, который заинтересовал многих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, был связан с применением освобождения от НДС: происходит ли это автоматически или нет. Этот вопрос рассматривался в Письме Департамента налоговой политики Минфина России от 15 ноября 2024 года № 03-07-11/113541 «О применении с 1 января 2025 г. НДС организацией, применяющей УСН». Кратко скажу, что большинство интересовал вопрос, будет ли освобождение от НДС применяться автоматически. На самом деле, если ваш доход не превышает 60 млн рублей, то вы автоматически освобождаетесь от уплаты НДС. Даже если вы захотите заплатить НДС, сделать это не сможете, если не превысили лимит в 60 млн рублей или не перешли на другую систему налогообложения. Это может быть неудобно для некоторых бизнесменов, но, к сожалению, на данный момент налоговые органы в своих письмах разъяснили, что такие изменения направлены на удобство для налогоплательщиков и предпринимателей. Как ситуация будет развиваться дальше – неизвестно.

Важные новости для бизнеса

Также есть несколько новостей, которые я сейчас быстро вам расскажу. Рассматривается проект по продлению эксперимента, который был изложен в Постановлении Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2024 года № 144 «О проведении эксперимента по предоставлению комплексного сервиса по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица и индивидуального предпринимателя, открытию расчетного счета и заключению договора дистанционного банковского обслуживания». Это постановление касается проведения эксперимента по предоставлению комплексного сервиса для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая выдачу квалифицированного сертификата для электронной подписи, открытие расчетных счетов и заключение договоров дистанционного банковского обслуживания. Ранее этот эксперимент был установлен с 1 марта 2024 года по 1 марта 2025 года, но сейчас рассматривается вопрос о его продлении до 1 марта следующего года. Утвердят данный проект или нет – пока сложно сказать, это всего лишь проект. Еще новость: состоялись судебные заседания, и суды вынесли следующие решения. Если вы не можете подтвердить, что ваш контрагент действительно оказывал вам услуги, суды будут считать, что эти услуги вы оказывали себе самостоятельно. То есть теперь вы обязаны доказать, что у вас есть реальные контрагенты, которые не являются фиктивными или неэффективными. Ранее ситуация была таковой: вы заключали договор с индивидуальным предпринимателем, а если у него не было сотрудников, вы это никак не доказывали. Сейчас суды, скорее всего, будут рассматривать вопрос о том, что если индивидуальный предприниматель не имеет сотрудников, но при этом оказывает вам услуги, например, сварочные или монтажные работы, то это вызывает подозрения. В таком случае суды могут рассматривать такого предпринимателя как сотрудника, и все денежные средства, которые он получает, будут облагаться налогами, как у трудоустроенного лица. Также суды установили, что наличие контрагента с ИНН, банковским счетом и юридическим лицом не является безусловным основанием для получения налоговой выгоды.

Итоги