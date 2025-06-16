Выездная проверка: что делать, когда вас уже включили в список

💬Недавно обсуждали как быть руководителю компании, которая попала в список на выездную налоговую проверку. Ситуация — типичная. Работа шла в 2021–2023 годах, сначала были «требования» от районной ИФНС, потом — вызов на рабочую группу с намёком на «добровольную доплату». Их, конечно, проигнорировали — максимум, заплатили какую-то символическую сумму, чтобы отвязались.

Но вот выясняется: компания попала в список на выездную. Как именно это выяснилось — не суть, но стало понятно, что время упущено.

И тут стандартная реакция: «Давайте срочно запросим все счета-фактуры, соберём документы, уточнёнки подадим, всё переделаем». Это можно делать, если у вас прямо сейчас есть различные разрывы, вы в ФРПВ, и вы понимаете, что можно «переписать» цепочку и в целом, отдаете себе отчет, что не просто меняете «шило на мыло». Чаще такие действия скорее вредны и пользы от них ноль.

Руководителю я сказал – «Если ты в списке на выездную, есть единственно правильный алгоритм, и делать надо так».

Идёшь в инспекцию, которая будет проводить проверку. Да, прямо туда. Как именно зайти, я шепнул ему на ушко.

Получаешь список «проблемных» контрагентов, по которым хотят доначислить налоги.

Делишь этот список на три группы:

Первая группа — по ним реально есть проблемы. Тут придётся платить. Других вариантов просто нет.

Вторая группа — по ним ты уверен, что всё было чисто. Сохранились документы, сделки реальны, ты готовы отстаивать свою позицию.

Третья группа — «непонятные» контрагенты. Не помнишь, не узнаёшь, нет подтверждающих документов. Этих нужно быстро распределить в первые две группы.

По первой группе — готовься платить. По второй — готовь документы и аргументацию, чтобы закрыть вопросы на стадии инспекции, а не в суде.

А дальше можно обсуждать рассрочку. Если ты реально не можешь заплатить сразу — есть механизмы: экспертиза, пакет документов, подтверждающих невозможность единовременной уплаты, и дальше — рассрочка на три года. Это, поверь, лучше, чем уголовка.

⚡Он был удивлен, до этого разговора считал, что действовать надо совсем по-другому.

Проблема, которую вижу из раза в раз в том, что бенефициары компаний продолжают до последнего «гоняться за дешевизной», как говорил Пушкин в «Сказке о попе и работнике его Балде». И верят в красивые сказки, которых начитаются в разделе «Суд встал на сторону налогоплательщика»: «мы всё отбили», «в суде победили», «акт отменили». Там правда не пишут, что в 95 других дел суд на ту сторону так и не встал.

Статистика вещь упрямая, и подавляющее большинство дел заканчиваются в пользу налоговой. Не потому, что система несправедлива, а потому что налоговая предъявляет по делу. Ошибки бывают, но это максимум 10% от всех кейсов. Остальное — это последствия неправильной оптимизации, неработающих схем, цепочек с техничками, и попыток играть с НДС.

🐚🐚🐚Вот почему я и дал этот совет: не тяни. Получи список, раздели контрагентов, оцени риски и действуй — быстро и точно.

Потому что чаще всего — лучшее, что можно сделать, — заплатить и договориться. Суд — это дорого, долго и почти всегда не в пользу компании. Да, там тоже есть свои «ужимки и прыжки», но тут как в истории с самолетом, один градус отклонения при вылете – сотни километров мимо в конце. Чем раньше начать, тем проще скорректировать траекторию движения налоговой проверки.