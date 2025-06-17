5 признаков незаконных требований от ФНС

Вот 5 признаков, когда требование — незаконно (и как грамотно это показать):
Запрос за пределами проверяемого периода
«Пришлите документы за 2 года до и год после» — нет, так нельзя.
📍 Прецедент: дело № А23-6278/2017, пост. Ф10-3098/2018 — суд указал: инспекция нарушила закон.
❎Отказывайтесь, ссылайтесь на ст. 87 НК РФ и судебную практику.
Требования после окончания проверки
Если КНП или выездная уже завершена — просто так запрашивать доп. документы нельзя.
📍Подтверждение: п. 27 Постановления Пленума ВАС № 57.
🔥Исключение — продление проверки по решению руководства (п. 6 ст. 101 НК). Без этого — не обязаны предоставлять.
Повторный запрос того же самого
Передавали ранее — не дублируйте.
📍С 2018 года работает АИС «Налог-3», инспекторы видят ваши предыдущие ответы.
💬 Ответьте: «Документы были направлены по требованию №__ от ___». Этого достаточно.
«Позвоните, пришлите» — не требование
Просьбы «по телефону» — не документ.
❎ Любой неофициальный запрос можно игнорировать.
📍 Только письменное требование через ЛК или ТКС имеет юридическую силу.
💬 Говорим вежливо, но жёстко: «Прошу направить официальное требование в рамках ст. 93 НК РФ».
Размытый запрос (например, “всё за год”)
📍Требование должно содержать:
— чёткий перечень документов
— период
— наименование формы (например, 6-НДФЛ за 3 кв. 2024)
Если этого нет — можно направить отказ с пояснением: требование неконкретно и не соответствует НК РФ.
📍Полезно знать
Да, ФНС может запросить оригиналы. Но в 99% случаев отправляют копии.
Правильно оформлять:
— до 150 листов — один том
— нумерация
— прошивка
— скрепление наклейкой с печатью
— на обороте — подпись и дата.
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