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Максим Рукинов
5 признаков незаконных требований от ФНС

5 признаков незаконных требований от ФНС

Если вы бухгалтер, на вас — вся тяжесть общения с ИФНС. И важно понимать: не каждое требование нужно исполнять. Бывает, что налоговая выходит за рамки полномочий.

Вот 5 признаков, когда требование — незаконно (и как грамотно это показать):

Запрос за пределами проверяемого периода

«Пришлите документы за 2 года до и год после» — нет, так нельзя.

📍 Прецедент: дело № А23-6278/2017, пост. Ф10-3098/2018 — суд указал: инспекция нарушила закон.

❎Отказывайтесь, ссылайтесь на ст. 87 НК РФ и судебную практику.

Требования после окончания проверки

Если КНП или выездная уже завершена — просто так запрашивать доп. документы нельзя.

📍Подтверждение: п. 27 Постановления Пленума ВАС № 57.

🔥Исключение — продление проверки по решению руководства (п. 6 ст. 101 НК). Без этого — не обязаны предоставлять.

Повторный запрос того же самого

Передавали ранее — не дублируйте.

📍С 2018 года работает АИС «Налог-3», инспекторы видят ваши предыдущие ответы.

💬 Ответьте: «Документы были направлены по требованию №__ от ___». Этого достаточно.

«Позвоните, пришлите» — не требование

Просьбы «по телефону» — не документ.

❎ Любой неофициальный запрос можно игнорировать.

📍 Только письменное требование через ЛК или ТКС имеет юридическую силу.

💬 Говорим вежливо, но жёстко: «Прошу направить официальное требование в рамках ст. 93 НК РФ».

Размытый запрос (например, “всё за год”)

📍Требование должно содержать:

— чёткий перечень документов

— период

— наименование формы (например, 6-НДФЛ за 3 кв. 2024)

Если этого нет — можно направить отказ с пояснением: требование неконкретно и не соответствует НК РФ.

📍Полезно знать

Да, ФНС может запросить оригиналы. Но в 99% случаев отправляют копии.

Правильно оформлять:

— до 150 листов — один том

— нумерация

— прошивка

— скрепление наклейкой с печатью

— на обороте — подпись и дата.

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Максим Рукинов

Максим Рукинов

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