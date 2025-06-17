5 признаков незаконных требований от ФНС

Требования после окончания проверки

Если КНП или выездная уже завершена — просто так запрашивать доп. документы нельзя.

📍Подтверждение: п. 27 Постановления Пленума ВАС № 57.

🔥Исключение — продление проверки по решению руководства (п. 6 ст. 101 НК). Без этого — не обязаны предоставлять.