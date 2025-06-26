НДС, его незаконнорожденный брат «бумажный НДС» и их приключения в РФ

По моему личному опыту, если Родина начинается с картинки в букваре, то как минимум половина проблем бизнеса начинается с обналички и бумажного НДС (вторая половина — с «кривого» дробления).

А потому я хочу поделиться опытом помощи клиентам, проблемы которых начались именно так, и открыть цикл постов про родное детище ФНС — НДС и его бастарда «бумажный НДС». Да, это именно он — тот самый, который бизнес так нежно любит, а налоговая ненавидит. Но при этом никто и никогда его не отменит.

Почему НДС существует и почему его сложно заменить

НДС придумали в Европе, и он стал настоящим налоговым хитом — его используют 90% стран. Из заметных исключений — только США и Гонконг, плюс парочка «налоговых раев» вроде Бермуд и Белиза.

Ставка НДС в мире сильно разнится — от 3% до 27%, в среднем — около 14%.

Почему НДС так нравится государству

Сбор НДС очень дешев для государства и требует минимум административных усилий.

Основную тяжесть налога несут конечные потребители, которые часто даже не подозревают об этом.

Контроль за уплатой налога фактически перекладывается на сам бизнес, который иначе лишится права на налоговые вычеты.

Как это работает на практике

Купили доски за 100 рублей плюс 20 рублей НДС. Поставщик перечисляет 20 рублей в бюджет.

Сделали мебель, продали за 300 рублей плюс 60 рублей НДС.

В бюджет вы платите разницу — 40 рублей. И тут важный момент: налог вы уже получили, но заплатите только через квартал. Это по сути беспроцентный кредит от государства.

Теперь — к самым вкусным нюансам

Больше закупок с НДС на ОСНО — меньше платежей в бюджет. Это вполне легальная схема оптимизации.

Иногда НДС накапливается, а зачесть его не с чем (например, стройка завода). Возмещать налог государство не торопится, и появляется соблазн «продать бумажный НДС».

Экспортёры страдают: ставка 0%, а входящий НДС всё равно есть. Возмещение — долго и с проверками. И снова возникает соблазн «пустить НДС налево».

Импортёры: платят НДС на таможне, а потом продают товар «в кэш» мимо учёта. На бумаге товар «уходит» сетям, которым жизненно нужен НДС к вычету.

Важно понимать:

«Бумажный НДС» не всегда крадёт деньги напрямую. Проблема — в расхождении товарных и денежных потоков.

ФНС умеет быстро находить несостыковки в балансе, ДДС, ОФР и регистрах бухучета. Это запускает углублённую проверку.

В 2025 году ФНС ужесточила контроль: появились быстрые «тематические» проверки, которые запускаются сразу при выявлении разрывов.

Теперь «бумажный НДС» — это риск, дорого, и с реальной уголовкой. Рынок серых услуг это уже учёл — цены выросли.

А вот и вопрос

Существуют ли ещё схемы, которые налоговики не смогут вычислить, или ФНС уже всё предусмотрела и держит под контролем?

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