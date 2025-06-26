ЦОК КПП ОСНО 26.06 Мобильный
Максим Рукинов

НДС, его незаконнорожденный брат «бумажный НДС» и их приключения в РФ

По моему личному опыту, если Родина начинается с картинки в букваре, то как минимум половина проблем бизнеса начинается с обналички и бумажного НДС (вторая половина — с «кривого» дробления).

А потому я хочу поделиться опытом помощи клиентам, проблемы которых начались именно так, и открыть цикл постов про родное детище ФНС — НДС и его бастарда «бумажный НДС». Да, это именно он — тот самый, который бизнес так нежно любит, а налоговая ненавидит. Но при этом никто и никогда его не отменит.

Почему НДС существует и почему его сложно заменить

НДС придумали в Европе, и он стал настоящим налоговым хитом — его используют 90% стран. Из заметных исключений — только США и Гонконг, плюс парочка «налоговых раев» вроде Бермуд и Белиза.
Ставка НДС в мире сильно разнится — от 3% до 27%, в среднем — около 14%.

Почему НДС так нравится государству

  • Сбор НДС очень дешев для государства и требует минимум административных усилий.

  • Основную тяжесть налога несут конечные потребители, которые часто даже не подозревают об этом.

  • Контроль за уплатой налога фактически перекладывается на сам бизнес, который иначе лишится права на налоговые вычеты.

Как это работает на практике

  • Купили доски за 100 рублей плюс 20 рублей НДС. Поставщик перечисляет 20 рублей в бюджет.

  • Сделали мебель, продали за 300 рублей плюс 60 рублей НДС.

  • В бюджет вы платите разницу — 40 рублей. И тут важный момент: налог вы уже получили, но заплатите только через квартал. Это по сути беспроцентный кредит от государства.

Теперь — к самым вкусным нюансам

  • Больше закупок с НДС на ОСНО — меньше платежей в бюджет. Это вполне легальная схема оптимизации.

  • Иногда НДС накапливается, а зачесть его не с чем (например, стройка завода). Возмещать налог государство не торопится, и появляется соблазн «продать бумажный НДС».

  • Экспортёры страдают: ставка 0%, а входящий НДС всё равно есть. Возмещение — долго и с проверками. И снова возникает соблазн «пустить НДС налево».

  • Импортёры: платят НДС на таможне, а потом продают товар «в кэш» мимо учёта. На бумаге товар «уходит» сетям, которым жизненно нужен НДС к вычету.

Важно понимать:

  • «Бумажный НДС» не всегда крадёт деньги напрямую. Проблема — в расхождении товарных и денежных потоков.

  • ФНС умеет быстро находить несостыковки в балансе, ДДС, ОФР и регистрах бухучета. Это запускает углублённую проверку.

  • В 2025 году ФНС ужесточила контроль: появились быстрые «тематические» проверки, которые запускаются сразу при выявлении разрывов.

  • Теперь «бумажный НДС» — это риск, дорого, и с реальной уголовкой. Рынок серых услуг это уже учёл — цены выросли.

А вот и вопрос

Существуют ли ещё схемы, которые налоговики не смогут вычислить, или ФНС уже всё предусмотрела и держит под контролем?

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Максим Рукинов

Максим Рукинов

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Михаил Жуховицкий
НДС

Как ФНС работает с покупателями бумажного НДС. На примере 30-й налоговой СПБ, курирующей выездные

Бумажный НДС отжил свой век. Если кто надеется как-то проскочить — зря. Не важно, насколько красивой будет компания, у которой вы купите его. Все это — просто возможность заработать на вас в моменте 2-5%. А потом вы будете платить повторно.

Как ФНС работает с покупателями бумажного НДС. На примере 30-й налоговой СПБ, курирующей выездные
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Комментарии

1
  • Татьяна Жукова
    Бухгалтер

    О, этот беспроцентный кредит для бизнеса от государства в виде НДС — гениальный способ превратить каждую компанию в своего личного кассира, при этом оставаясь в белых перчатках и не запачкавшись грязной грязью предпринимательства!

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