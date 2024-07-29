Нужно ли платить зарплату единственному учредителю организации?

Ответ:

Письмо Минтруда России от 23.06.2022 № 14-1/ООГ-4149

Гражданин, который является единственным учредителем организации и её руководителем, не обязан платить заработную плату самому себе. К такому выводу пришли специалисты Минтруда России в письме от 23.06.2022 № 14-1/ООГ-4149.

По мнению экспертов Минтруда, трудовое законодательство не распространяется на отношения единственного участника общества с учрежденным им обществом.

Единственный участник общества своим решением возлагает на себя функции единоличного исполнительного органа – директора, генерального директора, президента и т. д. Управленческая деятельность в этом случае ведется без заключения какого-либо договора, в том числе трудового.

Учитывая это, единственный учредитель организации, не заключивший с ней трудовой договор, выполняющий обязанности руководителя, не должен платить себе зарплату, вести трудовую книжку, предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск и соблюдать другие требования трудового законодательства, касающиеся отношений работника и работодателя.

Напомним, ранее Минтруд уже приходил к выводу об отсутствии трудовых отношений между единственным участником общества и организацией (см. письмо Минтруда России от 17.06.2022 № 14-6/ООГ-4038). Однако следует отметить, что суды и государственные органы до сих пор не имеют единого мнения относительно необходимости заключения трудового договора и возникновения трудовых отношений с единственным учредителем организации. Подробнее читайте в Справочнике кадровика.