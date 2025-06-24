Программисты 1С взлетели на 46%: сколько платят в Москве и кому светит 400 тысяч

Методология исследования
Данное исследование основано на анализе 12 различных источников данных о заработных платах программистов 1С в Москве за 2025 год. В отличие от предыдущих обзоров, мы провели критический анализ методологий сбора данных каждого источника и выявили ключевые различия в подходах к оценке зарплат.
Источники данных включают:
Данные с job-сайтов (HeadHunter, SuperJob, Работа.ру) — отражают предложения работодателей
Анкеты специалистов (Хабр Карьера) — показывают реальные доходы
Банковские исследования — медианные значения по отрасли
Аналитические агентства — комплексные обзоры рынка
Важное ограничение: данные с job-сайтов могут быть завышены на 10-15%, поскольку работодатели стремятся привлечь кандидатов более высокими предложениями.
Ключевые цифры рынка
Медианная зарплата программистов 1С
По результатам анализа всех источников, медианная зарплата программиста 1С в Москве составляет 190 000 рублей. Это значение более объективно отражает ситуацию на рынке, чем средняя арифметическая, поскольку не искажается экстремально высокими предложениями.
Разброс данных по источникам:
Минимальная средняя зарплата: 130 000 рублей
Максимальная средняя зарплата: 230 000 рублей
Коэффициент вариации: 18,6% — указывает на умеренную волатильность данных
Структура зарплат по уровням квалификации
Согласно данным Хабр Карьеры, наиболее точно отражающим реальные доходы специалистов, зарплаты в 2025 году распределились следующим образом:
Уровень
Зарплата 2024
Зарплата 2025
Рост
Intern
39 000 руб.
54 000 руб.
+38%
Junior
70 000 руб.
84 000 руб.
+20%
Middle
153 000 руб.
175 000 руб.
+14%
Senior
240 000 руб.
260 000 руб.
+8%
Team Lead
270 000 руб.
300 000 руб.
+10%
Парадокс роста: наиболее значительный рост зарплат наблюдается у начинающих специалистов, что указывает на острый дефицит кадров на входном уровне.
Феномен 46-процентного роста
Банк "Точка" зафиксировал рекордный рост медианных зарплат 1С-разработчиков — 46% за два года, что превышает показатели всех других IT-специальностей:
Специальность
Рост за 2 года
Медианная зарплата
Senior зарплата
1С-разработчик
46%
178 000 руб.
310 000 руб.
Тестировщик
31%
153 000 руб.
270 000 руб.
Data engineer
29%
236 000 руб.
372 000 руб.
Data scientist
23%
223 000 руб.
389 000 руб.
Факторы роста:
Увеличение спроса на импортозамещающие решения
Дефицит квалифицированных специалистов
Конкуренция работодателей за таланты
Географические различия и удаленная работа
Региональный разрез
Москва предлагает наиболее высокие зарплаты для 1С-специалистов в России:
Москва: 216 000 рублей (средняя по TAdviser)
Санкт-Петербург: 181 000 рублей
Казань: 183 000 рублей
Белгород: 196 000 рублей
Удаленная работа как фактор роста
Важное наблюдение: удаленные вакансии оплачиваются на 10% выше офисных — 182 000 рублей против 165 000 рублей. Около 30% работодателей предлагают удаленный формат работы.
Максимальные зарплаты и карьерные потолки
Топ-уровень рынка
Максимальные зарплаты опытных программистов 1С в Москве достигают следующих значений:
Максимум по рынку: 400-450 000 рублей
Архитекторы и Team Lead: до 650 000 рублей
Специализированные роли: до 500 000 рублей
Факторы, определяющие высокую зарплату
Наиболее востребованные специализации:
Эксперты по ERP и УХ конфигурациям
Специалисты по интеграции с внешними системами
Архитекторы высоконагруженных систем
Эксперты по информационной безопасности в 1С
Сравнение с другими IT-направлениями
Позиция 1С в IT-иерархии
По данным различных источников, программисты 1С занимают среднее положение в IT-зарплатах:
Frontend-разработчики: 221 000 рублей
Backend-разработчики: 235 000 рублей
1С-программисты: 190 000 рублей (медиана)
Тестировщики: 153 000 рублей
Конкурентные преимущества профессии
1С-программирование обладает рядом уникальных преимуществ:
Стабильный спрос на российском рынке
Защищенность от зарубежной конкуренции
Возможность работы в различных отраслях
Относительно низкий порог входа в профессию
Текущая ситуация с вакансиями
Статистика рынка труда
По состоянию на июнь 2025 года ситуация на рынке характеризуется следующими показателями:
HeadHunter: 37 176 открытых вакансий (4 368 за сутки)
Соотношение вакансий к резюме: более 5:1
Количество соискателей: 7 375 человек
Это превышает количество вакансий для разработчиков Python (11 914), JavaScript (6 865) и Java (5 357).
Примеры актуальных предложений
Анализ текущих вакансий показывает следующие предложения:
Программист 1С с опытом 6+ лет: 200 000-300 000 рублей
1С Специалист (1-3 года опыта): 250 000-300 000 рублей
Стажер IT: от 50 000 рублей
Налоговые изменения 2025 года
Влияние на реальные доходы
Для высокооплачиваемых IT-специалистов важно учитывать введение прогрессивной шкалы НДФЛ в 2025 году:
13% — до 2,4 млн рублей в год
15% — от 2,4 до 5 млн рублей в год
18% — от 5 до 20 млн рублей в год
Это особенно актуально для Senior-специалистов с зарплатами от 260 000 рублей в месяц.
Изменения для IT-компаний
IT-компании в 2025 году столкнулись с повышением налоговой нагрузки:
Налог на прибыль вырос с 0% до 5%
Страховые взносы: 7,6% для всех выплат (ранее 0% сверх лимита)
Выводы и рекомендации
Ключевые тренды рынка
Рекордный рост зарплат: 1С-разработчики демонстрируют наивысший рост доходов среди всех IT-специальностей (46% за два года)
Дефицит кадров: Соотношение вакансий к резюме превышает 5:1, что создает условия для дальнейшего роста зарплат
Географическая концентрация: Москва остается центром высокооплачиваемых вакансий с премией 15-20% к регионам
Медианная зарплата программиста 1С в Москве в 2025 году составляет 190 000 рублей.
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