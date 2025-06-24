Программисты 1С взлетели на 46%: сколько платят в Москве и кому светит 400 тысяч

Методология исследования

Данное исследование основано на анализе 12 различных источников данных о заработных платах программистов 1С в Москве за 2025 год. В отличие от предыдущих обзоров, мы провели критический анализ методологий сбора данных каждого источника и выявили ключевые различия в подходах к оценке зарплат.

Источники данных включают:

Данные с job-сайтов (HeadHunter, SuperJob, Работа.ру) — отражают предложения работодателей

Анкеты специалистов (Хабр Карьера) — показывают реальные доходы

Банковские исследования — медианные значения по отрасли

Аналитические агентства — комплексные обзоры рынка

Важное ограничение: данные с job-сайтов могут быть завышены на 10-15%, поскольку работодатели стремятся привлечь кандидатов более высокими предложениями.