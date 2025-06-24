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Программисты 1С взлетели на 46%: сколько платят в Москве и кому светит 400 тысяч

Программисты 1С взлетели на 46%: сколько платят в Москве и кому светит 400 тысяч

Данное исследование основано на анализе 12 различных источников данных о заработных платах программистов 1С в Москве за 2025 год. В отличие от предыдущих обзоров, мы провели критический анализ методологий сбора данных каждого источника и выявили ключевые различия в подходах к оценке зарплат.

Методология исследования

Данное исследование основано на анализе 12 различных источников данных о заработных платах программистов 1С в Москве за 2025 год. В отличие от предыдущих обзоров, мы провели критический анализ методологий сбора данных каждого источника и выявили ключевые различия в подходах к оценке зарплат.

Источники данных включают:

  • Данные с job-сайтов (HeadHunter, SuperJob, Работа.ру) — отражают предложения работодателей

  • Анкеты специалистов (Хабр Карьера) — показывают реальные доходы

  • Банковские исследования — медианные значения по отрасли

  • Аналитические агентства — комплексные обзоры рынка

Важное ограничение: данные с job-сайтов могут быть завышены на 10-15%, поскольку работодатели стремятся привлечь кандидатов более высокими предложениями.

Ключевые цифры рынка

Медианная зарплата программистов 1С

По результатам анализа всех источников, медианная зарплата программиста 1С в Москве составляет 190 000 рублей. Это значение более объективно отражает ситуацию на рынке, чем средняя арифметическая, поскольку не искажается экстремально высокими предложениями.

Разброс данных по источникам:

  • Минимальная средняя зарплата: 130 000 рублей

  • Максимальная средняя зарплата: 230 000 рублей

  • Коэффициент вариации: 18,6% — указывает на умеренную волатильность данных

Структура зарплат по уровням квалификации

Согласно данным Хабр Карьеры, наиболее точно отражающим реальные доходы специалистов, зарплаты в 2025 году распределились следующим образом:

Уровень

Зарплата 2024

Зарплата 2025

Рост

Intern

39 000 руб.

54 000 руб.

+38%

Junior

70 000 руб.

84 000 руб.

+20%

Middle

153 000 руб.

175 000 руб.

+14%

Senior

240 000 руб.

260 000 руб.

+8%

Team Lead

270 000 руб.

300 000 руб.

+10%

Парадокс роста: наиболее значительный рост зарплат наблюдается у начинающих специалистов, что указывает на острый дефицит кадров на входном уровне.

Феномен 46-процентного роста

Банк "Точка" зафиксировал рекордный рост медианных зарплат 1С-разработчиков — 46% за два года, что превышает показатели всех других IT-специальностей:

Специальность

Рост за 2 года

Медианная зарплата

Senior зарплата

1С-разработчик

46%

178 000 руб.

310 000 руб.

Тестировщик

31%

153 000 руб.

270 000 руб.

Data engineer

29%

236 000 руб.

372 000 руб.

Data scientist

23%

223 000 руб.

389 000 руб.

Факторы роста:

  • Увеличение спроса на импортозамещающие решения

  • Дефицит квалифицированных специалистов

  • Конкуренция работодателей за таланты

Географические различия и удаленная работа

Региональный разрез

Москва предлагает наиболее высокие зарплаты для 1С-специалистов в России:

  • Москва: 216 000 рублей (средняя по TAdviser)

  • Санкт-Петербург: 181 000 рублей

  • Казань: 183 000 рублей

  • Белгород: 196 000 рублей

Удаленная работа как фактор роста

Важное наблюдение: удаленные вакансии оплачиваются на 10% выше офисных — 182 000 рублей против 165 000 рублей. Около 30% работодателей предлагают удаленный формат работы.

Максимальные зарплаты и карьерные потолки

Топ-уровень рынка

Максимальные зарплаты опытных программистов 1С в Москве достигают следующих значений:

  • Максимум по рынку: 400-450 000 рублей

  • Архитекторы и Team Lead: до 650 000 рублей

  • Специализированные роли: до 500 000 рублей

Факторы, определяющие высокую зарплату

Наиболее востребованные специализации:

  • Эксперты по ERP и УХ конфигурациям

  • Специалисты по интеграции с внешними системами

  • Архитекторы высоконагруженных систем

  • Эксперты по информационной безопасности в 1С

Сравнение с другими IT-направлениями

Позиция 1С в IT-иерархии

По данным различных источников, программисты 1С занимают среднее положение в IT-зарплатах:

  • Frontend-разработчики: 221 000 рублей

  • Backend-разработчики: 235 000 рублей

  • 1С-программисты: 190 000 рублей (медиана)

  • Тестировщики: 153 000 рублей

Конкурентные преимущества профессии

1С-программирование обладает рядом уникальных преимуществ:

  • Стабильный спрос на российском рынке

  • Защищенность от зарубежной конкуренции

  • Возможность работы в различных отраслях

  • Относительно низкий порог входа в профессию

Текущая ситуация с вакансиями

Статистика рынка труда

По состоянию на июнь 2025 года ситуация на рынке характеризуется следующими показателями:

  • HeadHunter: 37 176 открытых вакансий (4 368 за сутки)

  • Соотношение вакансий к резюме: более 5:1

  • Количество соискателей: 7 375 человек

Это превышает количество вакансий для разработчиков Python (11 914), JavaScript (6 865) и Java (5 357).

Примеры актуальных предложений

Анализ текущих вакансий показывает следующие предложения:

  • Программист 1С с опытом 6+ лет: 200 000-300 000 рублей

  • 1С Специалист (1-3 года опыта): 250 000-300 000 рублей

  • Стажер IT: от 50 000 рублей

Налоговые изменения 2025 года

Влияние на реальные доходы

Для высокооплачиваемых IT-специалистов важно учитывать введение прогрессивной шкалы НДФЛ в 2025 году:

  • 13% — до 2,4 млн рублей в год

  • 15% — от 2,4 до 5 млн рублей в год

  • 18% — от 5 до 20 млн рублей в год

Это особенно актуально для Senior-специалистов с зарплатами от 260 000 рублей в месяц.

Изменения для IT-компаний

IT-компании в 2025 году столкнулись с повышением налоговой нагрузки:

  • Налог на прибыль вырос с 0% до 5%

  • Страховые взносы: 7,6% для всех выплат (ранее 0% сверх лимита)

Выводы и рекомендации

Ключевые тренды рынка

  1. Рекордный рост зарплат: 1С-разработчики демонстрируют наивысший рост доходов среди всех IT-специальностей (46% за два года)

  2. Дефицит кадров: Соотношение вакансий к резюме превышает 5:1, что создает условия для дальнейшего роста зарплат

  3. Географическая концентрация: Москва остается центром высокооплачиваемых вакансий с премией 15-20% к регионам

Медианная зарплата программиста 1С в Москве в 2025 году составляет 190 000 рублей.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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