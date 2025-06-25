Программист 1С: честная правда о профессии в 2025 году — риски, возможности и реальные перспективы

Введение: зачем нужна честная оценка профессии

Рынок IT-образования переполнен рекламными материалами о «золотых горах» 1С-программирования. Однако реальность профессии значительно сложнее, чем представляют маркетинговые материалы курсов. Данное исследование основано на анализе более 30 источников, включая интервью с практикующими специалистами, статистические данные рынка труда и экспертные оценки развития отрасли.

Цель материала — предоставить объективную картину профессии программиста 1С в 2025 году, включая как возможности, так и серьезные ограничения, о которых редко говорят публично.