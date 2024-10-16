Цифровая трансформация через стратегические сессии: как подготовиться к изменениям

Мировой рынок быстро меняется, и компании, которые не адаптируются к новым цифровым условиям, рискуют потерять конкурентоспособность. По данным отчета McKinsey, 70% программ цифровой трансформации не достигают поставленных целей, часто из-за отсутствия четкого плана и подготовки.

Цифровая трансформация включает:

Внедрение современных технологий, таких как искусственный интеллект (AI), машинное обучение и блокчейн.

Автоматизация бизнес-процессов для повышения эффективности и сокращения затрат.

Изменение корпоративной культуры и процессов для лучшей адаптации к инновациям.

Компании, которые успешно внедрили цифровую трансформацию, могут увеличить свои доходы на 20-30% в течение 3 лет после завершения программы. Кроме того, такие компании становятся более устойчивыми к экономическим колебаниям.