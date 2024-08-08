Виды записок на работе: какие бывают и зачем нужны

Докладная записка считается официальным управленческим документом, она внесена в ОКУД (Общероссийский классификатор управленческих документов).

Докладные записки можно разделить на два вида: входящие и исходящие. Первые оформляют работники и передают в отдел кадров, откуда они попадают к руководителям. Исходящие докладные, наоборот, инициированы отделом кадров и, как правило, сообщают о том или ином нарушении, допущенном со стороны сотрудника, например, прогуле.

По цели сообщения выделяют три типа докладных записок:

Инициативные — предложение по решению вопросов.

Информативные — нужны, чтобы донести до начальства нюансы работы над проектом или об итогах работы.

Отчетные — название говорит само за себя — отчет о выполненных задачах.

Ее отличие от служебной в том, что служебная записка — это информационно-справочный документ внутренней переписки, который используется чтобы обмениваться информацией между подразделениями организации и сотрудниками.

Докладная — это служебная записка руководителю организации, в которой указаны сведения о событиях, фактах, в связи с которыми будет принято определенное решение.