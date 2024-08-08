Работа с мигрантами: законодательно-правовые аспекты и рекомендации

Перед тем как нанимать мигранта на работу, важно тщательно проверить подлинность всех необходимых документов. Если работодатель примет на работу человека без соответствующих разрешений, он может понести серьезнуюответственность в виде штрафов, размер которых может достигать 800 тысяч рублей, или даже административного приостановления деятельности компании.

Работодатель обязан уведомить миграционные органы, налоговую инспекцию и Фонд социального страхования о приёме на работу иностранного гражданина. Это нужно сделать в течение трёх рабочих дней с момента заключения трудового договора. Также важно следить за сроками действия патентов и разрешений, выданных работнику, и оказывать помощь в их продлении.

Согласно законодательству, мигранты обладают равными правами в сфере труда, как и российские граждане. Эти права включают:

Гарантии своевременной выплаты заработной платы.

Социальную защиту, если это предусмотрено миграционным статусом.

Соблюдение прав на нормированный рабочий день, отпуск и больничный.

Нарушение данных условий может повлечь за собой штрафы и судебные иски.