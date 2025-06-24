ЦОК ОК УСН 23.06 Мобильный
Алена Михайлова

ФЗ-41 с 1 июня требует прекратить деловую переписку в WhatsApp* и Telegram: как быть

Коммуникационные барьеры нового поколения: кому и почему запретили иностранные мессенджеры. *WhatsApp — продукт Meta, которая вне закона в РФ.

С 1 июня 2025 года в России начал действовать новый правовой режим, кардинально изменивший порядок цифрового взаимодействия между организациями и клиентами. Основой перемен стал федеральный закон 41, который вводит прямой запрет на использование ряда иностранных мессенджеров для бизнеса. Особенно остро закон затронул тех, чей бизнес с персональными данными построен на цифровых каналах связи.

Это уже не обсуждение цифрового суверенитета, а четко зафиксированное в законе требование, касающееся безопасности, конфиденциальности и государственной цифровой политики.

Разъяснить ситуацию мы попросили Владимира Кривова - руководителя компании РОСТСАЙТ, специализирующейся на приведении сайтов в соответствие федеральным законам с помощью юристов, программистов и SEO-специалистов. 

Что запрещено 41-ым законом

фз-41 содержит конкретный перечень действий, которые теперь под запретом. Это касается любой формы коммуникации, если она осуществляется через иностранный сервис обмена сообщениями. К запрещенным действиям относятся:

  • Отправка уведомлений по сделкам или заказам (подтверждение, доставка и пр.);

  • Передача рекламной информации: от акций до промо-рассылок;

  • Ответы на входящие сообщения клиента, даже при их инициативе;

  • Информирование о результатах программ лояльности или розыгрышей;

  • Обработка и передача сведений, связанных с личностью пользователя.

Важно понимать: наличие согласия со стороны клиента не освобождает от ответственности. Если компания входит в категорию, на которую распространяются требования фз 41, — использовать WhatsApp, Telegram или Viber запрещено в принципе.

Кому следует соблюдать 41-ый закон

Федеральный закон 41 адресован не всему бизнесу, а стратегически значимым секторам и инфраструктурным операторам, деятельность которых критична с точки зрения государства.

К числу таких организаций отнесены:

Сфера

Примеры

Государственные ведомства

Минюст, Минцифры, Минэкономразвития

Компании с госкапиталом

РЖД, Ростелеком, Аэрофлот

Банковский сектор

Сбер, Альфа-Банк, ВТБ

Страхование и ипотека

ВСК, Дом.РФ, РЕСО-Гарантия

Операторы платежной инфраструктуры

СПК «Мир», ЦБ РФ

Связь

Теле2, МТС

Цифровые площадки

Яндекс Маркет, Ozon, HeadHunter

Социальные сети

ВКонтакте, Одноклассники

Если вы ведете бизнес с персональными данными, работаете с широкой клиентской базой и присутствуете в одном из этих секторов — фз-41 вас касается напрямую.

Причины и логика запрета по ФЗ-41

Государственная логика проста: мессенджеры, контролируемые нерезидентами РФ, не подчиняются требованиям российских законов о защите информации. А значит, передача личных данных через такие каналы — это риск.

Главные аргументы в пользу введения федерального закона 41 таковы:

  1. Управление рисками утечки данных. Защита информации — не формальность, особенно когда речь о платежных и персональных сведениях.

  2. Цифровой суверенитет. Россия стремится контролировать критическую цифровую инфраструктуру, включая каналы обмена сообщениями.

  3. Поддержка отечественного IT-сектора. Запрет способствует росту использования VK Мессенджера, TenChat и других российских решений.

Платформы, попадающие под действие закона: Telegram, WhatsApp (владелец — Meta1, признана экстремистской в РФ), Viber, Facebook1 Messenger, iMessage, Skype, Signal и прочие. Все они — инструменты, работающие вне российской юрисдикции. Даже при локализации серверов это не отменяет требований фз-41.

На что переходить бизнесу: легальные альтернативы

Организациям необходимо перенастроить каналы общения на безопасные и законные. Предпочтение отдается тем решениям, где реализована локализация данных, шифрование, и соблюдаются требования фз 41.

Назначение

Российские альтернативы

Мгновенные сообщения

VK Мессенджер, СБЕР Чаты, TenChat

CRM-связь

Битрикс24, amoCRM (с интеграцией с ВК)

Массовые уведомления

SMS, email, push

Поддержка клиентов

ВКонтакте-боты, чаты в приложениях

Личный кабинет

Автономные клиентские зоны с шифрованием

Компании, ведущие бизнес с персональными данными, должны внедрять не только каналы связи, но и соответствующие бизнес-процессы, хранящие и обрабатывающие данные строго в соответствии с требованиями фз 41.

Что грозит за игнорирование 41-го закона

Последствия могут быть чувствительными:

  • Штрафы до 1 000 000 ₽;

  • Проверки со стороны Роскомнадзора;

  • Удаление из перечня участников госзакупок;

  • Иски от клиентов за нарушение порядка обработки данных;

  • Утрата доверия аудитории — особенно в госсекторе и банковской сфере.

Формально даже размещение кнопки WhatsApp на сайте организации, попадающей под действие федерального закона 41, может быть основанием для штрафа, если с ее помощью собираются персональные сведения.

С сегодняшнего дня любой публичный веб-сервис — это не просто маркетинговый актив, а узел критической инфраструктуры. Форма подписки, скрипт отслеживания, виджет Telegram — каждая строка кода должна пройти тест на соответствие «федеральному закону 41»; иначе вас проверит Роскомнадзор. Когда объем оборотных персональных данных измеряется гигабайтами, «пофиксить потом» превращается в прямые расходы: штрафы, блокировка IP-адресов, падение конверсии.

Чтобы ликвидировать этот «технический долг», сайт нужно переоснастить: перенастроить маршрутизацию запросов, внедрить отечественные CPaaS-шлюзы, зашифровать трафик по ГОСТ, перепрошить логику cookie-консенса. На этом уровне нет мелочей — вопросов больше, чем готовых рецептов. Если в штате нет data-law инженера, рациональнее доверить работу тем, кто совмещает разработку и юриспруденцию.

Как действовать: пошаговый бизнес-план

Если вы хотите соответствовать нормам фз-41, стоит выполнить следующее:

  1. Определите, входит ли ваша компания в перечень регулирования;

  2. Проведите аудит цифровых каналов и точек передачи данных;

  3. Постройте карту клиентских взаимодействий и выявите узкие места;

  4. Переходите на российские решения, соответствующие требованиям фз 41;

  5. Обновите политику конфиденциальности и договоры оферты;

  6. Обучите сотрудников новым скриптам и сценариям коммуникации;

  7. Тестируйте новые платформы и собирайте обратную связь от клиентов.

Финальные замечания по ФЗ-41

Бизнес с персональными данными уже не может оперировать по старым правилам. Коммуникационная инфраструктура — это теперь объект строгого контроля. Фз-41 — не временная мера, а элемент системной цифровой политики, направленной на защиту информации и формирование суверенного цифрового пространства.

Следование требованиям фз 41 — вопрос не только соблюдения закона, но и устойчивости бизнеса в условиях растущего внимания к безопасности и обработке данных. Те, кто адаптируются первыми, получат рынок, доверие и защиту. Те, кто проигнорируют — будут вынуждены расплачиваться штрафами и потерей лояльности.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Информации об авторе

Алена Михайлова

Алена Михайлова

Ведущий маркетолог

1 подписчик 9 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • Светлана Михайлова
    Юрист

    Наконец-то российский бизнес может ощутить прелесть подконтрольного цифрового общения — осталось только выяснить, на какой российский "супер-мессенджер" перейти, пока вычисляют, от кого мы скрываем секреты переписки про "скидку 5% на носки"! 🤦‍♂️

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