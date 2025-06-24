ФЗ-41 с 1 июня требует прекратить деловую переписку в WhatsApp* и Telegram: как быть

С 1 июня 2025 года в России начал действовать новый правовой режим, кардинально изменивший порядок цифрового взаимодействия между организациями и клиентами. Основой перемен стал федеральный закон 41, который вводит прямой запрет на использование ряда иностранных мессенджеров для бизнеса. Особенно остро закон затронул тех, чей бизнес с персональными данными построен на цифровых каналах связи.

Это уже не обсуждение цифрового суверенитета, а четко зафиксированное в законе требование, касающееся безопасности, конфиденциальности и государственной цифровой политики.

Разъяснить ситуацию мы попросили Владимира Кривова - руководителя компании РОСТСАЙТ, специализирующейся на приведении сайтов в соответствие федеральным законам с помощью юристов, программистов и SEO-специалистов.