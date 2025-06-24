ФЗ-41 с 1 июня требует прекратить деловую переписку в WhatsApp* и Telegram: как быть

С 1 июня 2025 года в России начал действовать новый правовой режим, кардинально изменивший порядок цифрового взаимодействия между организациями и клиентами. Основой перемен стал федеральный закон 41, который вводит прямой запрет на использование ряда иностранных мессенджеров для бизнеса. Особенно остро закон затронул тех, чей бизнес с персональными данными построен на цифровых каналах связи.
Это уже не обсуждение цифрового суверенитета, а четко зафиксированное в законе требование, касающееся безопасности, конфиденциальности и государственной цифровой политики.
Разъяснить ситуацию мы попросили Владимира Кривова - руководителя компании РОСТСАЙТ, специализирующейся на приведении сайтов в соответствие федеральным законам с помощью юристов, программистов и SEO-специалистов.
Что запрещено 41-ым законом
фз-41 содержит конкретный перечень действий, которые теперь под запретом. Это касается любой формы коммуникации, если она осуществляется через иностранный сервис обмена сообщениями. К запрещенным действиям относятся:
Отправка уведомлений по сделкам или заказам (подтверждение, доставка и пр.);
Передача рекламной информации: от акций до промо-рассылок;
Ответы на входящие сообщения клиента, даже при их инициативе;
Информирование о результатах программ лояльности или розыгрышей;
Обработка и передача сведений, связанных с личностью пользователя.
Важно понимать: наличие согласия со стороны клиента не освобождает от ответственности. Если компания входит в категорию, на которую распространяются требования фз 41, — использовать WhatsApp, Telegram или Viber запрещено в принципе.
Кому следует соблюдать 41-ый закон
Федеральный закон 41 адресован не всему бизнесу, а стратегически значимым секторам и инфраструктурным операторам, деятельность которых критична с точки зрения государства.
К числу таких организаций отнесены:
Сфера
Примеры
Государственные ведомства
Минюст, Минцифры, Минэкономразвития
Компании с госкапиталом
РЖД, Ростелеком, Аэрофлот
Банковский сектор
Сбер, Альфа-Банк, ВТБ
Страхование и ипотека
ВСК, Дом.РФ, РЕСО-Гарантия
Операторы платежной инфраструктуры
СПК «Мир», ЦБ РФ
Связь
Теле2, МТС
Цифровые площадки
Яндекс Маркет, Ozon, HeadHunter
Социальные сети
ВКонтакте, Одноклассники
Если вы ведете бизнес с персональными данными, работаете с широкой клиентской базой и присутствуете в одном из этих секторов — фз-41 вас касается напрямую.
Причины и логика запрета по ФЗ-41
Государственная логика проста: мессенджеры, контролируемые нерезидентами РФ, не подчиняются требованиям российских законов о защите информации. А значит, передача личных данных через такие каналы — это риск.
Главные аргументы в пользу введения федерального закона 41 таковы:
Управление рисками утечки данных. Защита информации — не формальность, особенно когда речь о платежных и персональных сведениях.
Цифровой суверенитет. Россия стремится контролировать критическую цифровую инфраструктуру, включая каналы обмена сообщениями.
Поддержка отечественного IT-сектора. Запрет способствует росту использования VK Мессенджера, TenChat и других российских решений.
Платформы, попадающие под действие закона: Telegram, WhatsApp (владелец — Meta1, признана экстремистской в РФ), Viber, Facebook1 Messenger, iMessage, Skype, Signal и прочие. Все они — инструменты, работающие вне российской юрисдикции. Даже при локализации серверов это не отменяет требований фз-41.
На что переходить бизнесу: легальные альтернативы
Организациям необходимо перенастроить каналы общения на безопасные и законные. Предпочтение отдается тем решениям, где реализована локализация данных, шифрование, и соблюдаются требования фз 41.
Назначение
Российские альтернативы
Мгновенные сообщения
VK Мессенджер, СБЕР Чаты, TenChat
CRM-связь
Битрикс24, amoCRM (с интеграцией с ВК)
Массовые уведомления
SMS, email, push
Поддержка клиентов
ВКонтакте-боты, чаты в приложениях
Личный кабинет
Автономные клиентские зоны с шифрованием
Компании, ведущие бизнес с персональными данными, должны внедрять не только каналы связи, но и соответствующие бизнес-процессы, хранящие и обрабатывающие данные строго в соответствии с требованиями фз 41.
Что грозит за игнорирование 41-го закона
Последствия могут быть чувствительными:
Штрафы до 1 000 000 ₽;
Проверки со стороны Роскомнадзора;
Удаление из перечня участников госзакупок;
Иски от клиентов за нарушение порядка обработки данных;
Утрата доверия аудитории — особенно в госсекторе и банковской сфере.
Формально даже размещение кнопки WhatsApp на сайте организации, попадающей под действие федерального закона 41, может быть основанием для штрафа, если с ее помощью собираются персональные сведения.
С сегодняшнего дня любой публичный веб-сервис — это не просто маркетинговый актив, а узел критической инфраструктуры. Форма подписки, скрипт отслеживания, виджет Telegram — каждая строка кода должна пройти тест на соответствие «федеральному закону 41»; иначе вас проверит Роскомнадзор. Когда объем оборотных персональных данных измеряется гигабайтами, «пофиксить потом» превращается в прямые расходы: штрафы, блокировка IP-адресов, падение конверсии.
Чтобы ликвидировать этот «технический долг», сайт нужно переоснастить: перенастроить маршрутизацию запросов, внедрить отечественные CPaaS-шлюзы, зашифровать трафик по ГОСТ, перепрошить логику cookie-консенса. На этом уровне нет мелочей — вопросов больше, чем готовых рецептов. Если в штате нет data-law инженера, рациональнее доверить работу тем, кто совмещает разработку и юриспруденцию.
Как действовать: пошаговый бизнес-план
Если вы хотите соответствовать нормам фз-41, стоит выполнить следующее:
Определите, входит ли ваша компания в перечень регулирования;
Проведите аудит цифровых каналов и точек передачи данных;
Постройте карту клиентских взаимодействий и выявите узкие места;
Переходите на российские решения, соответствующие требованиям фз 41;
Обновите политику конфиденциальности и договоры оферты;
Обучите сотрудников новым скриптам и сценариям коммуникации;
Тестируйте новые платформы и собирайте обратную связь от клиентов.
Финальные замечания по ФЗ-41
Бизнес с персональными данными уже не может оперировать по старым правилам. Коммуникационная инфраструктура — это теперь объект строгого контроля. Фз-41 — не временная мера, а элемент системной цифровой политики, направленной на защиту информации и формирование суверенного цифрового пространства.
Следование требованиям фз 41 — вопрос не только соблюдения закона, но и устойчивости бизнеса в условиях растущего внимания к безопасности и обработке данных. Те, кто адаптируются первыми, получат рынок, доверие и защиту. Те, кто проигнорируют — будут вынуждены расплачиваться штрафами и потерей лояльности.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Комментарии1
Наконец-то российский бизнес может ощутить прелесть подконтрольного цифрового общения — осталось только выяснить, на какой российский "супер-мессенджер" перейти, пока вычисляют, от кого мы скрываем секреты переписки про "скидку 5% на носки"! 🤦♂️