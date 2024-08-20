Русско-айтишный словарь

Больше не придётся спрашивать у Гугла, что такое деплой и фреймворк — в словаре одним предложением и в понятной форме можно быстро узнать и то, и другое.
1. Кодить- создавать программный код для приложений исайтов
2. Пушить—отправлять свои изменения врепозиторий кода
3. Пуллить - получать изменения из репозитория кода
4. Коммит- сохранение изменений врепозитории кода
5. Баг—ошибка вкоде, из-за которой программа работает неправильно
6. Фиксить- исправлять ошибки вкоде.
7. Дебажить- искать иустранять ошибки впрограмме
8. Фича - новая функция или возможность впрограмме
9. Хак - небольшая хитрость или обходной путь для решения проблемы
10. Краш —крах или аварийное завершение программы из-за ошибки
11. Драйвер - код, позволяющий программам взаимодействовать сопределённым устройством
12. Фронтенд—часть программы, которая видна пользователям (веб-сайт, интерфейс)
13. Бекенд —часть программы, которая работает на сервере иобрабатывает данные
14. API—интерфейс, через который программы общаются друг сдругом
15. Документация —инструкции иописание того, как использовать код или программу
16.Драй- работатьнадчем-либоинтенсивно
17. Красить - дизайнить визуальную часть программы
18. Компилятор - программа, которая превращает код висполняемый файл
19. Итерация —цикл разработки, повторение определённых шагов
20. Скрипт- код, который выполняет конкретные действия
21. Форкнуть - создать копию репозитория кода для собственной работы
22. Луп- бесконечный цикл вкоде, который может вызвать зависание
23. Кастомный - сделанный по своим потребностям, специфический
24. Стек - совокупность используемых технологий и языков программирования
25. Очередь- список задач или запросов, ожидающих выполнения
26. Оптимизация - улучшение производительности кода или программы
27. Хардкодить —помещать значения непосредственно вкод, ане во внешний источник
28. Хендлить —обрабатывать ситуации или ошибки
29. Кэшировать - сохранять данные в памяти, чтобы ускорить доступ к ним
30. Перфоманс- производительность программы или кода
31.Стринг- строка, последовательность символов
32. Контекст- окружение, вкотором выполняется код
33. Плагин - дополнительный модуль для расширения функциональности программы
34. Рефакторить - менять структуру кода, чтобы сделать его боле читаемым иэффективным
35. Бот - программа, которая может выполнять задачи автоматически
36. Докер - технология контейнеризации для упаковки приложений сих зависимостями
37. Фреймворк - набор инструментов и правил для разработки программы
38. Гит - система контроля версий для управления кодом
39. Консоль - текстовый интерфейс для взаимодействия с программой
40. Шэрить —делиться кодом или информацией сдругими программистами
41. Бекап - резервная копия данных или кода для восстановления
42. Деплой- размещение программы или кода врабочем окружении
43. Хакатон - интенсивное мероприятие для разработки программ вограниченный срок
44. Спагетти-код—код сплохой структурой исложной логикой
45. Конфиг —конфигурационный файл, где хранятся настройки программы
46. Эндпоинт—URL, по которому можно обращаться кАРІ
47. Пайплайн —система автоматической сборки и тестирования кода перед деплоем
48. Ресурс —часть кода или информации, на которую можно ссылаться
49. Семантическая версия - способ обозначения версий программного обеспечения
50. Юнит-тест - тестирование отдельных частей кода для проверки их корректности
51. Драй – переиспользование фрагмента кода для улучшения производительности
52. Пиплайн —система автоматической сборки и тестирования кода перед деплоем
53. Делать костыли —исправлять ошибки быстро ине всегда качественно
54. Костыль - временное и не всегда лучшее решение проблемы
55. Дрыгать- улучшать или менять что-то
56. Перепиливать - переделывать код или функциональность
57. Сливать- интегрировать изменения из разных веток кода 58. Баловаться - экспериментировать или играться с кодом
59. Кодсмелл- плохой, некачественный код
60. Глюк - непредсказуемое и странное поведение программы
61. Докнуть—закончитьзадачуилипроект
62. Кернелпаник—крах операционной системы, аналог BSOD (синий экран смерти) вWindows
63. Нефичен - не работает, сломано
64. Шифтить - работать допоздна или в нерабочее время
65. Попкорн-кодинг- наблюдать за другими программистами без активного участия
66. Залочить - зафиксировать код, чтобы избежать конфликтов в командной работе
67. Десктоп - рабочий стол или версия программы для компьютера
68. Реактив- код, реагирующий на события или изменения
69. Девопс - специалист, занимающийся DevOps-практиками
70. Фронт — визуальная часть программы
71. Бэк—сервернаячастьпрограммы
72.Бустить- улучшатьилиоптимизироватьпроизводительность
73. Дедлайн—срок, ккоторому нужно завершить задачу
74. Мержить - сливать изменения из разных веток кода
75. Роллбек - откат изменений кпредыдущей версии
76. Хотфикс - быстрое исправление ошибки вкоде
77. Глитч - непредвиденная ошибка или аномалия в программе
78. Кекс - небольшой кодовый кусочек, обычно для демонстрации
79. Фидбек—обратная связь или комментарии окоде или продукте
80. Релиз - выпуск новой версии программы или приложения
81. Тригтер- событие, которое вызывает определенную реакцию в программе
82. Фолдер - папка для хранения файлов и кода
83. Сквознойбаг—ошибка, которая повлияла на несколько частей программы
84. Хук—код, который вызывается автоматически при определенных событиях
85. Скрам —методология управления проектами
86. Чекаутить—переключиться на определенную версию кода
87. Шуткавконсоли- забавный текст, который можно увидеть вконсоли :)
88. Терминал - консольный интерфейс для взаимодействия с программой
89. Грязныйкод- плохо написанный итруднопонимаемый код
90. Ребейзить—изменять историю изменений врепозитории
91. Сгенерить —создать или сгенерировать какой-либо код автоматически
92. Форсить —применять силу или усилия для решения проблемы
93. Холдить—временно останавливать разработку или релиз
94. Велосипед - ненужное сложное и громоздкое решение для простой задачи
95. Дедскейл - заниматься переподготовкой и изучением новых навыков
96. Архитектурно- относится кархитектуре иструктуре программы
97. Динамичный - программный код, который меняется в процессе выполнения
98. Запилить- создать что-то, написав код
99. Завернуть — закончить работу над определённой задачей
100. Добавить сахар - улучшить или украсить код или функциональность
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