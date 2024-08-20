Русско-айтишный словарь

Я собрала сто популярных слов, которые можно услышать от вашего друга или коллеги из IT, и оформила их в формате PDF, который можно бесплатно скачать прямо сейчас.

Больше не придётся спрашивать у Гугла, что такое деплой и фреймворк — в словаре одним предложением и в понятной форме можно быстро узнать и то, и другое.

1. Кодить- создавать программный код для приложений исайтов

2. Пушить—отправлять свои изменения врепозиторий кода

3. Пуллить - получать изменения из репозитория кода

4. Коммит- сохранение изменений врепозитории кода

5. Баг—ошибка вкоде, из-за которой программа работает неправильно

6. Фиксить- исправлять ошибки вкоде.

7. Дебажить- искать иустранять ошибки впрограмме

8. Фича - новая функция или возможность впрограмме

9. Хак - небольшая хитрость или обходной путь для решения проблемы

10. Краш —крах или аварийное завершение программы из-за ошибки

11. Драйвер - код, позволяющий программам взаимодействовать сопределённым устройством

12. Фронтенд—часть программы, которая видна пользователям (веб-сайт, интерфейс)

13. Бекенд —часть программы, которая работает на сервере иобрабатывает данные

14. API—интерфейс, через который программы общаются друг сдругом

15. Документация —инструкции иописание того, как использовать код или программу

16.Драй- работатьнадчем-либоинтенсивно

17. Красить - дизайнить визуальную часть программы

18. Компилятор - программа, которая превращает код висполняемый файл

19. Итерация —цикл разработки, повторение определённых шагов

20. Скрипт- код, который выполняет конкретные действия

21. Форкнуть - создать копию репозитория кода для собственной работы

22. Луп- бесконечный цикл вкоде, который может вызвать зависание

23. Кастомный - сделанный по своим потребностям, специфический

24. Стек - совокупность используемых технологий и языков программирования

25. Очередь- список задач или запросов, ожидающих выполнения

26. Оптимизация - улучшение производительности кода или программы

27. Хардкодить —помещать значения непосредственно вкод, ане во внешний источник

28. Хендлить —обрабатывать ситуации или ошибки

29. Кэшировать - сохранять данные в памяти, чтобы ускорить доступ к ним

30. Перфоманс- производительность программы или кода

31.Стринг- строка, последовательность символов

32. Контекст- окружение, вкотором выполняется код

33. Плагин - дополнительный модуль для расширения функциональности программы

34. Рефакторить - менять структуру кода, чтобы сделать его боле читаемым иэффективным

35. Бот - программа, которая может выполнять задачи автоматически

36. Докер - технология контейнеризации для упаковки приложений сих зависимостями

37. Фреймворк - набор инструментов и правил для разработки программы

38. Гит - система контроля версий для управления кодом

39. Консоль - текстовый интерфейс для взаимодействия с программой

40. Шэрить —делиться кодом или информацией сдругими программистами

41. Бекап - резервная копия данных или кода для восстановления

42. Деплой- размещение программы или кода врабочем окружении

43. Хакатон - интенсивное мероприятие для разработки программ вограниченный срок

44. Спагетти-код—код сплохой структурой исложной логикой

45. Конфиг —конфигурационный файл, где хранятся настройки программы

46. Эндпоинт—URL, по которому можно обращаться кАРІ

47. Пайплайн —система автоматической сборки и тестирования кода перед деплоем

48. Ресурс —часть кода или информации, на которую можно ссылаться

49. Семантическая версия - способ обозначения версий программного обеспечения

50. Юнит-тест - тестирование отдельных частей кода для проверки их корректности

51. Драй – переиспользование фрагмента кода для улучшения производительности

52. Пиплайн —система автоматической сборки и тестирования кода перед деплоем

53. Делать костыли —исправлять ошибки быстро ине всегда качественно

54. Костыль - временное и не всегда лучшее решение проблемы

55. Дрыгать- улучшать или менять что-то

56. Перепиливать - переделывать код или функциональность

57. Сливать- интегрировать изменения из разных веток кода 58. Баловаться - экспериментировать или играться с кодом

59. Кодсмелл- плохой, некачественный код

60. Глюк - непредсказуемое и странное поведение программы

61. Докнуть—закончитьзадачуилипроект

62. Кернелпаник—крах операционной системы, аналог BSOD (синий экран смерти) вWindows

63. Нефичен - не работает, сломано

64. Шифтить - работать допоздна или в нерабочее время

65. Попкорн-кодинг- наблюдать за другими программистами без активного участия

66. Залочить - зафиксировать код, чтобы избежать конфликтов в командной работе

67. Десктоп - рабочий стол или версия программы для компьютера

68. Реактив- код, реагирующий на события или изменения

69. Девопс - специалист, занимающийся DevOps-практиками

70. Фронт — визуальная часть программы

71. Бэк—сервернаячастьпрограммы

72.Бустить- улучшатьилиоптимизироватьпроизводительность

73. Дедлайн—срок, ккоторому нужно завершить задачу

74. Мержить - сливать изменения из разных веток кода

75. Роллбек - откат изменений кпредыдущей версии

76. Хотфикс - быстрое исправление ошибки вкоде

77. Глитч - непредвиденная ошибка или аномалия в программе

78. Кекс - небольшой кодовый кусочек, обычно для демонстрации

79. Фидбек—обратная связь или комментарии окоде или продукте

80. Релиз - выпуск новой версии программы или приложения

81. Тригтер- событие, которое вызывает определенную реакцию в программе

82. Фолдер - папка для хранения файлов и кода

83. Сквознойбаг—ошибка, которая повлияла на несколько частей программы

84. Хук—код, который вызывается автоматически при определенных событиях

85. Скрам —методология управления проектами

86. Чекаутить—переключиться на определенную версию кода

87. Шуткавконсоли- забавный текст, который можно увидеть вконсоли :)

88. Терминал - консольный интерфейс для взаимодействия с программой

89. Грязныйкод- плохо написанный итруднопонимаемый код

90. Ребейзить—изменять историю изменений врепозитории

91. Сгенерить —создать или сгенерировать какой-либо код автоматически

92. Форсить —применять силу или усилия для решения проблемы

93. Холдить—временно останавливать разработку или релиз

94. Велосипед - ненужное сложное и громоздкое решение для простой задачи

95. Дедскейл - заниматься переподготовкой и изучением новых навыков

96. Архитектурно- относится кархитектуре иструктуре программы

97. Динамичный - программный код, который меняется в процессе выполнения

98. Запилить- создать что-то, написав код

99. Завернуть — закончить работу над определённой задачей

100. Добавить сахар - улучшить или украсить код или функциональность

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