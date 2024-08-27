Три новых флоатера на рынке

Давайте сегодня посмотри подборку 3 новых флоатеров, которые возможны для покупки в наш DGI портфель. Эти облигации имеют высокий кредитный рейтинг, формируют постоянный денежный поток, привязаны к плавающему основанию — ключевой ставке и доступны для неквалифицированных инвесторов.
1. Мособлэнерго-001Р-01
Мособлэнерго - региональная электросетевая организация, осуществляющая деятельность на территории Московской области. Единственным акционером компании является Московская область в лице Министерства имущественных отношений.
👉Дата размещения - 20.08.2024 года.
👉Дата погашения - 25.07.2029 года, но предусмотрена оферта через 3 года, поэтому необходимо будет следить за новостями.
👉Размер купона - КС + 140 б.п.
👉Выплата купона ежемесячная.
👉Кредитный рейтинг - AA+(RU).
👉Текущая цена - 100,8%.
2. ТрансКонтейнер-П02-01
ТрансКонтейнер — лидер контейнерной ж/д логистики, оперирующий крупнейшим в России парком контейнеров на всей ж/д сети. Компания обслуживает более 300 000 маршрутов как в России, так и за рубежом.
📌Дата размещения - 04.09.2024 года.
📌Дата погашения - 20.08.2027 года.
📌Размер купона - КС + премия не выше 200 б.п.
📌Выплата купона ежемесячная.
📌Кредитный рейтинг - ruAA-
3. Совкомбанк Лизинг-БО-П07
Совкомбанк Лизинг - средняя по размеру активов лизинговая компания, специализирующаяся на финансовом лизинге грузового и легкового автотранспорта.
✅Дата размещения - 23.08.2024 года.
✅Дата погашения - 08.08.2027 года, но предусмотрена амортизация номинала с 19 по 35 купон в размере 5,5% от номинальной стоимости облигации.
✅Размер купона - КС + 200 б.п.
✅Выплата купона ежемесячная.
✅Кредитный рейтинг - ruAA-
✅Текущая цена - 100,3%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
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