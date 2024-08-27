Три новых флоатера на рынке

Если после вчерашнего поста у вас сложилось мнение, что флоатеры — это тренд 2024 года, то вы сделали абсолютно правильные выводы.

Давайте сегодня посмотри подборку 3 новых флоатеров, которые возможны для покупки в наш DGI портфель. Эти облигации имеют высокий кредитный рейтинг, формируют постоянный денежный поток, привязаны к плавающему основанию — ключевой ставке и доступны для неквалифицированных инвесторов.

1. Мособлэнерго-001Р-01

Мособлэнерго - региональная электросетевая организация, осуществляющая деятельность на территории Московской области. Единственным акционером компании является Московская область в лице Министерства имущественных отношений.

👉Дата размещения - 20.08.2024 года.

👉Дата погашения - 25.07.2029 года, но предусмотрена оферта через 3 года, поэтому необходимо будет следить за новостями.

👉Размер купона - КС + 140 б.п.

👉Выплата купона ежемесячная.

👉Кредитный рейтинг - AA+(RU).

👉Текущая цена - 100,8%.

2. ТрансКонтейнер-П02-01

ТрансКонтейнер — лидер контейнерной ж/д логистики, оперирующий крупнейшим в России парком контейнеров на всей ж/д сети. Компания обслуживает более 300 000 маршрутов как в России, так и за рубежом.

📌Дата размещения - 04.09.2024 года.

📌Дата погашения - 20.08.2027 года.

📌Размер купона - КС + премия не выше 200 б.п.

📌Выплата купона ежемесячная.

📌Кредитный рейтинг - ruAA-

3. Совкомбанк Лизинг-БО-П07

Совкомбанк Лизинг - средняя по размеру активов лизинговая компания, специализирующаяся на финансовом лизинге грузового и легкового автотранспорта.

✅Дата размещения - 23.08.2024 года.

✅Дата погашения - 08.08.2027 года, но предусмотрена амортизация номинала с 19 по 35 купон в размере 5,5% от номинальной стоимости облигации.

✅Размер купона - КС + 200 б.п.

✅Выплата купона ежемесячная.

✅Кредитный рейтинг - ruAA-

✅Текущая цена - 100,3%.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.