Облигации ТрансКонтейнер на размещении

Новый флоатер с высоким кредитным рейтингом. Давайте посмотрим стоит ли покупать эти облигации или нет.

ТрансКонтейнер — российская транспортная компания, крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок. Парк контейнеров на конец 2023 года составлял 141 тыс. единиц, фитинговых платформ - около 41 тыс. единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.

Компания была основана в 2003 году как филиал РЖД, в 2019 году была продана транспортно-логистическому холдингу ГК Дело. Менеджмент ТрансКонтейнера плавно перетек из РЖД. На сегодняшний день клиентская база состоит из 60 000 постоянных заказчиков, более 300 000 маршрутов, более 450 единиц автомобильной техники, которые доставят ваш груз по коврика у офиса.

👀Что там по выпуску?

👉Дата размещения - 04.09.2024г. (первоначально размещение планировалось на 29 августа, но было отозвано эмитентом).👉Дата погашения - 20.08.2027г.

👉Объем размещения - 15 000 000 000 рублей.

💰Размер купона - плавающий и привязан к ключевой ставке с премией не выше 200 б.п. Как это часто бывает в таких случаях размер этой премии может быть в итоге срезан до 1,5-1,7%. Окончательный размер премии будет зависеть от спроса на облигации. В любом случае плавающий купон защитит вложения в случае ужесточения ДКП после заседания ЦБ, запланированного на 13 сентября 2024 года.

👉Выплата купона - ежемесячная, что очень удобно для дальнейшего реинвестирования полученных доходов. Первая выплата - 4 октября.

👉Это будет классический выпуск без оферты и амортизации.

👉Выпуск ТрансКонтейнер-П02-01 будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.

💬Что еще надо знать?

📌РА Эксперт в декабре 2023 года подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ruAA- со стабильным прогнозом. Этот рейтинг говорит о высоком уровне кредитоспособности и финансовой устойчивости предприятия.

📌Единственный выпуск облигаций эмитента, находящийся в обращении, остаточным объемом 2,5 млрд. рублей после амортизации, будет погашен в октябре 2024 года.

📌Компания отчиталась по РСБУ за 1 полугодие снижением выручки на 13,5% до 80,5 млрд. рублей, а также снижением чистой прибыли год к году на 41,3% до 7 млрд. рублей. При этом по МСФО все обозреватели тиражируют перспективную отчетность за 2023 год с годовой чистой прибылью под 20 млрд. рублей. Я тое считаю, что отчетность по МСФО оказывает картину реальнее, чем по РСБУ.

📌Чистый долг / EBITDA равен 2,2х, что является допустимым и приемлемым для обслуживания долга, к тому же данный показатель год к году снижается.

В итоге хотелось бы посмотреть на окончательную премию к ключевой ставке, хотя для диверсификации моего портфеля бумага подойдет даже с премией в 1,5%, но верим конечно же в лучшее.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.