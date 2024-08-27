Купил новые облигации в портфель

Друзья, сегодня инвестиционного марафона в привычном понимании не будет. Я немного приболел и очень тяжело разговаривать, но от систематических покупок в портфель даже болезнь меня не освобождает 😜

Друзья и коллеги поздравляю вас с тем, что индекс Московской биржи протестировал новый годовой минимум, в моменте опустившись до уровня мая 2023 aka февраль 2022.

У меня в планах на сегодня было реализовать оставшиеся от разморозки активов средства — это 10 000 рублей, которые я еще весной решил полностью направить на покупку облигаций.

Изначально я рассчитывал купить облигации ТрансКонтейнер-П02-01, но техническое размещение этого выпуска перенесли на 4 сентября. Поэтому выбор сместился на другие флоатеры, а именно на облигации компании Совкомбанк Лизинг.

У меня уже есть в портфеле облигации других лизинговых компаний, но этот выпуск предлагает более высокую доходность.

Флоатеры продолжаю покупать как защитный актив от инфляции и потенциального ужесточения денежно-кредитной политики. Аналитики уже говорят о возможном росте ключевой ставки до 20% после ближайшего сентябрьского заседания ЦБ, потому что нынешний уровень ключа не дал нужного эффекта. На это на неделе обратил внимание Президент Путин 🤷‍♂

И на сдачу "в копилочку "перекочевали еще 100 акций Сегежи. Средняя по ним сейчас выглядит совсем устрашающей 😱

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