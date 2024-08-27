🔥Каждая новая неделя дает нам новое дно. Итоги 30 августа на Московской бирже

Негативных новостей сегодня не было, но пятничный фактор и негативные ожидания никто не отменял, что и вылилось в коррекцию индекса Московской биржи на 📉-2,14%. Эту неделю и этот месяц закрываем на уровне 2 650,32 пункта - это очередной годовой минимум и источник бурных фантазий шортистов о движении к 2 500 пунктам.

Роснефть опубликовала отчетность за 1 полугодие 2024 года по МСФО. Выручка год к году выросла на 33% до 5,2 трлн. рублей, чистая прибыль прибавила 27% и составила 773 млрд. рублей. Компания отчиталась даже выше прогнозов, но общую динамику рынка преодолеть не смогла, акции скорректировались на 📉-0,4%.

Московская биржа добавит в базу расчета основного индекса компанию Яндекс 📉-4,0% и акции Группы Астра 📉-3,1%. Если добавление первой копании было лишь вопросом времени, то вот включение Астры заставляет задуматься. Обычно включение акций в основной индекс Московской биржи придает стимул для инвесторов инвестировать во включаемые активы.

А если Московская биржа исключает компанию из индекса, то это может привести к еще более сильной просадке акций. Таким образом, исключая Сегежу 📈+2,1% из индекса, Московская биржа выбивает из под ног компании последнюю возможность роста.

С 20 сентября 2024г. акции АЛРОСА 📉-1,6% больше не будут входить в список голубых фишек Московской биржи. Их заменят акции российского Яндекса.

ЮГК отчиталось за 1 полугодие ростом выручки на 17% до 34 млрд. рублей, этот рост в основном был обеспечен рекордными ценами на золото. Компания вышла из убытков и показала чистую прибыль в размере 5,4 млрд. рублей. ЮГК продолжило сокращать долг, а показатель чистый долг / EBITDA сократился до 1,8х, а это значит, что компания формально может начать выплату дивидендов, но пока что особых предпосылок для этого нет. Бумаги за торговую сессию скорректировались аж на 📉-8,4%.

Совет директоров компании Глобалтранс принял решение об отмене дивидендной политики. В пресс-релизе было заявлено: "Ввиду сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений на финансовую инфраструктуру, Компания не видит возможности возобновить регулярные дивидендные выплаты в адрес всех акционеров во всех юрисдикциях в обозримом будущем." Расписки компании сразу же провалились в цене на 📉-13,5%, попав на дно нового дна индекса Московской биржи.

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