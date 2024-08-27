Компании с запасом ликвидности

Если вы не хотите покупать облигации и имеете устойчивое отвращение к фондам, с учетом нынешней заморозки, то аналитики настоятельно советуют обратить внимание на акции тех компаний, прибыль которых напрямую не зависит от роста ключевой ставки или которые могут быстро рассчитаться с долговым давлением.

К таким компаниям могут относиться, например, компании с отрицательной величиной чистого долга. То есть, если взять балансовую отчетность и в ней из суммы краткосрочны и долгосрочных заемных средств вычесть денежные средства и полученный результат будет больше нуля, то это и будут компании с отрицательным чистым долгом.

Первая компания, приходящая на ум, когда идет речь о наличии подушки безопасности или кубышки - это Сургутнефтегаз. Компания из нефтегазовой понемногу превращается в финансовую, так как она копит свою валютную кубышку почти 10 лет и на конец 2023 года размер кубышки составлял 6 трлн. рублей.

С начала года префы Сургутнефтегаза скорректировались на 📉-19,5%, при этом компания на нынешнем уровне выглядит недооцененной по мультипликаторам. P/E - 1,7 (для сравнения у Лукойла и Роснефти он равен 3,7, у Новатэк - 4,4). Как правило, префы активно растут к годовой выплате дивидендов (до 50-55 рублей за акцию), а потом также активно опускаются до нынешнего уровня в 35-45 рублей.

Отрицательным чистым долгом может также похвастаться Лукойл. По итогам 2023 года чистый долг компании составил минус 784 млрд. рублей, какая прелесть. При этом компания активно выплачивает дивиденды с коэффициентом выплаты, равным 75% от скорректированного свободного денежного потока.

Аналитики прогнозируют самую высокую годовую дивидендную доходность в отрасли в пределах 17-19%. А там где высокая дивидендная доходность, туда стремятся инвесторы, поднимая цену бумаг. С начала года бумаги потеряли 📉-8,4%.

Третья компания с отрицательным чистым долгом по итогам 2023 года в размере 112,4 млрд. рублей - это НЛМК. Компания не попала в последний американский SDN-список, хотя судя по динамике цены бумаг в ту самую пятницу, инвесторы ждали и её там. Не дождались, пока что не дождались.

С начала года цена акций компании скорректировалась сильнее всех из "могучей тройки" металлургов на 📉-28,4%. А это значит, что при условии сохранения уровня выплаты дивидендов цена акций может вернуться до 200 рублей. Но сначала хотелось бы понимать что там будет или не будет с теми дивидендами.

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