Календарь инвестора на неделю

Это значит можно будет предварительно посчитать размер будущих дивидендов, потенциальные тенденции движения бумаг, а также задуматься о ребалансировке портфеля.
Какие события нам следует ждать в неделю мировых распродаж?!
11 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Фосагро;
11 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Русагро;
11 ноября - Отчет по РСБУ за 10 месяцев от Сбербанка;
11 ноября - Операционные результаты за октябрь от Аэрофлот;
12 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Ростелеком;
12 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от М.Видео;
13 ноября - Совет директоров по дивидендам по Татнефть;
14 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Софтлайн;
15 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Совкомфлот;
15 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Хэдхантер;
15 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Совкомбанк.
Всем желаю успешной инвестиционной недели.
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