Календарь инвестора на неделю

Эта инвестиционная неделя будет наполнена отчётностями компаний, да еще и по международным стандартам.

Это значит можно будет предварительно посчитать размер будущих дивидендов, потенциальные тенденции движения бумаг, а также задуматься о ребалансировке портфеля.

Какие события нам следует ждать в неделю мировых распродаж?!

11 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Фосагро;

11 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Русагро;

11 ноября - Отчет по РСБУ за 10 месяцев от Сбербанка;

11 ноября - Операционные результаты за октябрь от Аэрофлот;

12 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Ростелеком;

12 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от М.Видео;

13 ноября - Совет директоров по дивидендам по Татнефть;

14 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Софтлайн;

15 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Совкомфлот;

15 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Хэдхантер;

15 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Совкомбанк.

Всем желаю успешной инвестиционной недели.

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