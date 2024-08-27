Игорь Козакевич
Инвестиции

Инвестиционный календарь на неделю

Дорогие и уважаемые инвесторы, пора уже понемногу включаться в производственный процесс. Давайте посмотрим какие события нас ожидают на этой неделе.

8 января - закрытие реестра по дивидендам Татнефть, 17,39 рублей;

8 января - закрытие реестра по дивидендам Диасофт, 45 рублей;

9 января - старт торгов акциями Х5;

9 января - закрытие реестра по дивидендам Новошип, 19,5 рублей;

10 января - закрытие реестра по дивидендам Роснефть, 36,47 рублей;

10 января - ВОСА по дополнительной эмиссии акции Кармани;

11 января - закрытие реестра по дивидендам Пермэнергосбыт, 20 рублей.

Всем желаю активного включения в инвестиционные процессы.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

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