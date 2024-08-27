Подписаться Инвестиционный календарь на неделю Дорогие и уважаемые инвесторы, пора уже понемногу включаться в производственный процесс. Давайте посмотрим какие события нас ожидают на этой неделе. 43 просмотра 8 открытий Комментировать

8 января - закрытие реестра по дивидендам Татнефть, 17,39 рублей; 8 января - закрытие реестра по дивидендам Диасофт, 45 рублей; 9 января - старт торгов акциями Х5; 9 января - закрытие реестра по дивидендам Новошип, 19,5 рублей; 10 января - закрытие реестра по дивидендам Роснефть, 36,47 рублей; 10 января - ВОСА по дополнительной эмиссии акции Кармани; 11 января - закрытие реестра по дивидендам Пермэнергосбыт, 20 рублей. Всем желаю активного включения в инвестиционные процессы. Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.