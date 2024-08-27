Инвестиционный календарь на неделю

8 января - закрытие реестра по дивидендам Татнефть, 17,39 рублей;
8 января - закрытие реестра по дивидендам Диасофт, 45 рублей;
9 января - старт торгов акциями Х5;
9 января - закрытие реестра по дивидендам Новошип, 19,5 рублей;
10 января - закрытие реестра по дивидендам Роснефть, 36,47 рублей;
10 января - ВОСА по дополнительной эмиссии акции Кармани;
11 января - закрытие реестра по дивидендам Пермэнергосбыт, 20 рублей.
Всем желаю активного включения в инвестиционные процессы.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
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