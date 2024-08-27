Московской бирже 33 года. Итоги 9 января

У нашей любимой торговой площадки сегодня день рождения! Ровно 33 года назад, 9 января 1992 года, началась история биржи, к которой в 2011 году присоединилась площадка РТС, сформировав нынешний облик Московской биржи. Как же инвесторы отметили этот праздник?

Они продолжили фиксировать прибыль, что привело к падению индекса Московской биржи на 📉 -2,38% до 2 773,12 пункта. Вот такой получился «красный день» инвестиционного календаря 😜.

Швейцарский суд на два месяца продлил приостановку процедуры банкротства оператора Северного потока-2. Швейцарской дочерней компании Газпрома дали два месяца на погашение задолженности перед мелкими кредиторами, иначе компания будет признана банкротом. Акции Газпрома корректируются на 📉 -4,1%. Крупная компания тянет за собой весь рынок.

Акции Корпоративного центра ИКС 5 вернулись к торгам на Московской бирже. Торги расписками были приостановлены из-за редомициляции компании в Россию. Акции уже российской компании Х5 включены в первый уровень листинга. Торги стартовали с цены 2 690 рублей за акцию, и к закрытию основной торговой сессии бумаги выросли на 📈 +4,3%.

США могут объявить о новых санкциях против танкеров, перевозящих российскую нефть. На этой новости акции Совкомфлота упали на 📉 -4,5%. Также возможно введение ограничительных мер против двух российских нефтяных компаний, названия которых не раскрываются.

Акции Татнефти 📉 -2,9% торгуются без дивидендного навеса в размере 17,39 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность составила 2,8%.

Также очистились от дивидендной нагрузки акции Диасофт 📉 -2,4%. Владельцам акций выплатят 45 рублей за каждую, с дивидендной доходностью 1,1%.