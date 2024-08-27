5 перспективных акций от БКС

Я всегда изучаю аналитические отчеты брокеров, однако настоятельно призываю не использовать только один источник для принятия решения об инвестировании в те или иные активы.
К тому же мы с вами никак не защищены от этих брокерских идей, ведь это, как всегда, не инвестиционная рекомендация.
1. Газпром (целевая цена - 190 рублей, 📈+39%)
Перспективы Газпрома улучшаются, так как на рынке наблюдается благоприятная газовая конъюнктура. Цены на газ в Европе находятся на годовых максимумах, а настоящей зимы еще не было. Компания вышла из убытков, показав отличный отчет за 3 квартал, 4-й не должен быть хуже.
Кроме того, аналитики верят в дивиденды и дивидендную доходность под 20%. Также именно Газпром может стать основным бенефициаром окончания украинского кризиса.
2. Хэдхантер (целевая цена - 5 700 рублей, 📈+50%)
Основной драйвер роста - нехватка рабочей силы в стране, которая будет продолжаться еще несколько лет, как минимум. Дополнительным бонусом может выступить ужесточение миграционной политики в нашей стране.
Компания заявила, что будет выплачивать дивиденды и уже выплатила первые уникальные дивиденды. Рост выручки и чистой прибыли должны положительно отразиться на величине дивидендных выплат. Так как Хэдхантер декларировал выплаты 2 раза в год, то вполне можно ожидать распределения по итогам 2024 года.
Также рост акций подогревает объявленный байбэк на 10 млрд. рублей.
3. Газпром нефть (целевая цена - 910 рублей, 📈+50%)
Акции сильно подешевели за прошлый год и сейчас выглядят одними из самых недооцененных в нефтегазовом секторе. При этом компания показывает сильную финансовую отчётность, а дивидендная доходность обгоняет рынок и может составить 16% за 2024 год.
У компании низкая долговая нагрузка, показатель чистый долг/EBITDA =0,45х, а значит длительная жесткая денежно-кредитная политика Центробанка практически не влияет на финансовый результат.
4. Т-Технологии (целевая цена - 4 500 рублей, 📈+48%)
Эффект от объединения двух банков будет постепенно раскрываться по мере трансформации бизнеса и это создает потенциал для улучшения эффективности бизнеса Т-Технологий в будущем.
В третьем квартале 2024 года чистый процентный доход Т-Технологий благодаря объединению с Росбанком вырос на 68%, чистый комиссионный доход — на 57%. Чистая прибыль за квартал выросла на 60% до 37,8 млрд. рублей.
И конечно же возвращение к дивидендным выплатам уже положительно отразилось на спросе к бумагам у инвесторов. Компания планирует выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе в размере до 30% от чистой прибыли.
5. ИКС 5 (целевая цена - 3 700 рублей, 📈+26%)
Компания в январе вернулась на Московскую биржу с новой российской юрисдикцией. X5 интересна как лидер в сегменте продуктового ретейла, полагают аналитики. В третьем квартале выручка выросла на 23%, а чистая прибыль - на 19%.
В компании заявляли, что в 2025 году они намерены вернуться к выплате дивидендов. Часть средств, накопленных за период невыплаты дивидендов, может быть направлена в пользу акционеров, то есть инвесторов могут ждать так называемые специальные дивиденды (по аналогии с выплатой Хэдхантера).
⭐Мне подборка БКС понравилась, так как выбранные компании, кроме Х5, присутствуют в моем дивидендном инвестиционном портфеле, поэтому я первым заинтересован в активном росте именно первой четверки. В сторону ретейлера пока что не смотрю, хотя потребительский сектор в портфеле представлен слабо.
В прошлый раз в портфеле БКС были акции Сбербанка с прогнозным ростом под 40% в течение года, а теперь их уже нет. Вот как все быстро меняется.
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