5 перспективных акций от БКС

Я всегда изучаю аналитические отчеты брокеров, однако настоятельно призываю не использовать только один источник для принятия решения об инвестировании в те или иные активы.

К тому же мы с вами никак не защищены от этих брокерских идей, ведь это, как всегда, не инвестиционная рекомендация.