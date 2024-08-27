💪5 облигаций с низким риском

Спрос на флоатеры остается на высоком уровне, но при этом хочется инвестировать в активы с низким риском. А значит стоит обратить внимание на компании, инвестиции в которые принято относить к защитным активам.

В таких выпусках спред к ключевой ставке не высок, но и кредитный рейтинг там близок к максимальному. Давайте посмотрим 5 таких выпусков.

1. АЛРОСА 001Р-01 (RU000A109L49)

Основной деятельностью компании и ее дочерних предприятий является поиск месторождений и добыча алмазов, а также обработка и реализация алмазов и бриллиантов. Объем производства АЛРОСА составляет 97% всех алмазов, добываемых в России, и 25% мировой добычи.

Размер купона - ключевая ставка + 1,2%

Выплата купона - ежемесячно

Дата погашения - 02.09.2028г.Кредитный рейтинг - AAA

Текущая стоимость - 97,9%

2. МТС 002Р-01(RU000A1075E4)

МТС является одним из ведущих телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ.

Размер купона - RUONIA + 1,25%

Выплата купона - ежеквартально

Дата погашения - 26.10.2027г.

Кредитный рейтинг - AAA

Текущая стоимость - 94,8%

3. Акрон БО-001P-05 (RU000A109XR1)

Акрон - группа компаний, входящая в число ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Основным направлением деятельности Группы является производство аммиака, азотных и сложных удобрений, а также продукции органического синтеза и неорганической химии.

Размер купона - ключевая ставка + 1,75%

Выплата купона - ежемесячно

Дата погашения - 14.10.2027г.

Кредитный рейтинг - AA

Текущая стоимость - 98,3%

4. Газпром нефть БО 003P-07R (RU000A107605)

Основными видами деятельности компании являются разведка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов.

Размер купона - RUONIA + 1,3%

Выплата купона - ежеквартально

Дата погашения - 02.11.2027г.

Кредитный рейтинг - AAA

Текущая стоимость - 97,0%

5. Россети БО 001P-13R (RU000A109528)

Россети управляет Единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

Размер купона - ключевая ставка + 1,0%

Выплата купона - ежемесячно

Дата погашения - 18.07.2027г.

Кредитный рейтинг - AAА

Текущая стоимость - 97,6%

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