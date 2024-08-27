💪5 облигаций с низким риском

В таких выпусках спред к ключевой ставке не высок, но и кредитный рейтинг там близок к максимальному. Давайте посмотрим 5 таких выпусков.
1. АЛРОСА 001Р-01 (RU000A109L49)
Основной деятельностью компании и ее дочерних предприятий является поиск месторождений и добыча алмазов, а также обработка и реализация алмазов и бриллиантов. Объем производства АЛРОСА составляет 97% всех алмазов, добываемых в России, и 25% мировой добычи.
Размер купона - ключевая ставка + 1,2%
Выплата купона - ежемесячно
Дата погашения - 02.09.2028г.Кредитный рейтинг - AAA
Текущая стоимость - 97,9%
2. МТС 002Р-01(RU000A1075E4)
МТС является одним из ведущих телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ.
Размер купона - RUONIA + 1,25%
Выплата купона - ежеквартально
Дата погашения - 26.10.2027г.
Кредитный рейтинг - AAA
Текущая стоимость - 94,8%
3. Акрон БО-001P-05 (RU000A109XR1)
Акрон - группа компаний, входящая в число ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Основным направлением деятельности Группы является производство аммиака, азотных и сложных удобрений, а также продукции органического синтеза и неорганической химии.
Размер купона - ключевая ставка + 1,75%
Выплата купона - ежемесячно
Дата погашения - 14.10.2027г.
Кредитный рейтинг - AA
Текущая стоимость - 98,3%
4. Газпром нефть БО 003P-07R (RU000A107605)
Основными видами деятельности компании являются разведка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов.
Размер купона - RUONIA + 1,3%
Выплата купона - ежеквартально
Дата погашения - 02.11.2027г.
Кредитный рейтинг - AAA
Текущая стоимость - 97,0%
5. Россети БО 001P-13R (RU000A109528)
Россети управляет Единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Размер купона - ключевая ставка + 1,0%
Выплата купона - ежемесячно
Дата погашения - 18.07.2027г.
Кредитный рейтинг - AAА
Текущая стоимость - 97,6%
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