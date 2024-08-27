Разбор валютных облигаций: НОВАТЭК-001P-02 USD

В мире инвестиций важны не только проценты, но и стратегия. Возможный вариант защиты портфеля от ослабления рубля — валютные облигации. Как вариант таких облигаций можно рассмотреть выпуск НОВАТЭК-001P-02 USD.

Почему именно Новатэк?

Компания — один из лидеров газовой отрасли, занимающий второе место в России после Газпрома. Но самое интересное — её ставка на СПГ (сжиженный природный газ), который становится всё более востребованным.

Главное отличие этих облигаций — номинал в долларах.

✅Купоны фиксированы — 6,25% годовых. Не так много по сравнению с рублёвыми бумагами, но здесь играет роль валюта. Курс рубля может меняться, а доллар остаётся надёжным активом, но это не точно...😜

Тут есть один нюанс: облигации покупаются и продаются за рубли, и купоны тоже приходят в рублях — по курсу ЦБ на дату выплаты. Однако если рубль ослабнет, то и выплаты в рублях будут выше.

✅Срок погашения — 16 мая 2029 года. Это среднесрочная инвестиция, идеально подходящая под стратегию "купи и держи". Плюс купоны выплачиваются раз в квартал, что соответствует принципам DGI-инвестирования.

✅Надёжность! Облигации получили максимальный кредитный рейтинг еААА(RU) от агентства АКРА. Это уровень самого эмитента, а значит, риск дефолта минимален.

✅Приятный бонус — дисконт к номиналу. Сейчас бумаги торгуются по 92,1% от номинала, что даёт возможность заработать не только на купонах, но и на росте цены к погашению.

✅И главное — они доступны неквалифицированным инвесторам.

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