🔥Рынок продолжил коррекцию. Итоги 4 февраля на Московской бирже

Инвесторы в ожидании чем закончится экономическое противостояние США и других стран. Накануне Трамп ввел пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая.

С 10 февраля Китай зеркально ответит вводом таможенной пошлины на американские энергоресурсы, автомобили и сельскохозяйственную технику. Российские инвесторы ждут встречи нашего президента и американского, а тем временем индекс Московской биржи теряет еще 📉-0,29%, опустившись до 2 917,71 пункта.

В таких случаях не лишним посмотреть в сторону индекса государственных облигаций, который после активного роста в декабре уже более месяца плавно сдает свои позиции. Сегодня RGBI опустился еще на 📉-0,55% до 102,5 пункта.

В лидерах роста акции Селигдара 📈+6,3%. Компания получил лицензию на изучение и разведку на Федоровской площади Эльконского золото-урановорудного узла, которое расположено в Якутии.

ФосАгро на 10% превысило установленный план по поставке удобрений на внутренний рынок в 2024 году - 3,3 млн. тонн. Кроме того компания планирует в текущем году в 2 раза увеличить продажи российских семян. Новости были положительно восприняты рынком, акции растут на 📈+2,9%.

Акционеры Полюс 📈+1,6% поддержали рекомендацию совета директоров о сплите акций 1:10. Номинальная стоимость бумаг будет снижена с 1 рубля до 10 копеек за акцию, но их общее количество при этом увеличится в десять раз. Сплит акций может выступить драйвером роста спроса на бумаги. Сроки проведения сплита не раскрываются.

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