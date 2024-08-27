🔥Рынок резко растет. Итоги 6 февраля на Московской бирже

Вчера Росстат опубликовал данные по инфляции, которая перестала расти в годовом выражении и снизилась за отчетную неделю.

Инвесторы решили, что это тот самый знак и ЦБ не будет поднимать ключевую ставку, и стали активно покупать акции. Это привело к росту индекса Московской биржи на 📈+1,325 до 2 970,12 пункта.

Индекс государственных облигаций прибавляет 📈+0,8% до 103,12 пункта.

Кроме этого ЦБ за завтра существенно снизил официальные курсы рубля к евро, доллару и юаню. Курс рубля к доллару установлен на 96,91 рублях - минимальном значении за последние три месяца.

Также помогают рынку расти геополитические новости, хотя там нет особо никакой конкретики.

Уже давно Сбербанк не радовал ростом и наконец-то это свершилось - тяжеловес рынка вырос на 📈+1,5%. В моменте бумаги подскочили до 288 рублей на акцию - это максимальное значение за последние полгода. Новостей о банке особых нет, отчётность по МСФО за 2024 год еще не сформирована, но исходя из данных по РСБУ мы давно уже имеем общие представления и даже успели посчитать дивиденды.

После недельного активного роста ушли в коррекцию акции золотодобытчиков. В лидерах падения Селигдар 📉-4,7% и ЮГК 📉-3,3%. Акции Полюса 📉-0,8% снижаются медленнее коллег - решение по сплиту повысило спрос на бумаги.

Совет директоров Абрау-Дюрсо 📉-3,6% утвердил решение акционеров о дополнительной эмиссии акций. Уставной капитал будет увеличен на 11,5 миллионов акций номинальной ценой 1 рубль.

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