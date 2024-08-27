26,5% на облигациях Делимобиль

Делимобиль (от юридического лица Каршеринг Руссия) запущен в 2015 году и сейчас работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, Уфе и Перми.
Автопарк компании по итогам 2024 года достиг 31,7 тыс. машин.
Для обслуживания такого автопарка нужны собственные СТО, ведь к арендованные автомобили используются арендаторами по полной и очень часто ломаются, а иногда детали или комплектующие волшебным способом исчезают и компании приходится их восстанавливать.
Сеть СТО насчитывает 12 точек в тех же городах присутствия.
Количество зарегистрированных пользователей на конец 2024 года составило 11,2 млн. человек, количество активных пользователей в месяц по данным Каршеринг Руссия составляет 600 тыс. человек.
👀Что там по выпуску?
🚗Дата размещения - 13.02.2025г.
🚗Дата погашения - 09.05.2026г., относительно короткое размещение менее чем на 1,5 года.
🚗Объем выпуска - 1 000 000 000 рублей со стандартным номиналом в 1 000 рублей.
💰Размер купона - 26,5%. Относительно высокая доходность при текущем уровне ключевой ставки. Доходность к погашению составит 29,9%.
🚗Выплата купонов - ежемесячная, первая выплата запланирована на 15.03.2025г.
🚗По выпуску не предусмотрены ни оферта, ни амортизация. Они в принципе и не нужны для такого короткого по срокам размещения.
🚗Выпуск Каршеринг Руссия-001Р-05 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.
📊Что еще важно знать?
🧮Компания активно расширяется, что находит место в выручке. За 1 полугодие 2024 года выручка Каршеринг Руссия выросла на 46% год к году до 12,7 млрд. рублей.
🧮Показатель EBITDA достиг 2,9 млрд. рублей, увеличившись на 10% год к году. Рентабельность EBITDA составила 23% против 30% за I полугодие 2023 года.
🧮1 полугодие компания закрыла с чистой прибылью в размере 0,5 млрд. рублей, но при этом чистая прибыль год к году сократилась на 32% за счет роста расходов на обслуживание автопарка и обслуживание кредитов.
🧮Чистый долг растет более быстрыми темпами, чем выручка. За 1 полугодие он вырос на 55% до 24,9 млрд. рублей. Показатель Чистый долг/EBITDA составил 3,7х, что говорит нам о высоком уровне долга, при этом компания продолжила наращивать долговые обязательства и во втором полугодии 2024 года.
🧮Облигационный долг на сегодня составляет 13,2 млрд. рублей суммарно по 4 выпускам облигаций.
🧮Рейтинговое агентство АКРА в январе 2025 года понизило кредитный рейтинг Делимобиля до A со стабильным прогнозом. Рейтинг был понижен из-за роста долговой нагрузки.
Для краткосрочного размещения выпуск выглядит вполне себе достойным, но стоит учесть риски высокой кредитной нагрузки. Доходность к погашению в размере практически 30% - достойный бонус для крупного эмитента.
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