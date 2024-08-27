26,5% на облигациях Делимобиль

Делимобиль (от юридического лица Каршеринг Руссия) запущен в 2015 году и сейчас работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, Уфе и Перми. Автопарк компании по итогам 2024 года достиг 31,7 тыс. машин. Для обслуживания такого автопарка нужны собственные СТО, ведь к арендованные автомобили используются арендаторами по полной и очень часто ломаются, а иногда детали или комплектующие волшебным способом исчезают и компании приходится их восстанавливать. Сеть СТО насчитывает 12 точек в тех же городах присутствия. Количество зарегистрированных пользователей на конец 2024 года составило 11,2 млн. человек, количество активных пользователей в месяц по данным Каршеринг Руссия составляет 600 тыс. человек.

👀Что там по выпуску?

🚗Дата размещения - 13.02.2025г. 🚗Дата погашения - 09.05.2026г., относительно короткое размещение менее чем на 1,5 года. 🚗Объем выпуска - 1 000 000 000 рублей со стандартным номиналом в 1 000 рублей. 💰Размер купона - 26,5%. Относительно высокая доходность при текущем уровне ключевой ставки. Доходность к погашению составит 29,9%. 🚗Выплата купонов - ежемесячная, первая выплата запланирована на 15.03.2025г. 🚗По выпуску не предусмотрены ни оферта, ни амортизация. Они в принципе и не нужны для такого короткого по срокам размещения. 🚗Выпуск Каршеринг Руссия-001Р-05 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.

📊Что еще важно знать?